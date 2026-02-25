English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Railway Apprentice Jobs: ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండానే ఆ రైల్వేలో ఉద్యోగాలు..కనీసం డిగ్రీ పాసైతే చాలంట?!

Railway Apprentice Jobs: ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండానే ఆ రైల్వేలో ఉద్యోగాలు..కనీసం డిగ్రీ పాసైతే చాలంట?!

Konkan Railway Recruitment 2026: రైల్వే రంగంలో కెరీర్ ప్రారంభించాలనుకునే యువతకు కొంకణ్ రైల్వే కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (KRCL) అద్భుతమైన అవకాశం కల్పించింది. ఎటువంటి రాత పరీక్ష లేకుండా, కేవలం అకడమిక్ మార్కుల ఆధారంగా 190 అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 25, 2026, 02:41 PM IST

మొత్తం 190 పోస్టులను గ్రాడ్యుయేట్, టెక్నీషియన్ (డిప్లొమా) విభాగాల్లో భర్తీ చేస్తున్నారు. సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్, జనరల్ స్ట్రీమ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ పోస్టులకు ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్నారు. దీనికి ఏడాది పాటు శిక్షణ కాలం ఉండనుంది.

అర్హతలు & వయోపరిమితి
2021 నుండి 2025 మధ్య కాలంలో సంబంధిత విభాగంలో డిగ్రీ లేదా డిప్లొమా పూర్తి చేసి ఉండాలి. అలాగే అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా NATS (National Apprenticeship Training Scheme) పోర్టల్‌లో పేరు నమోదు చేసుకోవాలి.
వయస్సు: జనవరి 1, 2026 నాటికి 18 నుండి 25 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
ఎస్సీ/ఎస్టీలకు: 5 ఏళ్లు సడలింపు.
ఓబీసీ (NCL) అభ్యర్థులకు: 3 ఏళ్లు సడలింపు.

ముఖ్యమైన తేదీలు & ఫీజు వివరాలు
దరఖాస్తు గడువు: మార్చి 21, 2026.
దరఖాస్తు విధానం: ఆన్‌లైన్ ద్వారా.
ఫీజు: జనరల్/ఓబీసీ అభ్యర్థులకు రూ.100. (ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలు, మైనారిటీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ అభ్యర్థులకు ఫీజు మినహాయింపు ఉంది).

ఎంపిక విధానం & స్టైపెండ్
అభ్యర్థులు తమ డిగ్రీ/డిప్లొమాలో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. ఎటువంటి రాత పరీక్ష ఉండదు. కొంకణ్ రైల్వే ప్రాజెక్ట్ కోసం భూమి కోల్పోయిన కుటుంబాల అభ్యర్థులకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఇందులో ఎంపికైన గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్‌లకు రూ.9,000..  డిప్లొమా అప్రెంటిస్‌లకు: రూ.8,000 స్టైపెండ్ అందజేస్తారు.

ముఖ్య సూచన: ఇది కేవలం ఏడాది కాలం పాటు ఇచ్చే శిక్షణ మాత్రమే. దీనిని శాశ్వత ఉద్యోగంగా భావించకూడదు. అయితే, ఈ సర్టిఫికెట్ భవిష్యత్తులో రైల్వే ఉద్యోగాల వేటలో మీకు ఎంతో ప్లస్ అవుతుంది.

