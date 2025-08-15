English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rare King Cobra Video: అరుదైన వీడియో.. వైట్ కింగ్ కోబ్రా, నాగు పాము మధ్య భీకర యుద్ధం..!

Rare King Cobra Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో రెండు పాములు ఒకదానికొకటి దాడికి దిగుతున్న దృశ్యాలు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో రెండు పాములు ఒకదానికొకటి గట్టిగా చుట్టుకొని దాడి చేసుకోవడం మీరు చూడొచ్చు.. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 15, 2025, 08:50 PM IST

Rare King Cobra Video: అరుదైన వీడియో.. వైట్ కింగ్ కోబ్రా, నాగు పాము మధ్య భీకర యుద్ధం..!

Rare King Cobra Video Watch Now: ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో సాధారణ నాగుపాము.. మరో అరుదైన నాగుపాముతో దాడికి దిగిన సన్నివేశాలు ఇప్పుడు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో రెండు పాములు ఒకదానికొకటి పోరాడుతూ.. గడ్డి మైదానంలో బీభత్సం సృష్టించిన పాములకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. మామూలుగా వైట్ కింగ్ కోబ్రాలు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి.. అలాంటిది ఈ పాము మరొక నాకు పాముతో కలిసి పోరాడటం చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తోంది. ఇంతకీ ఈ వీడియో ఇంతలా వైరల్ అవ్వడానికి కారణాలేంటో? వీడియోలో ఏముందో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. వీడియో ప్రారంభంలోనే ఓ తెల్ల అరుదైన నాగుపాము.. మరో సాధారణ నాగుపాముతో ఒకదానికొకటి దాడికి దిగడం చూడొచ్చు. అవి రెండు ఒకదానికొకటి బాగా చుట్టుకొని.. తలలు పైకి లేపి.. ఎంతో ఆగ్రహంతో దాడి చేసుకుంటున్నాయి. రెండు పాములు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా దాడి చేసుకుంటూనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే ఆసక్తికరంగా మారాయి. చివరకు ఆ రెండు పాములు కొద్దిసేపు అలాగే దాడికిది.. దూరంగా వెళ్లి ఒకదానికొకటి విడిపోయాయి.

ఈ వీడియో చూస్తే.. తెల్ల నాకు పాము ఎంత శక్తివంతమైందో.. దృఢమైందో అందరికీ అర్థమయిపోయి ఉంటుంది. సాధారణంగా పాములు తమ భూభాగం కోసం లేదా ఆహారం కోసం ఇలా అప్పుడప్పుడు ఒకదానికొకటి దాడికి దిగుతాయని తెలుస్తోంది. ఈ వీడియో పై కొంతమంది నిపుణులు స్పందిస్తున్నారు.. సాధారణంగా పాములు ఇలా ఒకదానికొకటి దాడికి దిగడం సహజమేనని వారు అంటున్నారు. కానీ తెల్ల నాకు పాములు ఇలాంటి అరుదైన దాడుల్లో పాల్గొనడం చాలా అరుదని వారు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోను ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటన ఆగస్టు 14వ తేదీన జరిగినట్లు క్యాప్షన్ రాసి షేర్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొంతమంది మాత్రమే వీక్షించారు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Rare Big Cobra SnakeRare Cobra SnakeRare SnakeViral videolatest news

