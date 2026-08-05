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రాత్రి వేళ ఆటో నడుపుతూ పో**ర్న్ చూసిన డ్రైవర్.. నిలదీసిన యువతి! వీడియో

Auto Driver Viral Video: ఓ ఆటో డ్రైవర్‌ యువతిని డ్రాపింగ్ పాయింట్ దగ్గర దింపే సమయంలో వింత ప్రవర్తించాడు. ఏకంగా ఆటో నడుపుతూ పోర్న్ చూశాడు. దీనిని గమనించిన ఆ యువతి నిలదిసి వీడియో తీసి.. సోసల్‌ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. ఇప్పుడు ఈ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 05, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:06 AM IST
రాత్రి వేళ ఆటో నడుపుతూ పో**ర్న్ చూసిన డ్రైవర్.. నిలదీసిన యువతి! వీడియో
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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