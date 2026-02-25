Railway Apprentice Jobs: ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండానే ఆ రైల్వేలో ఉద్యోగాలు..కనీసం డిగ్రీ పాసైతే చాలంట?!

Konkan Railway Recruitment 2026: రైల్వే రంగంలో కెరీర్ ప్రారంభించాలనుకునే యువతకు కొంకణ్ రైల్వే కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (KRCL) అద్భుతమైన అవకాశం కల్పించింది. ఎటువంటి రాత పరీక్ష లేకుండా, కేవలం అకడమిక్ మార్కుల ఆధారంగా 190 అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.
మొత్తం 190 పోస్టులను గ్రాడ్యుయేట్, టెక్నీషియన్ (డిప్లొమా) విభాగాల్లో భర్తీ చేస్తున్నారు. సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్, జనరల్ స్ట్రీమ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ పోస్టులకు ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్నారు. దీనికి ఏడాది పాటు శిక్షణ కాలం ఉండనుంది.
అర్హతలు & వయోపరిమితి
2021 నుండి 2025 మధ్య కాలంలో సంబంధిత విభాగంలో డిగ్రీ లేదా డిప్లొమా పూర్తి చేసి ఉండాలి. అలాగే అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా NATS (National Apprenticeship Training Scheme) పోర్టల్లో పేరు నమోదు చేసుకోవాలి.
వయస్సు: జనవరి 1, 2026 నాటికి 18 నుండి 25 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
ఎస్సీ/ఎస్టీలకు: 5 ఏళ్లు సడలింపు.
ఓబీసీ (NCL) అభ్యర్థులకు: 3 ఏళ్లు సడలింపు.
ముఖ్యమైన తేదీలు & ఫీజు వివరాలు
దరఖాస్తు గడువు: మార్చి 21, 2026.
దరఖాస్తు విధానం: ఆన్లైన్ ద్వారా.
ఫీజు: జనరల్/ఓబీసీ అభ్యర్థులకు రూ.100. (ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలు, మైనారిటీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు ఫీజు మినహాయింపు ఉంది).
ఎంపిక విధానం & స్టైపెండ్
అభ్యర్థులు తమ డిగ్రీ/డిప్లొమాలో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. ఎటువంటి రాత పరీక్ష ఉండదు. కొంకణ్ రైల్వే ప్రాజెక్ట్ కోసం భూమి కోల్పోయిన కుటుంబాల అభ్యర్థులకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఇందులో ఎంపికైన గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్లకు రూ.9,000.. డిప్లొమా అప్రెంటిస్లకు: రూ.8,000 స్టైపెండ్ అందజేస్తారు.
ముఖ్య సూచన: ఇది కేవలం ఏడాది కాలం పాటు ఇచ్చే శిక్షణ మాత్రమే. దీనిని శాశ్వత ఉద్యోగంగా భావించకూడదు. అయితే, ఈ సర్టిఫికెట్ భవిష్యత్తులో రైల్వే ఉద్యోగాల వేటలో మీకు ఎంతో ప్లస్ అవుతుంది.
