White King Cobra Video: తెల్ల నాగుతో ఎలుక ఆటలు.. వీడియో చూస్తే పారేషన్‌ అవుతారు!

White King Cobra Video Watch Here: ప్రపంచంలో జరిగే కొన్ని సంఘటనలు చూస్తే మనం అప్పుడప్పుడు ఆశ్చర్యపోతాం.. అందులో భాగంగానే ఒక తెల్ల ఎలుక, ఓ తెల్ల పాము మధ్య జరిగిన ఒక వింత ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. సాధారణంగా పాములకు ఎలకలంటే చాలా ఇష్టం.. కాబట్టి అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములు ఎలుకలను వేటాడి తింటూ ఉంటాయి.. కానీ ఈ వీడియోలో మాత్రం దానికి విరుద్ధంగా జరిగింది. ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక తెల్ల నాగుపాము ఒక చిన్న తెల్ల ఎలుకను వేటాడటానికి ఎంతగానో ప్రతయత్రిస్తోంది.. అయితే, ఆ ఎలుక చాకచక్యంగా తప్పించుకుంటూ పాముపైనే దాడికి దిగింది.. దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది..
ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక తెల్ల ఎలుక, వైల్ కింగ్ కోబ్రాతో దాడికి దిగడం చూడొచ్చు.. అయితే, ఆ పాము ఎలుకను వేటాడటానికి ప్రయత్నిస్తోంది.. ఎలుక భయపడకుండా పాముకు ఎదురెళ్లి దాన్ని తప్పించుకునేందుకు చాలా వేగంగా అటు, ఇటు పారిపోతోంది. అంతేకాకుంగా ఈ ఎలుక పాము ఎదురుగా వెళ్లి.. దాని దాడిని తప్పించుకోవడం చాలా ఆశ్చర్యకరంగా కలిగిస్తోంది.. ఇలా ఆ రెండు ఒకదాని చుట్టూ ఒకటి తిరుగుతూ.. ఒకదాని ఒకటి దాడికి దిగాయి. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఈ వీడియోలో తెల్ల ఎలుక చేసి సాహసం అంతోఇంతో కాదు.. భయపడకుండా పాము శరీర భాగంపైకి దూకి పామును కంగారు పెట్టడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది.. ఈ వీడియోలో ఆ ఎలుక చాకచక్యం ముందు పాము ఏమీ చేయలేకపోయింది.. ఈ వీడియో చూస్తున్న సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఇలా "చిన్నది అయినా సరే, దాని శక్తిని తక్కువ అంచనా వేయకూడదు" అనే కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
ఈ వీడియోకు సంబంధించిన చిన్న క్లిప్ మాత్రమే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్స్ ఎలుక చేసిన పనికి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అంతేకాకుండా పాముతో పోరాడి.. సోషల్ మీడియా వినియోదారుల మనుసు గెలిచిందని కొంతమంది కామెంట్లు పెడుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను @yousrycobra225 అనే యూట్యుబ్ ఛానెల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఈ వీడియోను 2 వేల మందికి పైగా లైక్ చేశారు..
