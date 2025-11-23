Three-headed Monkey Video: అద్భుతం.. గోడపై అరుదైన మూడు తలల కోతి.. వీడియో తప్పకుండా చూడండి..

Three-headed Monkey Viral Video Watch: సోషల్ మీడియాలో షార్ట్ వీడియోలు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. చాలామంది కొన్ని అరుదైన వీడియోలను చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియన్ ఇంటిలిజెన్సీ జనరేట్ చేస్తున్న వీడియోలను చూసి ఊహించని స్థాయిలో సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అంతేకాకుండా అవి నిజమైన వీడియోలని కూడా నమ్మేస్తున్నారు. ఇలా ఇప్పటివరకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ సృష్టించిన అనేక వీడియోలు చూసి నిజమని నమ్మిన వారు కూడా ఉన్నారు. తాజాగా కూడా ఓ కోతికి సంబంధించిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ వీడియోలో ఏముంది? ఇంత వైరల్ అవ్వడానికి గల కారణాలేంటి? అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
11 సెకండ్ల నిడివి గల వీడియో ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తోంది. ఈ వీడియోలో అరుదైన మూడు తలల కోతి కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఇది నిజమని అనుకుంటున్నారు. గత కొన్ని రోజుల నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ సృష్టించిన కొన్ని ఇలాంటి వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఈ వీడియో కూడా ఏఐ సృష్టించిందేనని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లలో పెడుతున్నారు.
ఈ వీడియోలో ఒక కోతి గోడపై కూర్చొని.. ఉండడం చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ కోతికి దాదాపు మూడు తలలు ఉండడం గమనించవచ్చు. అలాగే ఈ కోతిని చూసేందుకు అక్కడి గ్రామస్తులు అంత కోతి దగ్గరికి చేరుకోవడం కూడా వీడియోలో కనిపిస్తోంది. కోతిని చూసేందుకు వచ్చిన వారంతా అరే చూడు.. మూడు తలల కోతి కదులుతోంది. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటూ మాట్లాడుకోవడం గమనించవచ్చు. ఇక మరికొంతమంది అయితే హనుమంతుడే మూడు తలల కోతి రూపంలో మళ్లీ భూమిపై జన్మించారని వీడియో బ్యాక్ గ్రౌండ్లో వాయిస్ వినిపించడం చూడొచ్చు.
ఈ వీడియో చూసిన మరి కొంతమంది మాత్రం.. ఇది ఫేక్ వీడియో అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇక కొంతమంది ఈ వీడియో చూసిన హిందూ భక్తులు.. జైశ్రీరామ్ అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరి కొంతమంది ఇది ఫేక్ వీడియో అని తెలుసుకొని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ సృష్టించిన అరుదైన వీడియో అని కామెంట్లలో పెడుతున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి వీడియోలను చాలామంది చూసేందుకు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి.
