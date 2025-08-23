English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nagmani Real Video: కింగ్ కోబ్రా తలపై అరుదైన నాగమణి.. ఎలా దగదగా మెరుస్తుందో చూడండి.. వీడియో..

Nagmani Real Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో నాగుపాము తలపై ఓ అరుదైన నాగమణి రత్నం ఉండడానికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో పాము తలపై భాగంలో ఓ రంగుతో కూడిన రత్నాన్ని చూడొచ్చు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 23, 2025, 10:21 AM IST

Nagmani Real Video Watch Here: గతంలో రాత్రిపూట ఒక కోబ్రా పాము తలపై ప్రత్యేకమైన కాంతితో కూడిన అరుదైన నాగమణి కనిపించిన దృశ్యాలు అప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ గా మారి చర్చనీయాంశానికి దారితీసాయి. ఆ వీడియోలో పాము నేలపై నిటారుగా లేచి ఒకే చోట ఉండి వడగ విప్పి మరి నాగమణిని చూపించిన ప్రత్యేకమైన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఇలా నాగమణికి సంబంధించిన చాలా వీడియోలు ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతూనే వచ్చాయి. తాజాగా ఓ నాగమణికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా తన తలను అటు ఇటు కదుపుతూ ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. ఒకే స్థానంలో నిలబడి ఉండి తలతోపాటు దాని శరీరాన్ని చిన్నగా కదుపుతోంది.. ఈ వీడియోను క్లియర్‌గా గమనించి చూసిన వారికి దాని తలపై ఏదో ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. అదేంటో కాదు పాము తలభాగంలో పెరిగి అరుదైన నాగమణి.. అవును ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో పాముకు అరుదైన నాగమణిని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. 

ఈ వీడియోలో గమనించి చూస్తే.. వీడియో పై భాగంలో సబ్స్క్రైబ్ అని ప్రత్యేకమైన బటన్ కూడా ఉంది. అంతేకాకుండా ఏటిపి ఫ్రెండ్స్ అనే వాటర్ మార్పును వేసి ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో వదిలారు. ఇదిలా ఉంటే.. కొన్ని నాగమణులు ఇతర రంగులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి.. కానీ పాము తలపై నీలిరంగుతో కాంతివంతమైన నాగమణి ఉండడం ఇప్పటికీ ఒక అంతిచిక్కని ప్రశ్నగా మిగిలిపోయింది. ఎందుకంటే నాగమణి రత్నాలు కేవలం నలుపు రంగులో లేదా గోధుమ రంగులో ఉంటాయి. కానీ ఈ వీడియోలో ఆది నీలిరంగులో ఉండడం విశేషం..

అంతేకాకుండా నాగమణి కలిగిన కింగ్ కోబ్రాలు అత్యంత శక్తివంతంగా, ఎంతో పెద్దవిగాను ఉంటాయి. కానీ ఈ వీడియోలో పాము చాలా చిన్నదిగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆ నాగమణి అసలు నిజమైందేనా? లేదా పాముకి ఎవరైనా కావాలని ఏదైనా నీలిరంగు రత్నాన్ని అతికించారా అనే సందేహం వేస్తోంది.  ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది నిపుణులు ఆ పాము కున్న రత్నం అసలైన నాగమణి కాదని తేల్చి చెబుతున్నారు. మరి కొంతమంది మాత్రం ఆ పాముకున్నది అసలైన రత్నమేనని అంటున్నారు.. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో చాలా అరుదుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

