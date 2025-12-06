Rare Cobras Video: వామ్మో.. వలకు చిక్కిన అరుదైన కింగ్ కోబ్రాలు.. పడగవిప్పి ఆడుతున్న దృశ్యాలు..

Rare Cobras Latest Video Viral: చేపల వేట అనేది మత్స్యకారులకు ఒక వృత్తి లాంటిది. అందులో భాగంగానే చాలామంది మత్యకారులు చేపల వేటకు వెళుతూ ఉంటారు. ఇదే వేటలో భాగంగా వలలో అరుదైన చేపలు చిక్కితే ఎంతో అదృష్టంగా భావించి.. ఆ రోజంతా ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. అయితే, అప్పుడప్పుడు చేపల వేటలో భాగంగా వాళ్లకు అరుదైన చేపలు చిక్కడమే కాకుండా కొన్ని కొన్ని విషపూరితమైన పాములు కూడా చిక్కుతూ ఉంటాయి. ఇందులో భాగంగానే చాలామంది వలలు లాగే క్రమంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఉంటారు. తాజాగా ఓ మత్స్యకారుని వలలో కూడా ప్రమాదకరమైన నాగుపాములు చిక్కాయి దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.
ఓ మత్స్యకారుడు అతడి స్నేహితుడితో కలిసి రాత్రి చేపల వేట కోసం ఓ చిన్న చెరువులో వలన వేసి ఉంచుతారు. ఇలా వేసిన వలను ఉదయాన్నే చూసేందుకు వెళ్లి అందులో పడ్డ చేపలను తీసేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. అయితే, ఈ సమయంలోనే వారికి ఊహించని సంఘటన ఎదురయింది. పొద్దు పొద్దున్నే చేపలతో పాటు వలలు అత్యంత ప్రమాదకరమైన రెండు నాగుపాములు చిక్కాయి. దీంతో వారు ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. చేపలతో పాటు నాగుపాములను చూసి చేపలను వెనక్కి లాగడం ఆపేశారు.
భయంతో ఆ వలను అక్కడే వదిలేసి వెళ్లిపోదామని అనుకుంటారు.. కానీ దాని విలువ 4000 రూపాయలకు పైగా ఉండడంతో.. సాహసం చేసి మరి అందులో ఉన్న పాములను బయటికి తీసి చేపలతోపాటు వలన పట్టుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించాలనుకున్నారు. ఇక్కడితో వీడియో ఎండ్ అయింది. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పాములు పడ్డ సమయంలో వలను అక్కడే వదిలేసి వెళ్లడం చాలా మంచిదని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. లేదంటే వాటి కాటు బారిన పడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని వారు తెలుపుతున్నారు..
Also Read: King Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఏం చేస్తున్నారో మీరే చూడండి..
ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోను 'శివ ఫిషింగ్ వ్లాగ్స్' (Shiva fishing vlogs) అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్లో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వందల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది ఈ వీడియోని చూసి కామెంట్లు కూడా పెట్టారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది కొన్ని అరుదైన కామెంట్లు కూడా చేశారు.. 'పాముకాటుతో చనిపోయిన చేపలను అలాగే వదిలేయకుండా.. వాటన్నింటినీ పూడ్చి పెట్టమని కామెంట్లలో పెడుతున్నారు. ఎందుకంటే వాటి శరీరాలు విషంతో నిండి ఉంటాయి. కాబట్టి ఎవరైనా వాటిని వండుకుంటే తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
