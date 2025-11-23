English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Three-headed Monkey Video: అద్భుతం.. గోడపై అరుదైన మూడు తలల కోతి.. వీడియో తప్పకుండా చూడండి..

Three-headed Monkey Video: అద్భుతం.. గోడపై అరుదైన మూడు తలల కోతి.. వీడియో తప్పకుండా చూడండి..

Three-headed Monkey Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో మూడు తలలు కలిగిన ఓ కోతికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న అరుదైన కోతిని చూసి అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 23, 2025, 12:37 PM IST

Trending Photos

Honor Robot Phone: త్వరలోనే మొట్టమొదటి హానర్ రోబోట్ ఫోన్‌ లాంచ్‌.. అన్ని వివరాలు ఇవే!
5
Honor Robot Phone
Honor Robot Phone: త్వరలోనే మొట్టమొదటి హానర్ రోబోట్ ఫోన్‌ లాంచ్‌.. అన్ని వివరాలు ఇవే!
Star Actress: ధనుష్‌తో ఆ విషయంలో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశా.!. స్టార్ హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్.. ఏమనిందంటే..?
6
Kriti sanon
Star Actress: ధనుష్‌తో ఆ విషయంలో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశా.!. స్టార్ హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్.. ఏమనిందంటే..?
Horoscope Today: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశి వారికి శుభవార్తలు.. వాళ్లకు పూర్తిగా అనుకూలం
5
Horoscope Today
Horoscope Today: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశి వారికి శుభవార్తలు.. వాళ్లకు పూర్తిగా అనుకూలం
Star Heroin: చిరు, బాలయ్య సరసన యాక్ట్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్.. తాగుడుకు బానిసై కెరీర్ నాశనం.. 50 ఏళ్ల వయసులో రెండో వివాహాం.. !
7
South star Heroine
Star Heroin: చిరు, బాలయ్య సరసన యాక్ట్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్.. తాగుడుకు బానిసై కెరీర్ నాశనం.. 50 ఏళ్ల వయసులో రెండో వివాహాం.. !
Three-headed Monkey Video: అద్భుతం.. గోడపై అరుదైన మూడు తలల కోతి.. వీడియో తప్పకుండా చూడండి..

Three-headed Monkey Viral Video Watch: సోషల్ మీడియాలో షార్ట్ వీడియోలు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. చాలామంది కొన్ని అరుదైన వీడియోలను చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియన్ ఇంటిలిజెన్సీ జనరేట్ చేస్తున్న వీడియోలను చూసి ఊహించని స్థాయిలో సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అంతేకాకుండా అవి నిజమైన వీడియోలని కూడా నమ్మేస్తున్నారు. ఇలా ఇప్పటివరకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ సృష్టించిన అనేక వీడియోలు చూసి నిజమని నమ్మిన వారు కూడా ఉన్నారు. తాజాగా కూడా ఓ కోతికి సంబంధించిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ వీడియోలో ఏముంది? ఇంత వైరల్ అవ్వడానికి గల కారణాలేంటి? అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

11 సెకండ్ల నిడివి గల వీడియో ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తోంది. ఈ వీడియోలో అరుదైన మూడు తలల కోతి కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఇది నిజమని అనుకుంటున్నారు. గత కొన్ని రోజుల నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ సృష్టించిన కొన్ని ఇలాంటి వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఈ వీడియో కూడా ఏఐ సృష్టించిందేనని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లలో పెడుతున్నారు. 

ఈ వీడియోలో ఒక కోతి గోడపై కూర్చొని.. ఉండడం చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ కోతికి దాదాపు మూడు తలలు ఉండడం గమనించవచ్చు. అలాగే ఈ కోతిని చూసేందుకు అక్కడి గ్రామస్తులు అంత కోతి దగ్గరికి చేరుకోవడం కూడా వీడియోలో కనిపిస్తోంది. కోతిని చూసేందుకు వచ్చిన వారంతా అరే చూడు.. మూడు తలల కోతి కదులుతోంది. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటూ మాట్లాడుకోవడం గమనించవచ్చు. ఇక మరికొంతమంది అయితే హనుమంతుడే మూడు తలల కోతి రూపంలో మళ్లీ భూమిపై జన్మించారని వీడియో బ్యాక్ గ్రౌండ్లో వాయిస్ వినిపించడం చూడొచ్చు. 

Read More: Crocodile Vs Python Video: ఆకలితో ఉన్న మోసలిని గెలికిన కొండచిలువ.. ఏం జరిగింది?

ఈ వీడియో చూసిన మరి కొంతమంది మాత్రం.. ఇది ఫేక్ వీడియో అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇక కొంతమంది ఈ వీడియో చూసిన హిందూ భక్తులు.. జైశ్రీరామ్ అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరి కొంతమంది ఇది ఫేక్ వీడియో అని తెలుసుకొని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ సృష్టించిన అరుదైన వీడియో అని కామెంట్లలో పెడుతున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి వీడియోలను చాలామంది చూసేందుకు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి.

Read More: Crocodile Vs Python Video: ఆకలితో ఉన్న మోసలిని గెలికిన కొండచిలువ.. ఏం జరిగింది?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Monkey Viral VideoViral Three-headed VideoViral videoLatest Viral NewsViral Telugu News

Trending News