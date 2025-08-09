English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Blue Cobra Video: పుట్టలోంచి బయటికి వచ్చిన అరుదైన బ్లూ కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్య పోవడం ఖాయం..

Rare Blue King Cobra Viral Video: మనం సోషల్ మీడియాలో బూడిద రంగుల్లో కలిగిన నాగుపాములు చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో నాగుపాము నీలిరంగులో మెరుస్తూ కనిపిస్తోంది. అయితే ఈ పాము కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 9, 2025, 04:12 PM IST

Rare Blue King Cobra Viral Video Watch: సాధారణంగా నాగుపాము అంటేనే అందరికీ ఓ రకమైన భయం ఉంటుంది.. పుట్టలోంచి బయటకు వస్తే చాలు, ఇంకేదో చేస్తుందని భావించి కొంత దూరం పరిగెత్తే వారు కూడా ఉంటారు.. మనం పాము పుట్టలోంచి బయటకు రావడం, అది మెరిసే నీలి రంగులో కనిపించడం, అంతకుమించి దాని తల పైకి లేచి నిలబడి, అచ్చం నాగమణిని కలిగిన పాములు మిలమిలా మెరవడం.. ఇలాంటివి సినిమాల్లోనే చూస్తుంటాం. కానీ, ఇలాంటి అద్భుతమైన, అత్యంత అరుదైన దృశ్యం నిజంగా జరిగి.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో పాము నాగమణితో లేకపోయినా.. పాము మొత్తం మిలమిల మెరవడం చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్‌గా మారింది.

ప్రస్తుతం ‘సైన్స్ కే న్యూ లాంచ్ ఐటమ్’ అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్లో పోస్ట్ చేసిన ఒక షార్ట్ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ వీడియోలో ఒక పాము పుట్టలోంచి బయటకు వస్తుంది. పుట్టలోంచి బయటకు వచ్చిన ఆ పాము నీలి రంగులో ఉంది. దానిని చూసినవారందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. పుట్ట నుండి పూర్తిగా బయటికి వచ్చిన తర్వాత, దాని తలభాగం పైకి లేపి పడక విప్పడం కూడా గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా దాని తలభాగం కూడా నీలిరంగులో ఉండడం విశేషం. మనం కేవలం నాగుపాములు సాధారణ రంగుల్లో ఉండడమే చూసి ఉంటాం. అప్పుడప్పుడు కొన్ని పాములు ఎరుపు నలుపు రంగులో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఈ వీడియోలో నాగుపాము నీలిరంగులో కనిపించడం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. 

ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు మిశ్రమంగా స్పందిస్తున్నారు. కొందరు ఇది నిజమైన వీడియో కాదని, గ్రాఫిక్స్ ఉపయోగించి సృష్టించారని అంటుంటే.. మరికొందరు ఇది నిజంగానే జరిగిన అద్భుతమైన దృశ్యాలని సోషల్ మీడియాలో చెప్పుకుంటున్నారు. ఈ వీడియో నిజం కాదా లేదా AI వినియోగించి సృష్టించిందా అనేది ఇంకా తెలియలేదు. కానీ, పాము పుట్టలోంచి బయటకు రావడం, దాని తల భాగం కూడా మెరుస్తూ ఉండడం అది నీలిరంగులో కనిపించడం ఇప్పుడు నెటిజన్స్‌కి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. ఈ అద్భుతమైన దృశ్యాలు చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీడియోను షేర్ కూడా చేస్తున్నారు.

