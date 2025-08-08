Nagamani Snake Video: నాగుపాము పడకపై నాగమణి.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో.. ఇప్పుడే చూడండి..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nagamani Snake Latest Video: ఎప్పుడైనా రియల్ నాగమణిని చూశారా..? చూడని వారు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో పాము తలపై భాగంలో నాగమణి ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. అలాగే అది ఎటు కదులుతున్న పడిపోకుండా ఉండడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 8, 2025, 03:20 PM IST

Rare Nagamani Snake Latest Video Watch: సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడు ఏదో ఒక వీడియో వైరల్ అవుతూనే ఉంటుంది.. ఎప్పుడు ఏ వీడియో వైరల్ అవుతుందనేది చెప్పడం చాలా కష్టం. ఒకరోజు జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అయితే మరొక రోజు పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా ఓ పాము కు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో సంచలనం లేపుతోంది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా పాముల తలపై ఇలా కూడా ఉంటుందా అని సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఈ వీడియోలో ఏముంది? పాము తలభాగం లో ఏం కనిపిస్తోంది.. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

సాధారణంగా మనం అన్ని జాతులకు సంబంధించిన పాములను చూస్తూ ఉంటాం. ఇందులోని కొన్ని జాతులకు సంబంధించిన పాములను పల్లె ప్రాంతాల్లో నివసించేవారు నిత్యం చూస్తూ ఉంటారు. వాటి తలభాగాలు చూడడానికి బానే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో మాత్రం ఓ పాము తలభాగంపై అరుదైన వజ్రం ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ వీడియో లో నాగుపాము పడకపై ప్రకాశవంతమైన వజ్రం లాంటి రాయి కనిపిస్తోంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. 

వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే... ఓ నల్ల నాగుపాము పడకవిపి ఉండడం గమనించవచ్చు.. ఈ పాము పడగ పై భాగంలో తెల్లని వజ్రం లాంటి నాగమణి మెరుస్తూ ఉండడం కనిపిస్తోంది. అలాగే దీనిని చూస్తుంటే పురాణాల్లో వర్ణించిన నాగమణి ఇదేనేమో అన్నట్లుగా అంతలా ప్రకాశిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోలో ఒక వజ్రానికి సంబంధించిన చిత్రాన్ని కూడా ఉంచారు. అయితే వాము కదిలిన కొద్దీ పాము తలభాగంలో ఉన్న వజ్రం కూడా అలాగే కదులుతోంది. 

ఇది నిజమా? 
ఈ వీడియోను చూసిన వారంతా వారి అభిప్రాయాలను రెండు విధాలుగా కామెంట్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఇది నిజమైన నాగమణినేనని.. కేవలం అరుదైన పాములకు మాత్రమే ఉంటుందని వారు తెలుపుతున్నారు. అలాగే దీని గురించి పురాణాల్లో కూడా అద్భుతంగా వివరించారని వారు అంటున్నారు. పాము కదులుతున్న ఆ రత్నం పడకపోవడమే దీనికి నిదర్శనమని వారు అంటున్నారు. మరికొంతమంది మాత్రం ఇది కేవలం గ్రాఫిక్స్ అని..పాము తల భాగంలో మాత్రం ఒక రత్నాన్ని వీడియో రూపంలో అమర్చి ఇలా ఎడిట్ చేసి పెట్టారని చెబుతున్నారు. ఏది ఏమైనా ఈ వీడియోను ఇప్పటివరకు కొన్ని వేలమందికి పైగా వీక్షించారు.

