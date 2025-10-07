Two-headed Cow Video: మూడు కళ్లు, రెండు తలలతో జన్మించిన ఆవు.. ప్రపంచంలోనే అరుదైన ఘటన.. వీడియో ఇదే..

Two-headed Cow Viral Rare Video: ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఓ జిల్లాలో అరుదైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఒకే ఆవు రెండు తలలతో పాటు మూడు కళ్ళతో జన్మించింది. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. అంతేకాకుండా ఈ ఘటనలకు సంబంధించిన వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వచ్చాయి. బాగ్పత్ తిక్రి గ్రామంలో జరిగిన ఈ వింత ఘటనను చూసేందుకు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల ప్రజలు అక్కడికి తరలివచ్చారు. సాధారణంగా ఇలాంటి ఘటనలు చాలా అరుదుగా మాత్రమే జరుగుతూ ఉంటాయి. అందుకే ఈ వింత ఘటనను చూసేందుకు జనాలు బారులు తీరారు. ఈ అరుదైన ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఉత్తరప్రదేశ్లోని బాగ్పత్ జిల్లాలో జరిగిన ఈ ఘటనను చూసి చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. మూడు కళ్ళతో పాటు రెండు చెవులు, రెండు సగం సగం తలలతో జన్మించిన ఆవును చూసి ఎక్కడెక్కడ నుంచో ఆవున్న ప్రదేశానికి చేరుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఆ ఆవుకు ప్రత్యేకమైన పూజలు కూడా చేస్తున్నారు. చాలామంది ఈ ఆవు దేవుడి రూపంలో జన్మించిందని.. సాక్షాత్తు ఆవు రూపంలో దేవుడే భూమి పైకి వచ్చాడని అక్కడి భావిస్తున్నారు. దీంతో గ్రామస్తులు ఆవుకు రోజు ప్రత్యేకమైన పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు..
ఇదే అంశంపై పశు వైద్యులు కూడా స్పందించారు.. రెండు తలలతో జన్మించిన ఆవును పాలీసెఫాలీ అని అంటారని. తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే పిండం అసంపూర్ణంగా వేరువేరుగా విడిపోవడం కారణంగా ఇలా ఆవు జన్మించిందని వారు చెబుతున్నారు. అప్పుడప్పుడు మూడు మూడు చెవులతో కూడా ఆవులు జన్మించే అవకాశాలుంటాయని.. కొన్నిచోట్లనైతే రెండు తోకలతో ఆవులు కూడా జన్మించాయని వారు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఇలా జన్మించిన ఆవులకు తక్కువ జీవితకాలం ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారం ఎక్స్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వందల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు..
