Samar Cobra Video: అత్యంత అరుదైన సమర్ కోబ్రా.. పడగ విప్పి ఏం చేస్తుందో చూడండి.. వీడియో!

Samar Cobra Video Watch: అత్యంత అరుదైన సమర్ కోబ్రాకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అయితే, ఈ వీడియోలో పాము పడగ విప్పి చూడడం మీరు గమనించవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 9, 2026, 02:43 PM IST

Samar Cobra Video Watch Now: ప్రకృతిలో ఎన్నో వింతలతో పాటు విశేషాలు దాగి ఉన్న సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే.. ముఖ్యంగా ప్రపంచంలోని కొన్ని జాతులు చూడటానికి ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి చూడడానికి చాలా అద్భుతంగా ఉన్నప్పటికీ చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంటాయి. అలాంటి జాతులలో  ఫిలిప్పీన్స్ దేశానికి చెందిన సమర్ కోబ్రా ఒకటి.. ఈ పాము చూడడానికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కానీ చాలా ప్రమాదకరం.. అయితే, తాజాగా ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

ఈ పాము సాధారణ నాగుపాముల కంటే చాలా భిన్నంగా కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది పసుపుతో పాటు నలుపు రంగు కలయికతో ఎంతో అద్భుతంగా మెరిసిపోతూ కనిపిస్తుంది. అలాగే దాని చర్మంపై ఉండే నలుపు చరలతో పాటు పసుపు చారలు దీనికి ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును అందిస్తాయి. అంతేకాకుండా.. ఇది ఎంతో అందంగా ఉన్నప్పటికీ న్యూరోటాక్సిక్ విషం కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి కాటు వేసినప్పుడు నేరుగా శ్వాస వ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. అంతేకాకుండా సకాలంలో చికిత్స అందకపోతే ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ఈ పాములు ఎక్కువగా ఫిలిప్పీన్స్‌లోని సమర్, లేటె, మిండానావో వంటి దీవులు కలిగిన ప్రదేశాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఆయా ప్రాంతాల్లో అడవులతో పాటు వరి పొలాల్లో, మనుషులు నివసించే చోట్ల కూడా అధికంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ పాములు తమను తాము రక్షించుకోవడంతో క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అంతేకాకుండా శత్రవుల నుంచి ప్రమాదాన్ని పసిగట్టి ఎంతో సులభంగా దూకుడుగా అక్కడి నుంచి తప్పించుకుంటాయి. అయితే, తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో కూడా ఈ పామును చూడొచ్చు..ఇది తన పడగను విప్పి నిటారుగా నిలబడి ఉండడం మీరు ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో క్లియర్‌గా గమనించవచ్చు. 

ఈ పాములు చాలా ప్రమాదకరమైనప్పటికీ ప్రకృతిలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ముఖ్యంగా పంట పొలాల్లో ఎలుకలతో పాటు కప్పలు, ఇతర చిన్న చిన్న జీవులను వేటాడటం వల్ల పంటలు అద్భుతంగా పండుతాయి. అయితే, ఈ పాములు కొన్ని కారణాల వల్ల వీటి సంఖ్య పూర్తిగా తగ్గుతూ వస్తోంది. అంతేకాకుండా పుట్టి పిల్లలు కూడా సులభంగా చనిపోతున్నాయి. కాబట్టి ఇలాంటి పాములు కనిపిస్తే చంపకుండా అధికారులకు సమాచారం అందించడం చాలా మంచిది. 

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

