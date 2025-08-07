English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ramya Moksha Video: మళ్లీ రెచ్చిపోయిన పచ్చళ్ల పాప.. బాత్రూమ్‌లో బట్టలు తీసి, జబ్బలు చూయిస్తూ వీడియో.

Alekhya Chitti controversy: రమ్య మరోసారి రెచ్చిపోయింది. బాత్రూమ్ లో బట్టలు తీసి మరీ వీడియో చేసింది. ఆ తర్వాత తన ఇన్ స్టా అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేసింది. ఇది నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 7, 2025, 02:47 PM IST
  • మరోసారి కాంట్రవర్సీ రాజేసిన రమ్య..
  • నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న వీడియో..

Ramya Moksha Video: మళ్లీ రెచ్చిపోయిన పచ్చళ్ల పాప.. బాత్రూమ్‌లో బట్టలు తీసి, జబ్బలు చూయిస్తూ వీడియో.

Ramya moksha kancharla Alekhya chitti shocking video: అలేఖ్య చిట్టి పిక్కిల్స్ ఈ పేరుకు ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. మొత్తంగా తమ నోటి దూలతో ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయిపోయి మరీ పచ్చళ్ల దుక్నాం కాస్త బంద్ చేసుకున్నారు.  కస్టమర్ తో చికెన్ , మటన్ పిక్కిల్ ధరలు కాస్లీగా ఉన్నాయని అడిగినందుకు.. ఇవే కొనలేనివాడివి పెళ్లి ఏంచేసుకుంటావ్.. పెళ్లానికి బంగారం ఏంకొనిపెడతావ్ అంటూ ఆమె కస్టమర్ ను నోటికొచ్చినట్లు తిట్టింది.

ఫ్యూచర్ మీద కాన్సెన్ ట్రెషన్ చేయాలని ఆమె చెప్పిన డైలాగ్ ఒక రేంజ్ లో ఫెమస్ అయ్యిందని చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా.. ఆ తర్వాత కూడా ఈ ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు తరచుగా వీడియోలు చేస్తు జనాల నుంచి సింపతిని పొందడం కోసం తెగ ఆరాటపడ్డారని వార్తలు వచ్చాయి. మొత్తంగా అలేఖ్య చిట్టి ఘటన రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

 

అయితే.. తాజాగా.. రమ్య కంచర్ల మరోసారి వార్తలలో నిలిచింది. ఆమె తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసిన ఒక వీడియో నెట్టింట తెగ రచ్చగా మారింది. దీనిలో రమ్య.. బాత్రూమ్ లో బట్టలు తీసి మరీ వీడియో తీసింది. ఆతర్వాత జబ్బలు, వీపును చూయిస్తు మరీ వీడియో రికార్డు చేసింది. అది చాలదన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

Read more: Video Viral: ఇదేం పైత్యం అక్కా.. ఎత్తైన కొండ మీద ఎండిపోయిన చెట్టుపై నిల్చొని డెంజర్ స్టంట్లు.. వీడియో వైరల్..

దీంతో అది కాస్త నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇలాంటి పనులు ఏంట్రా బాబోయ్ అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది జబ్బలతో మమ్మల్ని పిసికేస్తావా..?.. ఏంటి అంటూ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.

 

