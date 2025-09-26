English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Red Giant Seahorse Viral Video: భారత మత్స్యకారులకు అత్యంత అరుదైన భారీ సముద్రపు గుర్రం వలకు చిక్కిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోలో అత్యంత అరుదైన నీటి గుర్రాన్ని చూడొచ్చు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 26, 2025, 10:46 AM IST

Red Giant Seahorse Video: సంచలనం.. మత్స్యకారులకు చిక్కిన అరుదైన ఎర్రటి సముద్రపు నీటి గుర్రం.. వీడియో ఇదే..

Red Giant Seahorse Viral Video Watch: భారత సముద్ర తీర ప్రాంత మత్స్యకారులకు ఇటీవల అరుదైన ఘటన ఎదురైంది.. సాధారణంగా రోజువారి వేటలో భాగంగా సముద్రంలో చేపలతో పాటు రొయ్యలను పట్టుకొని జీవనం కొనసాగించే వారికి.. ఇటీవల కనివిందు చేసే అరుదైన సముద్రపు జీవులు వలలకు చిక్కుకున్నాయి. ఓ మత్స్యకారుడి వలకు ఏకంగా 'ఎర్రటి భారీ సముద్రపు గుర్రం' (Red Giant Seahorse) చిక్కడం సంచలనం సృష్టించింది. ఇప్పుడు ఈ అద్భుతమైన ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. అయితే ఈ సముద్రపు గుర్రాలు నీటిలో చాలా అరుదుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాంటిది ఈ మత్స్యకారుల వలకు చిక్కడం విశేషం.. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇప్పుడు మత్స్యకారులకు సంబంధించిన 11 సెకండ్ల నిడివి గల వీడియో యూట్యూబ్ షార్ట్ రూపంలో ట్రెండ్ అవుతుంది. ఓ మత్స్యకారుడు తన అరచేతిలో ఎరుపు వర్ణంలో ఉన్న మెరిసిపోతున్న అత్యంత అరుదైన సముద్రపు గుర్రాన్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా పట్టుకొని వీడియోలో చూపించడం మీకు కనిపిస్తుంది. అయితే దీనిని క్లియర్ గా గమనించి చూస్తే.. ఒక పెద్ద చేప పరిమాణంలో ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.. అలాగే ఈ వీడియోలో మరో మత్స్యకారుడు కూడా తన వలకుపడ్డ అత్యంత అరుదైన సముద్రపు గుర్రాన్ని చూపిస్తూ ఉంటాడు. ఈ వీడియోకు  'Majestic Red Giant Seahorse' అనే క్యాప్షన్ను బట్టి పోస్ట్ చేశారు. 

ఇది 'గెయింట్ సీహార్స్' జాతికి చెందింది కావడంతో.. ఎరుపు వర్ణంలో కనిపిస్తుంది. సముద్రంలో ఇలాంటి అరుదైన జీవులు ఎన్నో ఉన్నాయి. అయితే ఇవి కేవలం కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే వలలకు చిక్కుతాయని.. పర్యావరణాన్ని రక్షించే క్రమంలో భాగంగా అరుదైన సముద్రపు జీవులను మత్స్యకారులు ప్రాణాలతోనే వదిలిపెడతారని సమాచారం. ఈ వీడియోలో కూడా ఆ మత్స్యకారులు వాటిని ప్రాణాలతో వదిలిపెట్టి ఉంటారని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు భావిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఈ మత్స్యకారులకు సంబంధించిన వీడియోను ఓ యూట్యూబ్ షార్ట్ వీడియో రూపంలో పోస్ట్ చేశారు. అయితే, ఈ వీడియో పై సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు  వివిధ రకాల కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియో నిజమైంది కాదని.. ఎవరో కావాలనే AI ద్వారా ఈ వీడియోను సృష్టించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారని కామెంట్లలో పెడుతున్నారు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన కామెంట్ సెక్షన్లో మొత్తం ఇది ఫేక్ వీడియో అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోను క్లియర్‌గా గమనించి చూస్తే గ్రాఫిక్స్ ను వినియోగించి తయారుచేసినట్లు అర్థమవుతుంది. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

