Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /White Cobra Video: వామ్మె.. శ్వేతనాగు.. చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్ అవ్వాల్సిందే!

White Cobra Video: వామ్మె.. శ్వేతనాగు.. చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్ అవ్వాల్సిందే!

White Cobra Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైట్ కింగ్ కోబ్రాకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతుంది. ఇది చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 28, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:52 PM IST
White Cobra Video: వామ్మె.. శ్వేతనాగు.. చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్ అవ్వాల్సిందే!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
వామ్మె.. శ్వేతనాగు.. చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్ అవ్వాల్సిందే!
Cobra Viral Video11 min ago
2
Cobra Video19 min ago
3
Rajasthan27 min ago
4
EPF31 min ago
5
Cobra Video52 min ago