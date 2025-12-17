Raktha Pinjara Video: వామ్మో.. పసుపు తోటలో రక్తపింజర.. పాము ఎలా ఉందో మీరే చూడండి..

Raktha Pinjara Video Watch Here: పసుపు పొలాల్లో పనిచేస్తున్న రైతులకు తృతిలో పేను ప్రమాదం తప్పింది. నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఉన్న ఓ పసుపు తోటలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన రక్తపింజర పాము కలకలం సృష్టించింది. గత రెండు నెలల క్రితం ఇదే పాము కొంతమంది పసుపు తోటల్లో సంచారం చేస్తూ కనిపించింది.. దీంతో అప్పటి నుంచి కొంతమంది రైతులకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తూ వచ్చింది. అయితే, మరోసారి పసుపు పంటలు కొంతమంది రైతులు పనిచేస్తున్న క్రమంలో కనిపించడంతో వెంటనే వారు స్నేక్ క్యాచర్కి సమాచారం అందించారు. దీంతో అతను అక్కడికి చేరుకొని రెస్క్యూ చేపట్టిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు పడి పడి వీక్షిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ పామును ఎలా పట్టుకున్నారో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఘటనకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. పసుపు తోటలో నీళ్లు పెడుతున్న రైతుకు ఎండిన ఆకుల మధ్య దాడి చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న రక్తపింజర పాము కనిపించింది. దీంతో వారి వెంటనే ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్ మున్నాకి సమాచారం అందించారు. దీంతో అతను అక్కడికి చేరుకొని.. ఆకుల్లో కలిసిపోయిన పామును గుర్తించి మున్నా దానిని ఎంతో జాగ్రత్తగా పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే, ఈ పాము ఎండుటాకుల్లో ఉండడం వల్ల అది కొద్దిసేపు వరకు కనబడకుండా ఆకుల కింద ఉండిపోయింది. ఆ తర్వాత స్నేక్ క్యాచర్ ఆకులను కూడా అటు ఇటు జరపడంతో బయటపడింది.
రక్తపింజర్ పాముకు సంబంధించిన ఎన్నో అపోహాలు ఇప్పటికీ చాలామంది నమ్ముతూ ఉంటారు. రక్తపింజర బుసలు కొడుతుంటే దానికి దూరంగా ఉండాలని చెబుతూ ఉంటారు. లేకపోతే దాని బుసల నుంచి వచ్చే గాలి ఒంటికి పై పడి.. చర్మం మచ్చలుగా ఏర్పడుతుందని చాలామంది ఇప్పటికీ ఊళ్ళల్లో రైతులు నమ్ముతూ ఉన్నారు. అయితే ఈ మూఢనమ్మకాన్ని స్నేక్ క్యాచర్ మున్నా కొట్టి పారేశాడు.. పాము బుసలు కొట్టడం అనేది కేవలం తనని తాను ప్రమాదం నుంచి రక్షించుకోవడానికి ఇచ్చే ఒక సంకేతమని.. ఇలా బుసలు కొడితే ఎలాంటి మచ్చలు రావని.. ముఖ్యంగా చర్మ సమస్యలు అసలు రావని ఆయన వీడియోలో పేర్కొన్నారు.
Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..
ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్ మున్నా వీడియోలు మాట్లాడుతూనే ఆ పాములు పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. చివరికి ఆ పామును పట్టుకొని.. ఓ సంచిలో బంధించాడు. ఇలా బంధించిన పాములు అతను ఓ అడవి ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లి అక్కడ విడిచిపెట్టాడు. సాధారణంగా పసుపు పొలాల్లో ఇలాంటి పాములు సంచారం చేయడం సర్వసాధారణమే. కానీ సంచారం చేసే క్రమంలో తప్పకుండా వాటిని గుర్తించి వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్స్కి సమాచారం అందించడం మంచిదని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు.
