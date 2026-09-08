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Black Cobra Video: పిల్లిపై నల్ల కోబ్రా దాడి.. ప్రాణాల కోసం పిల్లి చేసిన పనికి నెటిజన్స్ ఫిదా!

Black Cobra Attacks Cat Video: తాజాగా నల్ల కోబ్రాతో పాటు పిల్లికి సంబంధించిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో కోబ్రా పిల్లిపైకి దాడి చేస్తున్న తీరును చూసి నెటిజన్స్‌ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 08, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 04:06 PM IST
Black Cobra Video: పిల్లిపై నల్ల కోబ్రా దాడి.. ప్రాణాల కోసం పిల్లి చేసిన పనికి నెటిజన్స్ ఫిదా!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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