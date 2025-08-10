English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Video: నువ్వు తోపు భయ్యా.. ఏకంగా పాముకు రాఖీ కట్టి మరీ తన ప్రేమను.. వీడియో వైరల్..

Man tied rakhi to snake video: పాముకు అందరి ముందే రాఖీని కట్టాడు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 10, 2025, 05:23 PM IST
  పాముకు రాఖీ కట్టిన వ్యక్తి..
  వీడియో వైరల్..

man tied rakhi to cobra snake video goes viral: సాధారణంగా రాఖీ పండగను దేశ వ్యాప్తంగా తమ అక్కాచెల్లెమ్మలతో, అన్నదమ్ముల మధ్య ఆనందాల మధ్య జరుపుకున్నారు. ఉద్యోగాలతో,  చదువుల కోసం ఎక్కడున్న కూడా తమ్ముళ్లు,  అక్కాచెల్లెమ్మలు తమ ఇంటికి వచ్చి మరీ తోబుట్టువుకు రాఖీ కట్టారు. అంతే కాకుండా.. తమ వాళ్లకు బహుమతులు ఇచ్చి మరీ సర్ ప్రైజ్ చేశారు.

ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం చాలా మంది నోరులేని జీవాల్ని కూడా తమ సోదరుల్లా భావిస్తారు. కొంత మంది ఆవులు, పెంపుడు శునకాలు, ఏనుగులు, చిరుతలకు రాఖీలు కట్టిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. తాజాగా.. ఒక వ్యక్తి ఏకంగా పాముకు రాఖీ కట్టాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. 

 

పాము మంచం మీద ఉంది. మరీ అందరు కూడా దూరం నుంచి చూస్తు ఉండిపోయారు. కానీ అక్కడున్న ఒక వ్యక్తి మాత్రం కాస్త  వెరైటీగా  ఆలోచించాడు. రాఖీ వేళ తన ప్రేమను వెరైటీగా చాటుకొవాలని భావించాడు. పాము దగ్గరకు వెళ్లి తన దగ్గరున్న రాఖీని కట్టాడు. అందరు కూడా అతను చేస్తున్న పనిని చూస్తు ఉండిపోయారు.

ఏ మాత్రం కూడా భయపడకుండా అతను పాము పడగ నుంచి రాఖీని కట్టాడు. పాము కూడా అతను రాఖీ కడుతుంటే ఏమనకుండా మంచి మీద కూల్  గా ఉండిపోయింది.  అక్కడున్న వారు ఈ ఘటనను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
 

