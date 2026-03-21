Two-headed Snake Video: ఒకే పాము రెండు తలలు.. ఇలాంటి వీడియో ఎప్పుడైనా చూశారా?

Two-headed Snake Video Watch Here: తాజాగా ప్రకృతిలోని ఓ వింత పాము కు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో నల్ల త్రాచు పాము రెండు తలలతో ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అప్పుడే జన్మించిన ఈ పాము వేగంగా కదులుతూ ఉండడం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 21, 2026, 06:07 PM IST

World Happiest Country: లెక్కలు మారాయి!..ప్రపంచంలో అత్యంత సంతోషకరమైన దేశం అందరికీ తెలుసు.. దుఃఖంలో ఉన్న దేశం ఏది తెలుసా?
5
world happiest countries 2026
World Happiest Country: లెక్కలు మారాయి!..ప్రపంచంలో అత్యంత సంతోషకరమైన దేశం అందరికీ తెలుసు.. దుఃఖంలో ఉన్న దేశం ఏది తెలుసా?
Bigg Boss Beauty: రోడ్డుపైనే అలా చేశారు.. లైంగిక వేధింపుల గురించి ఎమోషనల్ అయిన బిగ్ బాస్ బ్యూటీ..!
6
Bigg Boss Telugu
Bigg Boss Beauty: రోడ్డుపైనే అలా చేశారు.. లైంగిక వేధింపుల గురించి ఎమోషనల్ అయిన బిగ్ బాస్ బ్యూటీ..!
Gold Rate: పసిడి ప్రియులకు పండగలాంటి వార్త.. ఇలాంటి ఛాన్స్ మళ్లీ రాదు.. తులం బంగారం పై రూ. 13వేలు తగ్గింపు.. వెంటనే కొనేయ్యండి..!!
6
Gold prices
Gold Rate: పసిడి ప్రియులకు పండగలాంటి వార్త.. ఇలాంటి ఛాన్స్ మళ్లీ రాదు.. తులం బంగారం పై రూ. 13వేలు తగ్గింపు.. వెంటనే కొనేయ్యండి..!!
Richest South Indian Actresses 2026: టాప్ 5 అత్యంత ధనవంతులైన సౌత్ హీరోయిన్స్ వీల్లే..!
5
Richest South Indian actresses 2026
Richest South Indian Actresses 2026: టాప్ 5 అత్యంత ధనవంతులైన సౌత్ హీరోయిన్స్ వీల్లే..!
 Two-headed Snake Video Watch: ప్రకృతి సృష్టిలో అప్పుడప్పుడు కొన్ని వింతలు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూ ఉంటాయి.. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను నోరెళ్లబెట్టుకునేలా చేస్తోంది.. సాధారణంగా ఒకతలతో ఉండే పామును మాత్రమే మనం చూస్తూ ఉంటాం.. అలాంటిది ఒకే శరీరానికి రెండు తలలు కలిగిన నల్లత్రాచు పిల్ల దర్శనం ఇవ్వడం ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో చర్చనీ అంశానికి దారితీసింది. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఇలా రెండు తలలతో కూడా పాములు జన్మిస్తాయా? అని సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. అయితే, ఈ వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో.. ఒక వ్యక్తి తన చేతితో అప్పుడే జన్మించిన ఒక చిన్న నల్ల త్రాచును చూపించడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు.. మొదటి చూపుతో అందరూ ఈ వీడియో చూడగానే అది మామూలు పాము పిల్ల అని అనుకుంటూ ఉంటారు.. అంతేకాకుండా అందరికీ ముందుగా అలాగే కనిపిస్తూ ఉంటుంది.. కానీ దానిని క్లియర్‌గా గమనిస్తే దాదాపు రెండు వేరువేరు తలలు ఉండటం మీకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఆ వ్యక్తి కెమెరాకు దగ్గరగా ఆ పామును చూపిస్తుండగా.. ఈ వింత పాము తన రెండు తలలు అటు ఇటు వేగంగా కదుపుతూ పరిసరాలను గమనించడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్‌గా చూడొచ్చు..

ఓకే వెన్నుముకకు రెండు తలలు ఉన్నట్లు మీకు ఈ వీడియోలో పామును చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఆ వ్యక్తి పామును సున్నితంగా చేత్తో పట్టుకునేందుకు కూడా ప్రయత్నించారు.. అయితే, ఈ వీడియోలో ఆ పాము అటు ఇటు ఎంతో వేగంగా కదలడం చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.. సైన్స్ ప్రకారం ఇలాంటి వింతలను బైసెఫాలీ అని అంటూ ఉంటారు. మానవులలో కవలలు ఎలాగైతే అతుక్కొని పుడతారో.. పాముల్లో కూడా పిండం అభివృద్ధి చెందే సమయంలో విభజన సరిగ్గా జరగకపోవడం వల్ల ఇలాంటి అరుదైన పాములు రెండు తలలతో జన్మిస్తూ ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు..

 
 
 
 
 

Read more: Jagtial News: పాపం.. కిడ్నీలు ఫెయిలైన భర్తను శ్మశానంలో వదిలేసిన భార్య

ఇలాంటి పాములు ప్రకృతిలో ఎక్కువ కాలం జీవించడం కష్టమని కొంతమంది సైంటిస్టులు తెలుపుతున్నారు.  ఎందుకంటే రెండు తలలు వేర్వేరు దిశల్లో వెళ్లాలని ప్రయత్నించడం వల్ల ఆహారం తీసుకోవడంలోనూ, ఇతర పనుల్లోను ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాయి.. కాబట్టి వీటికి భూమ్మీద బతికే ఛాన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుందని వారు చెబుతున్నారు.. ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసిన కొన్ని రోజుల్లోనే వేల సంఖ్యలో వ్యూస్ వచ్చాయి. కొంతమంది దీనిని చూసి కామెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు. పామును చూడటానికి భయం.. ఇందులోను రెండు తలలా! అని కామెంట్లలో వారి అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

