Cobra Hood Shining Video: ఎన్నో శక్తులు కలిగిన అరుదైన నాగుపాము.. పడగ వజ్రంలా మెరుస్తోంది.. వీడియో ఇదే..

Venomous Cobra Hood Shining Video Watch: ప్రకృతిలో దాగి ఉన్న అనేక అద్భుతాలు, అరుదైన జాతులకు సంబంధించిన జంతువులు ఒక్కొక్కసారి సోషల్ మీడియా వేదికగా మన కళ్ల ముందు ప్రత్యక్షమవుతాయి. అటువంటి అరుదైన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్గా మారింది. ఇటీవల VSS Vlogs అని యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన అరుదైన ఘటన ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. సాధారణంగా మనం ఎన్నో జాతులకు సంబంధించిన నాకు పాములను చూస్తూ ఉంటాం.. ఇందులో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రంగును కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇటీవల వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఉన్న అద్భుతం ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. కెమెరాకు దగ్గర గాని ఒక అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము పడగవిప్పి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ పాము కెమెరా దగ్గరికి రాగానే.. దాని పడగ భాగం పూర్తిగా కాంతివంతంగా దగదగా మెరిసిపోయింది. ఇలా కొన్ని సెకండ్ల పాటు బంగారు రంగులోనే ఉండిపోయింది. దీన్ని చూసి చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారు. అయితే, సూర్యుడి కాంతి ఏకంగా నాగుపాము పడగపై పడడంతోనే ఇలా పడగ కాంతివంతంగా మెరిసిందని తెలుస్తోంది. ఈ ప్రత్యేకమైన వీడియోను చూసిన చాలామంది పాము అరుదైన వ్యక్తులు కలిగి ఉండడం వల్లనే ఇలా మెరుస్తుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది.. ఇది అరుదైన నాగుపామని.. ఇలాంటి పాముల తలభాగాల్లోనే అత్యంత శక్తివంతమైన నాగమణులు తయారవుతాయని చెబుతున్నారు. మరి కొంతమంది ఈ వీడియోను చూసి ఆశ్చర్యపోయి.. నాగదేవత శక్తిగా భావిస్తున్నారు. ఇలాంటి పాములు కేవలం అరదుగా మాత్రమే కనిపిస్తాయని వారంటున్నారు. మరి కొంతమందైతే పాము తల భాగంలో సూర్యకాంతి ఎక్కువగా పడటం వల్ల ఇలా పడగ భాగం మెరుస్తుందని చెబుతున్నారు.
కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. నాగుపాముల చర్మ నిర్మాణం, వాటి జీవనశైలి కారణంగా మారిపోతూ ఉంటుంది. దీని కారణంగా వాటిలో జన్యు మార్పులు ఏర్పడి వడగ భాగం అప్పుడప్పుడు కాంతివంతంగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయని వారంటున్నారు. ఇప్పుడు ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేయగా.. ఈ వీడియో ఇప్పుడు ఇతర సోషల్ మీడియా మాధ్యమాలలో కూడా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. దీనిని చూసినా చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.
