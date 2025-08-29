Yellow Cobra Video: వామ్మో.. పడగవిప్పి నిలబడిన ఎల్లో కోబ్రా.. చూస్తేనే ఎంతో భయమేస్తోంది.. వీడియో..

Rere Yellow Cobra Video Watch: యూట్యూబ్లోని షార్ట్ వీడియో ఆప్షన్ వచ్చినప్పటి నుంచి వివిధ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యే, వీడియోలు ఇందులో కూడా కనిపిస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యే వీడియోలు ఇక్కడ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఇలా రోజుకు కొన్ని లక్షల వీడియోలు ట్రెండ్ అవుతూ వస్తున్నాయి. చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆసక్తి కలిగించే వీడియోలను ఎక్కువగా చూసేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే జంతువులు పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు చాలా ఇష్టంగా చూస్తున్నారు. దీంతో అప్పుడప్పుడు పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షమవుతున్నాయి. తాజాగా ఓ పాము వీడియో సోషల్ మీడియాలో అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఈ వీడియోలో ఏముందో పూర్తి వివరాలు కూడా తెలుసుకుందాం.
గతంలో "Samar Cobra" అని క్యాప్షన్ పెట్టి షేర్ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఈ వీడియోలో ఓ పాము ఉన్నట్టుండి ఒక పెట్టెలో నుంచి బయటికి రావడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన అరుదైన కోబ్రా ఓ చిన్న పెట్టె నుంచి దాడి చేసేందుకు యమ స్పీడ్ గా అందులో నుంచి పాకుతూ బయటికి రావడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే ఈ పాము చాలా భిన్నంగా ఉంది. అన్ని కోబ్రాల కంటే ఆరుదైన కోబ్రాల కనిపించడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా చూడవచ్చు.
సాధారణంగా బయట కోబ్రాలు గోధుమ రంగులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు నలుపు రంగు కింగు కోబ్రాలు కూడా మనకు ఇంటర్నెట్లో ప్రత్యక్షమవుతాయి. కానీ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఈ పాము పసుపు రంగులో నల్లని గీతాలను కలిగి ఉంది. సాధారణంగా ఇలాంటి పాములు అసలు కనిపించని కనిపించవు.. అయితే ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఆ పాము ప్రత్యక్షమవడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఇది చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు పాములు ఈ రంగుల్లో కూడా ఉంటాయని సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు..
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఆ పాము భారీ శబ్దం చేస్తూ.. బయటికి రావడం చూసి చాలామంది భయపడిపోయి ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఆ పాము ఒక్కసారిగా బయటికి వచ్చి పడక విప్పి నిలబడి ఉండడం చూస్తే ఎంతో భయాన్ని కలిగిస్తోంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే.. ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోని చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురై కామెంట్లలో వారి అభిప్రాయాలను పంచుకుంటున్నారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేల మందికి పైగా వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది.
