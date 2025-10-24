Rat Praying Video: దేవుడా నువ్వేకాపాడాలయ్యా.!. గుడిలో దండం పెట్టుకుంటున్న ఎలుక.!. వీడియో వైరల్..

Rat praying Infront of god idol video going viral: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు వైరల్గా మారుతుంటాయి.ముఖ్యంగా నెటిజన్లు ఫన్నీగా ఉండే వీడియోలు, వెరైటీ వీడియోలను ఎక్కువగా చూస్తుంటారు. కొంత మంది ఎక్కడైన వెరైటీ ఘటనలు జరిగితే వెంటనే తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేసి మరీ వాటిని వైరల్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక ఎలుక వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.
कासगंज में भगवान ब्रह्मा के चित्र के सामने एक चूहा भक्ति मुद्रा में दिखाई दिया। वीडियो में वह हाथ जोड़ता और तालियाँ बजाता दिख रहा है।#Kasganj #ViralVideo #Bhakti #Brahma pic.twitter.com/srfRdTccMr
మరీ దానికి ఏమైందో కానీ.. ఒక్కసారిగా దేవుడి ప్రతిమ ముందు నిల్చుని ప్రార్థనలు చేస్తుంది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఎలుకను ముషికం అని.. గణపయ్య వాహనంగా చెప్తుంటారు. ప్రస్తుతం వైరల్గా మారిన వీడియోలో మరీ ఎలుకకు దేవుడి ఆలయంలోకి రాగానే ఏమన్పించిందో కానీ.. అది వెంటనే దేవుడి ముందు నిలబడి మరీ ప్రార్థనలు చేసింది .
తననుకాపాడాలని అన్నట్లు, తన కష్టాలను దూరం చేయాలని అన్నట్లు వేడుకుంటు నిలబడింది. ఎలుక చాలాసేపు దేవుడి ఆలయంలో విగ్రహం ముందు నిల్చొని ఉండటంను అక్కడి వారు వింతంగా చూశారు. ఇంకే ముంది వెంటనే దీన్నిఫోటోలు తీసుకుని మరోసోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.దీంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు వావ్.. ఎలుకకు భలే భక్తి పెరిగిపోయిందని కొంత మంది కామెంట్లు చేస్తుండగా, మరికొంతమంది అక్కడ ఏదో తినేపదార్థం వాసన వస్తుంటుంది.. అందుకు అలా ఎలుక అక్కడే ఉండిపోయిందని అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
