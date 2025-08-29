English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Yellow Cobra Video: వామ్మో.. పడగవిప్పి నిలబడిన ఎల్లో కోబ్రా.. చూస్తేనే ఎంతో భయమేస్తోంది.. వీడియో..

Rere Yellow Cobra Video: ఓ అరుదైన కోబ్రా పాముకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తుంది. ఈ వీడియోలో కోబ్రా పసుపుపచ్చ రంగులో ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, ఈ వీడియోలో ఉన్న పాముకు సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 29, 2025, 08:22 AM IST

Trending Photos

Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
5
school holiday news
Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
Bank Holiday: రేపు కూడా బ్యాంకులు బంద్‌..! ఎందుకో తెలుసా?
6
Bank Holiday August 28
Bank Holiday: రేపు కూడా బ్యాంకులు బంద్‌..! ఎందుకో తెలుసా?
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
6
samantha
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
School holidays
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Yellow Cobra Video: వామ్మో.. పడగవిప్పి నిలబడిన ఎల్లో కోబ్రా.. చూస్తేనే ఎంతో భయమేస్తోంది.. వీడియో..

Rere Yellow Cobra Video Watch: యూట్యూబ్‌లోని షార్ట్ వీడియో ఆప్షన్ వచ్చినప్పటి నుంచి వివిధ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యే, వీడియోలు ఇందులో కూడా కనిపిస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యే వీడియోలు ఇక్కడ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఇలా రోజుకు కొన్ని లక్షల వీడియోలు ట్రెండ్ అవుతూ వస్తున్నాయి. చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆసక్తి కలిగించే వీడియోలను ఎక్కువగా చూసేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే జంతువులు పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు చాలా ఇష్టంగా చూస్తున్నారు. దీంతో అప్పుడప్పుడు పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షమవుతున్నాయి. తాజాగా ఓ పాము వీడియో సోషల్ మీడియాలో అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఈ వీడియోలో ఏముందో పూర్తి వివరాలు కూడా తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

గతంలో  "Samar Cobra" అని క్యాప్షన్ పెట్టి షేర్ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఈ వీడియోలో ఓ పాము ఉన్నట్టుండి ఒక పెట్టెలో నుంచి బయటికి రావడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన అరుదైన కోబ్రా ఓ చిన్న పెట్టె నుంచి దాడి చేసేందుకు యమ స్పీడ్ గా అందులో నుంచి పాకుతూ బయటికి రావడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే ఈ పాము చాలా భిన్నంగా ఉంది. అన్ని కోబ్రాల కంటే ఆరుదైన కోబ్రాల కనిపించడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా చూడవచ్చు.

సాధారణంగా బయట కోబ్రాలు గోధుమ రంగులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు నలుపు రంగు కింగు కోబ్రాలు కూడా మనకు ఇంటర్నెట్లో ప్రత్యక్షమవుతాయి. కానీ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఈ పాము పసుపు రంగులో నల్లని గీతాలను కలిగి ఉంది. సాధారణంగా ఇలాంటి పాములు అసలు కనిపించని కనిపించవు.. అయితే ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఆ పాము ప్రత్యక్షమవడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఇది చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు పాములు ఈ రంగుల్లో కూడా ఉంటాయని సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు..

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఆ పాము భారీ శబ్దం చేస్తూ.. బయటికి రావడం చూసి చాలామంది భయపడిపోయి ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఆ పాము ఒక్కసారిగా బయటికి వచ్చి పడక విప్పి నిలబడి ఉండడం చూస్తే ఎంతో భయాన్ని కలిగిస్తోంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే.. ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోని చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురై కామెంట్లలో వారి అభిప్రాయాలను పంచుకుంటున్నారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేల మందికి పైగా వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Yellow Big King CobraYellow CobraTelugu Viral VideoViral videoViral Video New

Trending News