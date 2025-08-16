English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

White King Cobra Video: తెల్ల నాగుతో ఎలుక ఆటలు.. వీడియో చూస్తే పారేషన్‌ అవుతారు!

White King Cobra Video Watch: చావుకు ఎదురెళ్లిన ఎలుకకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఓ తెల్ల పాము ఎలకను ఓ ఆట ఆడుకోవడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 16, 2025, 05:36 PM IST

White King Cobra Video: తెల్ల నాగుతో ఎలుక ఆటలు.. వీడియో చూస్తే పారేషన్‌ అవుతారు!

White King Cobra Video Watch Here: ప్రపంచంలో జరిగే కొన్ని సంఘటనలు చూస్తే మనం అప్పుడప్పుడు ఆశ్చర్యపోతాం.. అందులో భాగంగానే ఒక తెల్ల ఎలుక, ఓ తెల్ల పాము మధ్య జరిగిన ఒక వింత ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. సాధారణంగా పాములకు ఎలకలంటే చాలా ఇష్టం.. కాబట్టి అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములు ఎలుకలను వేటాడి తింటూ ఉంటాయి.. కానీ ఈ వీడియోలో మాత్రం దానికి విరుద్ధంగా జరిగింది. ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక తెల్ల నాగుపాము ఒక చిన్న తెల్ల ఎలుకను వేటాడటానికి ఎంతగానో ప్రతయత్రిస్తోంది.. అయితే, ఆ ఎలుక చాకచక్యంగా తప్పించుకుంటూ పాముపైనే దాడికి దిగింది.. దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది..

ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక తెల్ల ఎలుక, వైల్‌ కింగ్‌ కోబ్రాతో దాడికి దిగడం చూడొచ్చు.. అయితే, ఆ పాము ఎలుకను వేటాడటానికి ప్రయత్నిస్తోంది.. ఎలుక భయపడకుండా పాముకు ఎదురెళ్లి దాన్ని తప్పించుకునేందుకు చాలా వేగంగా అటు, ఇటు పారిపోతోంది. అంతేకాకుంగా ఈ ఎలుక పాము ఎదురుగా వెళ్లి.. దాని దాడిని తప్పించుకోవడం చాలా ఆశ్చర్యకరంగా కలిగిస్తోంది.. ఇలా ఆ రెండు ఒకదాని చుట్టూ ఒకటి తిరుగుతూ.. ఒకదాని ఒకటి దాడికి దిగాయి. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. 

ఈ వీడియోలో తెల్ల ఎలుక చేసి సాహసం అంతోఇంతో కాదు.. భయపడకుండా పాము శరీర భాగంపైకి దూకి పామును కంగారు పెట్టడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది.. ఈ వీడియోలో ఆ ఎలుక చాకచక్యం ముందు పాము ఏమీ చేయలేకపోయింది.. ఈ వీడియో చూస్తున్న సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఇలా "చిన్నది అయినా సరే, దాని శక్తిని తక్కువ అంచనా వేయకూడదు" అనే కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

ఈ వీడియోకు సంబంధించిన చిన్న క్లిప్‌ మాత్రమే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్స్‌ ఎలుక చేసిన పనికి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అంతేకాకుండా పాముతో పోరాడి.. సోషల్ మీడియా వినియోదారుల మనుసు గెలిచిందని కొంతమంది కామెంట్లు పెడుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను @yousrycobra225 అనే యూట్యుబ్‌ ఛానెల్‌ నుంచి పోస్ట్‌ చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఈ వీడియోను 2 వేల మందికి పైగా లైక్‌ చేశారు..

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

White Big Cobra VideoWhite Big Cobra SnakeWhite Cobra VideoViral news

