Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /Python Kiss Video: పాము ముక్కును కరిచేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఈ వీడియో చూడండి!

Python Kiss Video: పాము ముక్కును కరిచేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఈ వీడియో చూడండి!

Python Kiss Gone Wrong Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఒక రీల్‌ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఒక యువతి పాముకు ముద్దు పెట్టబోతే.. ఆ పాము యువతి ముక్కును కోరకడం మీరు చూడొచ్చు.. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 11, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:37 PM IST
Python Kiss Video: పాము ముక్కును కరిచేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఈ వీడియో చూడండి!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌తో అల్లు అర్జున్ సీక్రెట్ మీటింగ్..ఏం జరిగిదంటే?
pawan kalyan2 min ago
2
Vishwak Sen4 min ago
3
Snake Video11 min ago
4
Indian Dead In Oman47 min ago
5
Snake Video57 min ago