English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Raktha Pinjara Video: వామ్మో.. పసుపు తోటలో రక్తపింజర.. పాము ఎలా ఉందో మీరే చూడండి..

Raktha Pinjara Video: వామ్మో.. పసుపు తోటలో రక్తపింజర.. పాము ఎలా ఉందో మీరే చూడండి..

Raktha Pinjara Video Watch: పసుపు తోటలో రక్తపింజర సంచారం చేసిన దృశ్యాలు వైరల్‌గా మారాయి. ఇలా సంచారం చేస్తున్న పామును స్నేక్ క్యాచర్ మున్నా పట్టుకొని రెస్క్యూ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 17, 2025, 06:21 PM IST

Trending Photos

EPFO Latest Update: కొత్త ఏడాదిలో ఏటీఎం, యూపీఐ ద్వారా పీఎఫ్ విత్ డ్రా.. కేంద్ర మంత్రి కీలక అప్ డేట్..!!
7
EPFO
EPFO Latest Update: కొత్త ఏడాదిలో ఏటీఎం, యూపీఐ ద్వారా పీఎఫ్ విత్ డ్రా.. కేంద్ర మంత్రి కీలక అప్ డేట్..!!
Mallika Sagar: IPL 2026 ఆక్షనీర్ మల్లికా సాగర్ ఎవరో తెలుసా..? ఎందుకంత ఆమె స్పెషల్ అంటే..?
6
Mallika Sagar
Mallika Sagar: IPL 2026 ఆక్షనీర్ మల్లికా సాగర్ ఎవరో తెలుసా..? ఎందుకంత ఆమె స్పెషల్ అంటే..?
Samantha: గుడ్ న్యూస్ చెప్పేనున్న సమంత.. పెళ్లయి నెల కాకముందే..!
5
Samantha good news
Samantha: గుడ్ న్యూస్ చెప్పేనున్న సమంత.. పెళ్లయి నెల కాకముందే..!
EPFO Pension: 2030లో రిటైర్ అవుతున్నారా? మీకు ప్రతీ నెలా ఎంత పెన్షన్ అందుతుందంటే? పూర్తి లెక్కలివే..!!
8
EPFO Pension
EPFO Pension: 2030లో రిటైర్ అవుతున్నారా? మీకు ప్రతీ నెలా ఎంత పెన్షన్ అందుతుందంటే? పూర్తి లెక్కలివే..!!
Raktha Pinjara Video: వామ్మో.. పసుపు తోటలో రక్తపింజర.. పాము ఎలా ఉందో మీరే చూడండి..

Raktha Pinjara Video Watch Here: పసుపు పొలాల్లో పనిచేస్తున్న రైతులకు తృతిలో పేను ప్రమాదం తప్పింది. నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఉన్న ఓ పసుపు తోటలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన రక్తపింజర పాము కలకలం సృష్టించింది. గత రెండు నెలల క్రితం ఇదే పాము కొంతమంది పసుపు తోటల్లో సంచారం చేస్తూ కనిపించింది.. దీంతో అప్పటి నుంచి కొంతమంది రైతులకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తూ వచ్చింది. అయితే, మరోసారి పసుపు పంటలు కొంతమంది రైతులు పనిచేస్తున్న క్రమంలో కనిపించడంతో వెంటనే వారు స్నేక్ క్యాచర్‌కి సమాచారం అందించారు. దీంతో అతను అక్కడికి చేరుకొని రెస్క్యూ చేపట్టిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు పడి పడి వీక్షిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ పామును ఎలా పట్టుకున్నారో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఘటనకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే..  పసుపు తోటలో నీళ్లు పెడుతున్న రైతుకు ఎండిన ఆకుల మధ్య దాడి చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న రక్తపింజర పాము కనిపించింది. దీంతో వారి వెంటనే ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్ మున్నాకి సమాచారం అందించారు. దీంతో అతను అక్కడికి చేరుకొని.. ఆకుల్లో కలిసిపోయిన పామును గుర్తించి మున్నా దానిని ఎంతో జాగ్రత్తగా పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే, ఈ పాము ఎండుటాకుల్లో ఉండడం వల్ల అది కొద్దిసేపు వరకు కనబడకుండా ఆకుల కింద ఉండిపోయింది. ఆ తర్వాత స్నేక్ క్యాచర్ ఆకులను కూడా అటు ఇటు జరపడంతో బయటపడింది. 

రక్తపింజర్ పాముకు సంబంధించిన ఎన్నో అపోహాలు ఇప్పటికీ చాలామంది నమ్ముతూ ఉంటారు. రక్తపింజర బుసలు కొడుతుంటే దానికి దూరంగా ఉండాలని చెబుతూ ఉంటారు. లేకపోతే దాని బుసల నుంచి వచ్చే గాలి ఒంటికి పై పడి.. చర్మం మచ్చలుగా ఏర్పడుతుందని చాలామంది ఇప్పటికీ ఊళ్ళల్లో రైతులు నమ్ముతూ ఉన్నారు. అయితే ఈ మూఢనమ్మకాన్ని స్నేక్ క్యాచర్ మున్నా కొట్టి పారేశాడు.. పాము బుసలు కొట్టడం అనేది కేవలం తనని తాను ప్రమాదం నుంచి రక్షించుకోవడానికి ఇచ్చే ఒక సంకేతమని.. ఇలా బుసలు కొడితే ఎలాంటి మచ్చలు రావని.. ముఖ్యంగా చర్మ సమస్యలు అసలు రావని ఆయన వీడియోలో పేర్కొన్నారు.

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్ మున్నా వీడియోలు మాట్లాడుతూనే ఆ పాములు పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. చివరికి ఆ పామును పట్టుకొని.. ఓ సంచిలో బంధించాడు. ఇలా బంధించిన పాములు అతను ఓ అడవి ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లి అక్కడ విడిచిపెట్టాడు. సాధారణంగా పసుపు పొలాల్లో ఇలాంటి పాములు సంచారం చేయడం సర్వసాధారణమే. కానీ సంచారం చేసే క్రమంలో తప్పకుండా వాటిని గుర్తించి వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్స్‌కి సమాచారం అందించడం మంచిదని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు.

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Raktha PinjaraRaktha Pinjara VideoViral videoLatest Viral VideoRakta Pinjara Videos

Trending News