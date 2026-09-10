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బంగారు రంగులో మెరిసిపోతున్న నాగుపాము.. వైరల్ వీడియో చూస్తే షాక్!

Golden Cobra Video: తాజాగా గోల్డెన్‌ కలర్‌లో ఉన్న కోబ్రా సోషల్ మీడియాల్లో హల్ చల్ చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను చూసిన సోషల్‌ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ పామును గోల్డెన్‌ కోబ్రాగా పిలుస్తారని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో పాము ఏం చేస్తుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 10, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 04:18 PM IST
బంగారు రంగులో మెరిసిపోతున్న నాగుపాము.. వైరల్ వీడియో చూస్తే షాక్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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బంగారు రంగులో మెరిసిపోతున్న నాగుపాము.. వైరల్ వీడియో చూస్తే షాక్!
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