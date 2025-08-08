Raksha Bandhan: మహిళలకు బంపర్‌ ఆఫర్‌.. హెల్మెట్ పెట్టు.. చీర పట్టు

Put Helmet Get Saree: రాఖీ పండుగ సందర్భంగా మహిళలు బంపర్ ఆఫర్. రోడ్డుపై వెళ్తున్న సమయంలో ఒకటి ఇస్తే మహిళలు అందమైన చీరను పొందవచ్చు. చేయాల్సిందల్లా మీ భద్రతా.. క్షేమం కోరి హెల్మెట్ పెడితే చాలు. మీరు ఓ చీర పొందవచ్చని ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రకటించారు. తెలంగాణలోని రామగుండం ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రవేశపెట్టిన వినూత్న కార్యక్రమం చర్చనీయాంశంగా మారింది. రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన కల్పిస్తూ రాఖీ పండుగకు ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేపట్టింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ప్రతి ఒక్కరూ ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించి రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించాలని పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం పోలీస్ కమిషనరేట్ ట్రాఫిక్ ఏసీపీ శ్రీనివాస్ సూచించారు. ఈ మేరకు రామగుండం కార్పొరేషన్ కార్యాలయం వద్ద గురువారం వినూత్న కార్యక్రమానికి ట్రాఫిక్ పోలీసులు శ్రీకారం చుట్టారు. హెల్మెట్ పెట్టుకుని ద్విచక్ర వాహనం నడిపిన మహిళలకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు చీరలను పంపిణీ చేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించి పోలీసులకు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఈ సందర్భంగా ట్రాఫిక్ ఏసీపీ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ.. దేశంలో అధికంగా రోడ్డు ప్రమాదాలతో మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని తెలిపారు. అజాగ్రత్తగా నడిపినట్లు అయితే మనతోపాటు రోడ్డుపై నడిచేవారు ప్రమాదాల బారిన పడే అవకాశం ఉందని వివరించారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్, రాష్ డ్రైవింగ్, సిగ్నల్ క్రాసింగ్ చేసినట్లయితే చట్టపరంగా చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. వాహనాలకు సంబంధించి అన్ని రకాల ధ్రువీకరణ పత్రాలు ఉండాలని సూచించారు. పలుమార్లు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే జైలుకు వెళ్లాల్సి వస్తుందని ట్రాఫిక్ ఏసీపీ శ్రీనివాస్ తెలిపారు.
