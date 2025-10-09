Viper Snake Video: వామ్మో.. మట్టి కుండలో చుట్టుకుని పడుకున్న రస్సెల్స్ వైపర్ పాము.. వీడియో ఇదే..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Russells Viper Snake Video Watch: రస్సెల్స్ వైపర్ (Russell's Viper) పాముకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. కుండలో ఈ పాము నక్కి ఉండడం.. అలాగే వింత ధ్వనులు చేయడం మీరు చూడొచ్చు.. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Oct 9, 2025, 10:47 AM IST

Russells Viper Snake Video Watch Here: సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా వన్యప్రాణి సంరక్షకులు పోస్ట్ చేసిన వీడియోలు ఈ మధ్యన వైరల్ గా మారుతున్నాయి.. ముఖ్యంగా ప్రమాదకరమైన పాములను పట్టుకుంటున్న సందర్భంలో తీసిన వీడియోలు చాలా మంది స్నేక్ క్యాచర్స్ వివిధ సోషల్ మీడియా మాధ్యమాలలో షేర్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇవి విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.. తాజాగా ఓ స్నేక్ క్యాచర్ పోస్ట్ చేసిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఓ పాము మట్టి కుండలో పడుకోని ఉన్న సన్నివేశాలను మొబైల్‌లో చిత్రీకరించి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తుంది. 

అత్యంత ప్రమాదకరమైన వైపర్ స్నేక్స్ లలో రస్సెల్స్ వైపర్ (Russell's Viper) ఒకటి. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన పాము.. అలాంటిది ఈ పాము గడ్డి ఉన్న ప్రదేశంలో కనిపించి అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఈ పాము వీడియోలు పచ్చని గడ్డి ప్రదేశంలో ఓ కుండలో బుసలు కొడుతూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. మట్టి కుండలో పాము అటు ఇటు కదులుతూ హంగామా సృష్టించింది. అయితే ఈ దృశ్యాలను రోడ్డు గుండా వెళ్తున్న కొంతమంది చూసి స్నేక్ క్యాచర్కు సమాచారం అందించారు. దీంతో వారి బృందం అక్కడికి చేరుకొని.. ఆ పామును రెస్క్యూ చేసినట్లు సమాచారం. ఇదే సమయంలో చిత్రీకరించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 

ఈ రస్సెల్స్ వైపర్ (Russell's Viper) పాము కు సంబంధించిన వీడియోను సర్పమిత్ర సాయిదాస్ కుసల్ అని యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు దాదాపు ఈ వీడియో 20 సెకండ్ల పాటు ఉంది. ఈ 20 సెకండ్లు పాము కుండలో ఏం చేస్తుందో క్లియర్ గా చూపించారు అంతేకాకుండా పాము కు సంబంధించిన కొన్ని వివరాలను కూడా వీడియో బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో చెపుతూ వచ్చారు. అయితే ఈ వైపర్ స్నేక్ ను ఇతర దేశాల్లో ఘోనస్ అని కూడా అంటారు. ఇవి చాలా అరుదుగా మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ఇవి జీవిస్తూ ఉంటాయి.

ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోకు "ఓరి బాబోయ్..ఘోనస్ పాము అలికిడిని ఒక్కసారి వినండి." అనే క్యాప్షన్ రాసి పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోలో ఆ పాము హిస్ అనే ధ్వని చేయడం మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పటికీ ఈ వీడియోను కొన్ని వేల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు చూసినట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా లైక్ కూడా చేశారు. సాధారణంగా ఇలాంటి పాములు అరుదుగా కనిపిస్తాయి. కాబట్టి ఈ వీడియోను చూసిన కొంత మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీడియోను షేర్ కూడా చేస్తున్నారు.

Viper Snake VideosViral videoRussell Viper VideoSnake VideoRussell Viper Snake Video

