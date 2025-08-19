English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Indian Rock Python Video: వామ్మో.. వెరీ రేర్ పైథాన్ స్నేక్.. ఎలా పట్టుకున్నాడో చూడండి!

Rare Indian Rock Python Snake Viral Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ ప్రముఖ స్నేక్‌ క్యాచర్‌ అత్యంత ప్రమాదకరమైన పైథాన్ స్నేక్‌ను పట్టుకున్న వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వైరల్ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 19, 2025, 08:55 PM IST

Indian Rock Python Video: వామ్మో.. వెరీ రేర్ పైథాన్ స్నేక్.. ఎలా పట్టుకున్నాడో చూడండి!

Rare Indian Rock Python Snake Video: పాములు ఇతర జంతువులు ప్రకృతి మనకిచ్చిన సంపాదన.. ఈ సంపాదనను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఈ నినాదాన్ని నిజం చేస్తూ ఓ గ్రామంలోని అత్యంత భారీ కొండచిలువను అటవీ శాఖ సిబ్బందితో పాటు ఓ స్నేక్ క్యాచర్ బృందం రక్షించారు. అంతేకాకుండా వన్యప్రాణులను సంరక్షించడం పట్ల ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు పాముతో ప్రత్యేకమైన వీడియోలను చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోలే వైరల్‌గా మారాయి. తాజాగా కొండచిలువను పట్టుకొని ఓ యువకుడు ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఇంతకీ ఈ వీడియో ఏంటో దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం..

కర్ణాటకలోని ఓ మారుమూల గ్రామంలో రాత్రిపూట డ్రైనేజీలో కొండచిలువ సంచారం చేసింది. అయితే దీనిని ముందుగానే ఆ గ్రామస్తులు గుర్తించి వెంటనే అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. అయితే, అటవీ శాఖ అధికారులతో పాటు స్నేక్ క్యాచర్ హరీష్, అతడి బృందం అక్కడికి చేరుకుంది. ఆ పామును రక్షించేందుకు హరీష తన బృందంతో కలిసి దాదాపు గంట పాటు కష్టపడి అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొండచిలువను బంధించారు. 

ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్ హరీష మాట్లాడుతూ.. ఆ పాముని చేతిలో పట్టుకొని అతడు ఇది ఒక శక్తివంతమైన అరుదైన ఇండియన్ రాక్ పైథానని అన్నారు. సాధారణంగా ఇవి అడవుల్లో దట్టమైన చెట్లు కలిగిన పరిసర ప్రాంతాల్లో మాత్రమే నివసిస్తాయని అతడు తెలిపారు. ఇలాంటి పాములు జనావాసాల్లో సంచారం చేసినప్పుడు ఏ మాత్రం భయపడకుండా వాటికి హాని కలిగించకుండా అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించాలని కోరారు.. ప్రకృతి  ఇచ్చిన సంపదను కాపాడుకోవడం మన బాధ్యత అని తెలిపారు. 

స్నేక్ క్యాచర్ బంధించిన కొండచిలువను సురక్షితమైన ప్రదేశాల్లో మానవ ఆవాసాలకు దూరంగా వదిలేసినట్లు తెలిపారు.. అటవీశాఖ అధికారులతో పాటు అతడి బృందం కలిసి పనిచేసేందుకు ఎప్పుడు ముందుంటుందని హరీష అన్నారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోను స్నేక్ హరీష అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేల మందికి పైగా నేటిజన్స్ వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా చాలామంది ఈ వీడియోకు కామెంట్లు కూడా చేశారు..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Indian Rock Python VideoIndian rock pythonViral videoLatest Viral VideoViral news

