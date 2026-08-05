/రాత్రి వేళ ఆటో నడుపుతూ పో**ర్న్ చూసిన డ్రైవర్.. నిలదీసిన యువతి! వీడియో

Auto Driver Viral Video: ఢిల్లీకి చెందిన సుకన్య అనే యువతి రాత్రి వేళ సురక్షితంగా ఇంటికి వెళ్లేందుకు ర్యాపిడో (Rapido) యాప్ ద్వారా ఆటోను బుక్ చేసుకుంది. సఫ్దర్జంగ్ నుంచి మోడల్ టౌన్ వరకు వెళ్లేందుకు రాత్రి సుమారు 8:48 గంటల ప్రాంతంలో ఆమె ఈ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టింది. అంతా సవ్యంగానే ఉందనుకున్న సమయంలో, ప్రయాణం మధ్యలో ఒక ఊహించని షాకింగ్ దృశ్యం వెలుగులోకి వచ్చింది. అసలేంటి? ఏం జరిగి ఉంటుంది.? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఆటో ఒక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వద్ద ఆగగా.. పక్కనే బైక్పై వెళ్తున్న మరొక యువతి సుకన్యను అప్రమత్తం చేసింది. ఆటో డ్రైవర్ డ్రైవింగ్ చేస్తూనే తన మొబైల్ ఫోన్లో అశ్లీల వీడియో చూస్తున్నాడని సైగల ద్వారా చెప్పింది. సుకన్య వెంటనే గమనించడంతో భయపడిన డ్రైవర్, కలవరపడి ఫోన్ను దాచేందుకు ప్రయత్నించాడు. గమ్యస్థానానికి చేరుకోవడానికి ఇంకా అర గంట సమయం ఉందనగా.. అదే ఆటోలో నెమ్మదిగా సుకన్య ప్రయాణాన్ని మధ్యలోనే ఎక్కడ ఆపకుండా ధైర్యంగా తన స్థాపింగ్ పాయింట్ వరకు చేరుకుంది.
గమ్యస్థానానికి చేరుకున్న వెంటనే సుకన్య డ్రైవర్ను నిలదీసింది. ఫోన్లో ఏం చూస్తున్నావు? అని గట్టిగా ప్రశ్నించగా.. ఆ డ్రైవర్ ఏమాత్రం పశ్చాత్తాపం లేకుండా బేషరమ్గా ఫారెన్ వీడియో చూస్తున్నాను అని సమాధానమిచ్చాడు. దాంతో సుకన్య అతనిపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడి.. కుటుంబ సభ్యులను పిలుస్తానని హెచ్చరించడంతో డ్రైవర్ నోట మాట రాలేదు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
ఈ ఘటన సమయంలో సుకన్య ర్యాపిడో ఇన్-యాప్ (In-App) అత్యవసర సేఫ్టీ టీమ్ను సంప్రదించడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ.. కంపెనీ నుంచి ఎలాంటి తక్షణ స్పందనా లభించలేదని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. సుకన్య ఇదే సమయంలో వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది విపరీతంగా వైరల్ అయ్యింది. నెటిజన్లు నెగెటివ్ కామెంట్లతో విరుచుకుపడ్డాక.. ర్యాపిడో కస్టమర్ సపోర్ట్ టీమ్ స్పందించకపోవడంపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మహిళల భద్రత పట్ల ఆన్లైన్ క్యాబ్, ఆటో సంస్థలు చూపుతున్న అలసత్వంపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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