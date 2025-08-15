Rare King Cobra Video: అరుదైన వీడియో.. వైట్ కింగ్ కోబ్రా, నాగు పాము మధ్య భీకర యుద్ధం..!

Rare King Cobra Video Watch Now: ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో సాధారణ నాగుపాము.. మరో అరుదైన నాగుపాముతో దాడికి దిగిన సన్నివేశాలు ఇప్పుడు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో రెండు పాములు ఒకదానికొకటి పోరాడుతూ.. గడ్డి మైదానంలో బీభత్సం సృష్టించిన పాములకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది. మామూలుగా వైట్ కింగ్ కోబ్రాలు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి.. అలాంటిది ఈ పాము మరొక నాకు పాముతో కలిసి పోరాడటం చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తోంది. ఇంతకీ ఈ వీడియో ఇంతలా వైరల్ అవ్వడానికి కారణాలేంటో? వీడియోలో ఏముందో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. వీడియో ప్రారంభంలోనే ఓ తెల్ల అరుదైన నాగుపాము.. మరో సాధారణ నాగుపాముతో ఒకదానికొకటి దాడికి దిగడం చూడొచ్చు. అవి రెండు ఒకదానికొకటి బాగా చుట్టుకొని.. తలలు పైకి లేపి.. ఎంతో ఆగ్రహంతో దాడి చేసుకుంటున్నాయి. రెండు పాములు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా దాడి చేసుకుంటూనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే ఆసక్తికరంగా మారాయి. చివరకు ఆ రెండు పాములు కొద్దిసేపు అలాగే దాడికిది.. దూరంగా వెళ్లి ఒకదానికొకటి విడిపోయాయి.
ఈ వీడియో చూస్తే.. తెల్ల నాకు పాము ఎంత శక్తివంతమైందో.. దృఢమైందో అందరికీ అర్థమయిపోయి ఉంటుంది. సాధారణంగా పాములు తమ భూభాగం కోసం లేదా ఆహారం కోసం ఇలా అప్పుడప్పుడు ఒకదానికొకటి దాడికి దిగుతాయని తెలుస్తోంది. ఈ వీడియో పై కొంతమంది నిపుణులు స్పందిస్తున్నారు.. సాధారణంగా పాములు ఇలా ఒకదానికొకటి దాడికి దిగడం సహజమేనని వారు అంటున్నారు. కానీ తెల్ల నాకు పాములు ఇలాంటి అరుదైన దాడుల్లో పాల్గొనడం చాలా అరుదని వారు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోను ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటన ఆగస్టు 14వ తేదీన జరిగినట్లు క్యాప్షన్ రాసి షేర్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొంతమంది మాత్రమే వీక్షించారు.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి