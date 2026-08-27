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Raksha Bandhan Gift Ideas: రక్షా బంధన్ 2026.. తోబుట్టువులను ఆశ్చర్యపరిచే 10 అద్భుతమైన గిఫ్ట్ ఐడియాస్!

Raksha Bandhan Gift Ideas 2026: రక్షా బంధన్ పండుగ వేళ సమయం తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, తోబుట్టువులపై మనకున్న ప్రేమను, శ్రద్ధను తెలియజేసేలా కొన్ని ఆలోచనాత్మకమైన బహుమతులతో వారిని ఆశ్చర్యపరచవచ్చు. ఈ పండుగ రోజున బహుమతుల ఖరీదు కంటే వాటి వెనుక ఉన్న ప్రేమ, ఆప్యాయత, కలిసి గడిపే నాణ్యమైన సమయమే అత్యంత విలువైనవని ఈ కథనం వివరిస్తుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 27, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:49 PM IST
Raksha Bandhan Gift Ideas: రక్షా బంధన్ 2026.. తోబుట్టువులను ఆశ్చర్యపరిచే 10 అద్భుతమైన గిఫ్ట్ ఐడియాస్!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Raksha Bandhan Gift Ideas: రక్షా బంధన్ 2026.. తోబుట్టువులను ఆశ్చర్యపరిచే 10 అద్భుతమైన గిఫ్ట్ ఐడియాస్!
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