Trinket Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.!. డ్యాన్స్ చేస్తూ బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

Rare trinket Cobra Snake attacks video: పాములకు చెందిన వీడియోలు నిత్యం సోషల్ మీడియాను ఒక ఊపు ఊపేస్తున్నాయి. మరోవైపు నెటిజన్ లు కూడా పాముల వీడియోలను చూసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. దీంతో కోబ్రాలకు ఇటీవల నెట్టింట గిరాకీ కూడా పెరిగిందని చెప్పుకొవచ్చు. అందుకే చాలా మంది ఎక్కడ ఎలాంటి పాములు కన్పించిన వెంటనే తమ ఫోన్ల లో రికార్డు చేసి మరీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు. తాజాగా.. అరుదైన ట్రింకెట్ పాము వీడియో ఒకటి నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది.
ఈ పాము భారత్, శ్రీలంక, పాక్, నేపాల్, బంగ్లాదేశ్ వంటి దేశాల్లో అత్యంత అరుదుగా కన్పిస్తుంది. అయితే ఇది విషపూరిమైనది కాదని చెబుతారు. కానీ కొన్నిసందర్భాల్లో ఇది కాటు వేసినప్పుడు చనిపోయిన ఘటనలు కూడా ఉన్నాయని నెట్టింట ప్రచారం జరిగింది.
మొత్తంగా ఈ అరుదైన పాము వీడియో ఒకటి నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. మరీఈ పాము అడవిలో నుంచి ఎక్కడో ఇంట్లో దూరినట్లు ఉంది. మరీ దీన్ని పట్టుకొవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారో మరేంటో కానీ మొత్తంగా కోబ్రా అటు ఇటు బ్రేక్ డ్యాన్స్ చేస్తున్నట్లు అటు ఇటు తిరుగుతు మరీ కాటు వేసేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. కానీ దాని ముందు ఉన్న వ్యక్తి కూడా చాకచక్యంగా తప్పించుకుంటున్నాడు.
ఈ పాము దాడి వీడియోను కొంత మంది రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబోయ్.. పాము ఎంత ఘోరంగా దాడి చేస్తుందంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.