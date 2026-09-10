/బంగారు రంగులో మెరిసిపోతున్న నాగుపాము.. వైరల్ వీడియో చూస్తే షాక్!

Golden Cobra Video Watch Here: ప్రకృతి ఒడిలో దాగి ఉన్న వింతలతో పాటు విశేషాలకు సంబంధించిన వీడియోలను అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూనే ఉంటాయి.. ముఖ్యంగా అరుదైన పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు క్షణాల్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా అలాంటి ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు నెటిజన్స్ను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. సాధారణంగా నలుపుతో పాటు గోధుమ రంగుల్లో కనిపించే నాగుపాములను మనం తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం.. కానీ ఎప్పడూ చూడని రీతిలో గోల్డెన్ కలర్లో గోల్డెన్ కోబ్రా (Golden Cobra) అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసిన షార్ట్ వీడియో క్లిప్లో అరుదైన నాగుపాము కెమెరా ముందు చేసిన విన్యాసాలు అందరినీ ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.. అత్యంత ప్రశాంతంగా కనిపిస్తూనే.. ఒక ప్రొఫెషనల్ మోడల్లా కెమెరా వైపు చూస్తూ పాము ఇచ్చిన స్టిల్స్ నెటిజన్లను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.. భయంకరమైన విషసర్పమే అయినప్పటికీ.. ఆ పాము కదలికలు ఎంతో ముద్దుగా ఉండడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు.
ఈ వీడియోలో పామె బంగారు వర్ణంలో మెరిసిపోతున్న పడగ కలిగి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం ఆ పాము శరీర రంగు, పడగ భాగం అత్యంత అద్భుతంగా ఏ పాముకు లేని విధంగా ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. పాము శరీరం మొత్తం ఒక రకమైన పసుపు, బంగారు వర్ణంలో మెరుస్తూ కనిపిస్తోంది.. ముఖ్యంగా పడగ విప్పినప్పుడు వెనుక భాగంలో ఉన్న ఆకృతితో పాటు దాని పైనున్న గోల్డ్ కలర్ మెరుపులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. అలాగే అది పడగ విప్పి గాల్లో నిటారుగా నిలబడిన తీరును చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు..
వన్యప్రాణి నిపుణుల అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఇలాంటి అరుదైన రంగుల్లో పాములు కనిపించడం ప్రకృతిలో చాలా అరుదని వారు తెలుపుతున్నారు.. పిగ్మెంటేషన్ లోపం కారణంగా కొన్ని పాముల్లో చర్మానికి సహజసిద్ధమైన రంగు మారి ఇలా పసుపుతో పాటు బంగారు రంగుల్లో కనిపిస్తాయని వారు చెబుతున్నారు. ఈ రకమైన నాగుపాములు అడవుల్లో జీవించడం చాలా కష్టం.. ఎందుకంటే వాటి రంగు శత్రువులకు సులభంగా కనిపించేలా చేస్తుందని.. ఆ తర్వాత అవి వాటిపై దాడి చేసి చంపేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.