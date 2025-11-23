Railway Job: భారతీయ రైల్వేలో భారీగా ఉద్యోగాలు..10వ తరగతి చదివితే చాలు జాబ్ మీదే..ఇప్పుడే దరఖాస్తు చేసుకోండి!

Railway Apprentice Jobs 2025: ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు ఇది ఒక గొప్ప శుభవార్త. ఉత్తర రైల్వే (Northern Railway - NR), సౌత్ ఈస్టర్న్ రైల్వే (South Eastern Railway - SER) రెండు వేర్వేరు నోటిఫికేషన్ల ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా వివిధ క్లస్టర్లలో అప్రెంటిస్ పోస్టుల నియామకానికి దరఖాస్తులను ఆహ్వానించాయి. ఈ నోటిఫికేషన్ల కింద మొత్తం 5,901 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.
ఉత్తర రైల్వేలో 4,116 ఉద్యోగాలు..
ఉత్తర రైల్వే (NR) మొత్తం 4,116 అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ పోస్టులను ట్రేడ్, మెడిసిన్, ఎలక్ట్రీషియన్, ఫిట్టర్, ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానిక్, కార్పెంటర్ వంటి వివిధ ట్రేడ్లలో భర్తీ చేస్తారు. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు నవంబర్ 25 నుండి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ డిసెంబర్ 24, 2025గా నిర్ణయించారు. ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేయాలంటే సంబంధిత విభాగంలో 10వ తరగతి, ఐటీఐ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
అభ్యర్థుల వయోపరిమితి డిసెంబర్ 24, 2025 నాటికి 15 నుండి 24 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. రిజర్వ్డ్ కేటగిరీలకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది. ప్రతి దరఖాస్తుదారుడు రూ. 100/- అప్లికేషన్ ఫీజు చెల్లించాలి. ఎంపిక ప్రక్రియలో రాత పరీక్ష ఉండదు, కేవలం విద్యా అర్హతలలోని మెరిట్ ఆధారంగా తుది ఎంపిక జరుగుతుంది.
కోల్కతా డివిజన్లో 1,785 ఖాళీలు..
దీంతో పాటుగా.. రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ సెల్, కోల్కతా, సౌత్ ఈస్టర్న్ రైల్వే (SER) పరిధిలో 1,785 యాక్ట్ అప్రెంటిస్ పోస్టుల నియామకానికి కూడా నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు డిసెంబర్ 17, 2025 లోపు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థుల వయస్సు జనవరి 1, 2026 నాటికి 15 నుండి 24 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
జనరల్ అభ్యర్థులు దరఖాస్తు రుసుముగా రూ. 100/- చెల్లించాలి, అయితే ఎస్సీ/ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మహిళా అభ్యర్థులకు ఎటువంటి రుసుము లేదు. తుది ఎంపిక మెట్రిక్యులేషన్, ఐటీఐ మార్కులు, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, వైద్య పరీక్ష ఆధారంగా జరుగుతుంది. ఈ నోటిఫికేషన్లో కూడా రాత పరీక్ష లేదు.
