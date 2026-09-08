/Black Cobra Video: పిల్లిపై నల్ల కోబ్రా దాడి.. ప్రాణాల కోసం పిల్లి చేసిన పనికి నెటిజన్స్ ఫిదా!

Black Cobra Attacks Cat Video Viral: సోషల్ మీడియాలో రోజు ఎన్నో రకాల పాములతో పాటు వింత వింత జంతువులకు సంబందించిన వీడియోలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. అయితే, కొన్ని వీడియోలు మాత్రం సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను విపరీతంగా ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా ఇంటర్నట్లో ఒక ప్రమాదకరమైన బ్లాక్ కోబ్రాతో పాటు పిల్లకి సంబంధించిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.. అంతేకాకుండా పిల్లి చేసిన పనికి అందరూ ఫిదా అవుతున్నారు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
నక్కి నక్కి వచ్చి దాడి చేసిన కోబ్రా..
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక పిల్లి కూర్చుని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.. దాని సమీపంలోకే ప్రమాదకరమైన విషపూరితమైన బ్లాక్ కోబ్రా నెమ్మదిగా పాకుతూ రానే వచ్చేసింది.. సాధారణంగా పిల్లులు పాములను చూస్తే అక్కడి నుంచి చాలా దూరంగా పారిపోయేందుకు ప్రయత్నిస్తాయి. కానీ ఈ వీడియోలో నల్ల నాగుపామే స్వయంగా పిల్లి ఉన్న చోటికి వెళ్లి నేరుగా దానిపై దాడికి దిగడం మీరు క్లియర్ చూడొచ్చు.. పడగ విప్పి ఒక్కసారిగా కాటు వేసేందుకు ప్రయత్నించిన పాము తీరు చూసి అందరూ షాక్ అవుతున్నారు.
ప్రాణాల కోసం పిల్లి ఎదురుదాడి..
నల్ల కోబ్రా ఊహించని విధంగా దాడి చేయడంతో ఆ పిల్లి మొదటగా భయపడిపోయింది. అయితే, క్షణాల వ్యవధిలోనే దాని ప్రాణాలను అది కాపాడుకునేందుకు ఎదురుదాడిని ప్రారంభించడం మీరు చూడొచ్చు.. పాము కాటు వేయడానికి ప్రయత్నించిన ప్రతిసారీ పిల్లి తన పంజాతో తప్పించుకోవడానికి విరుచుకుపడడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ పిల్లి విషపూరితమైన పాము అని కూడా ఏమాత్రం భయపడకుంగా దాడి చేసిన తీరుకు అందరూ ఫిదా అవుతున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్..
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాల్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. దీనిని పోస్ట్ చేసిన కొన్ని రోజుల్లోనే లక్షలాది వ్యూస్, లైకులను సొంతం చేసుకోవడం విశేషం.. ఈ దాడికి సంబంధించిన ఘటనపై సోషల్ మీడియా నెటిజన్స్ రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. పిల్లి వేగం ముందు విషసర్పం కూడా వెనక్కి తగ్గాల్సిందే.. అని చాలా మంది కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఇక మరికొంతమంది ఇలాంటి బ్లాక్ కోబ్రా కాటు వేస్తే ప్రాణాలకే ప్రమాదం, పిల్లి చాలా అదృష్టవంతురాలు.. అని కామెంట్లు పెడుతూ వస్తున్నారు. ఏది ఏమైన ప్రస్తుతం ఈ వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతోంది.
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