Blinkit Delivery Video: గుర్రంపై బ్లింకిట్ డెలివరీ.. రాజస్థానీ స్టైల్ చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు..వీడియో ఇదే!

Blinkit Delivery Video Watch Here: సాధారణంగా మనకు ప్రతిరోజు ట్రాఫిక్ మధ్యలో ఎల్లో లేదా ఆరెంజ్ కలర్లో బ్యాగులు తగిలించుకొని ఒక టూ వీలర్ పై దూసుకు వెళ్లే డెలివరీ బాయ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటారు. కానీ రాజస్థాన్లో మాత్రం ఓ డెలివరీ ఏజెంట్ దీనికి భిన్నంగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఈయనకు సంబంధించిన వీడియోని సోషల్ మీడియాలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. పెట్రోల్ ధరల ప్రభావము లేక పర్యావరణం పైన ఉన్న ప్రేమనో తెలీదు కానీ ఒక వృద్ధుడు గుర్రంపై సవారి చేస్తూ సరుకులను డెలివరీ చేస్తూ అందర్నీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేశారు. అయితే గుర్రంపై వెళ్తున్న సమయంలో ఆ రోడ్డు గుండా వెళ్లే ఇతర ప్రయాణికులు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ గా మారింది.
రాజస్థాన్కు చెందిన ఒక వృద్ధుడు సాంప్రదాయ దుస్తులను ధరించి.. తలకు పాగా చుట్టుకొని ఒక నల్లటి గుర్రంపై దర్జాగా వెళుతూ ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. ఆయన వీపుకు ప్రముఖ క్విక్ కామర్స్ సంస్థ Blinkit సంబంధించిన డెలివరీ చేసేందుకు తీసుకెళ్లే బ్యాగు కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఆ పసుపు రంగు బ్యాగు తో అతను గుర్రంపై స్వారీ చేయడం చూసి అక్కడ ఉన్న వారంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు. ఇది రాజస్థాన్ ప్రధాన్.. ఇక్కడ యువకులంతా గుర్రంపై స్వారీ చేసే అలవాటు ఉంటుంది. కాబట్టి డెలివరీ కూడా ఇలా గుర్రంపై చేయగలుగుతున్నాను అని రాసి ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేశారు.
ఈ వీడియోను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. పర్యావరణాన్ని కాపాడడానికి వాయు కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి ఇదొక అద్భుతమైన మార్గమని.. దీని ద్వారా పెట్రోల్ ఖర్చులు కూడా పూర్తిగా తగ్గుతాయని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. అలాగే మరికొంతమంది రాజస్థానీ కళాకారులతో ఎవరూ పడలేరని కొనేయాడుతూ కామెంట్లలో రాస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా అతను ఇలా గుర్రాన్ని వినియోగించి ఇతరులకు వస్తువులు డెలివరీ చేయడం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.
और बुजुर्ग घोड़ों पर ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं…😂 pic.twitter.com/uYAzlhxSNY
— kapil bishnoi (@Kapil_Jyani_) February 22, 2026
రాజస్థాన్లో ఇలా గుర్రంపై స్వారీ చేస్తూ డెలివరీ చేయడం మొదటిసారి అని కొంతమంది కామెంట్ చేస్తున్నారు. గతంలో ఒక వ్యక్తి ఒంటెపై వెళ్లి డెలివరీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు కూడా సోషల్ మీడియాను హల్చల్ చేశాయి. ఆధునిక సాంకేతికతకు బానిసవ్వకుండా ఇలా ఎవరికి నచ్చినట్టు వారు చేస్తున్న తీరు చూస్తుంటే సాంస్కృతి ఇంకా జీవిస్తుందనే ఆశలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. అయితే తాజాగా ఈ గుర్రంపై డెలివరీ చేయడానికి సంబంధించిన వీడియో అన్ని సోషల్ మీడియా మాధ్యమాలలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోను కొన్ని లక్షల మంది వీక్షించారు.
Also Read: AI Boyfriends: చైనాలో AIతో అమ్మాయిల లవ్.. భయపడుతున్న కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వం?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook