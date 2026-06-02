/Video Viral: ఏంటాలెంట్ భయ్యా... పిల్లి ముందు పొర్లుదండాలు పెట్టిన ఎలుక.. వీడియో చూస్తే నవ్వాపుకోలేరు..

Rat acts like dead before cat funny video viral: సాధారణంగా సోషల్ మీడియాలో తరచుగా రకరకాల వీడియోలు వైరల్ గా మారుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తేంటే నవ్వుతెప్పించేవిగా ఉంటాయి. మరికొన్ని వీడియోలు ఆశ్చర్యకంగా కూడా ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో ఇటీవల పెంపుడు జంతువులకు చెందిన ఫన్నీ వీడియోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. కుక్కలు, పిల్లలు, మొదలైన జీవుల వీడియోలుఎక్కువగా నెట్టింట ట్రెండింగ్ గా మారాయి. ఇక ఎలుకలకు , పిల్లులకు జాతీవైరమని స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఎక్కడైన పిల్లి కన్పించిందంటే ఎలుకలు పొరపాటున కూడా అక్కడకుపోవు. ఇక పిల్లులు ఎలుకల కాచుకుని ఉంటాయి. ఎక్కడ దొరుకుతాయి.. ఎలా దాన్ని తినాలని ప్లాన్ లు వేసుకుంటుంది.
ఈ క్రమంలో ఒక పిల్లి కంట ఎలుక పడింది. ఇంతలో అది ప్లాన్ వేసింది. కనీసంపిల్లి దాడి చేయక ముందే చనిపోయినట్లు నటించింది. ఈ ఫన్నీ ఘటనను అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది. అది కాస్త నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
వైరల్గా మారిన వీడియోలో ఒక ఎలుక పిల్లికి అడ్డంగా దొరికిపోయింది. ఇక తప్పించుకొవడానికి ఏమాత్రం దానికి దారి దొరక లేదు. దీంతో అది పిల్లి ముందు పొర్లు దండాలు పెడూతూ చచ్చిపోయినట్లునటించింది.పిల్లి మాత్రం ఎలుక ప్రవర్తనతో షాక్ అయ్యింది. ఇదేంటీ పారిపోకుండా ఇలా చేస్తుందని దాని వంకనే చూసింది.
మొత్తానికి ఎలుక మాత్రం పిల్లి ముందు తన నాటకాలు ఇంకా సాగవని దానికి లొంగిపోయింది. మరోవైపు పిల్లి కూడా ఇంకా చాలు నీ నటన అన్నట్లు ఎలుక వైపు చూసింది.ఈ ఘన్నీ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది బాబోయ్ ఎలుక టాలెంట్ కు ఆస్కార్ ఇవ్వాల్సిందే నంటూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.