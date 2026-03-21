English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake video: డైవర్షన్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్.!... ఈ పాము టాలెంట్ చూస్తే గూస్ బంప్స్ పక్కా.. వీడియో వైరల్..

Snake video: డైవర్షన్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్.!... ఈ పాము టాలెంట్ చూస్తే గూస్ బంప్స్ పక్కా.. వీడియో వైరల్..

 Rattle snake Video Viral: ర్యాటిల్ స్నేక్ తన తోకను వింతగా చప్పుడు చేస్తు తన ముందుకు వచ్చిన ఎరను  డైవర్ట్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా దానిపై దాడి చేసి కాటు వేస్తుంది. ఈ పాము  అమెరికా, మెక్సికో, కాలిఫోర్నియా వంటి ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా కన్పిస్తుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 21, 2026, 05:54 PM IST
  • రాటిల్ స్నేక్ వీడియో..
  • ఆశ్చర్యపోతున్న నెటిజన్లు..

Trending Photos

Snake video: డైవర్షన్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్.!... ఈ పాము టాలెంట్ చూస్తే గూస్ బంప్స్ పక్కా.. వీడియో వైరల్..

Rattle Snake rare video goes viral on social media: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనేక  రకాల పాములు నివసిస్తాయి. ఆయా ప్రాంతంలో ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితుల్ని బట్టి కోబ్రాలు మనుగడ సాగిస్తాయి. ఈ క్రమంలో కొన్ని పాములు కాటు వేసి ఎరను చంపేస్తాయి. మరికొన్ని పాములు తమ విషంను కోరలతో ఎదురుగా ఉన్న జీవులపై వెదజల్లుతాయి. అంతేకాకుండా మరికొన్ని పాములు తమకు కావాల్సిన ఎర కోసం వింతగా శబ్దాలు చేస్తాయి. ఈ క్రమంలో రాటిల్ స్నేక్ కూడా ఈ కోవకు చెందిన పాముగా చెప్పవచ్చు. అది తన తోకతో చాలా వెరైటీగా శబ్దం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా రాటిల్ స్నేక్ లు  అమెరికా, మెక్సికో, కాలిఫోర్నియా వంటి ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా నివసిస్తాయి. ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితుల్ని తట్టుకుని అవి నివాసం ఉంటాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Selvageria (@celvageria)

 

రాటిల్ స్నేక్ లు కొన్నిసార్లు మట్టిలో దాక్కుని ఉంటాయి. ఇంకా కొన్ని సార్లు నెల మీద పొడవుగా నిల్చుని ఉంటాయి. తన తోకతో అవి విచిత్రంగాచప్పుడు చేస్తాయి. ఏదైన ఎర దానికి ఎదురుగా రాగానే తన తోకతో సౌండ్  చేస్తు దాన్ని డైవర్ట్ చేస్తుంది. ముందుగా  ఆ జీవి చూపును డైవర్ట్ చేసి వెంటనే దాడి చేసి కాటు వేస్తుంది.  అందుకే దీని డైవర్షన్ స్కిల్స్ చూసి అందరు ఫిదా అవుతుంటారు. ముఖ్యంగా ఈ పాము చాలా తెలివిగా ప్రవర్తిస్తుంది.

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక రాటిల్ స్నేక్ చాలా నిటారుగా తన తోకతో సౌండ్ చేస్తు నిల్చుని ఉంది. అది చాలా సేపు ఒకరకమైన సౌండ్ చేస్తుంది. అది దాదాపు 1 కిలోమీటర్ దూరం వరకు కూడా దాని తోకతో చేసే శబ్దం వెళ్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఒక రాటిల్ స్నేక్ వీడియో  నెట్టింట బాగా వైరల్ గా మారింది.

అది నిల్చుని , పడగ విప్పి, తోకతో చప్పుడు చేస్తే కాటు వేసేందుకు రెడీగా ఉంది. మరీ ఈ వీడియోను ఎలా తీశారో కానీ మొత్తంగా రాటిల్ స్నేక్ వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మాత్రం భలే డైవర్ట్ చేసే టాలెంట్ ఉంది.. దీనికి అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం చూస్తేనే సుస్సుపోయించేలా ఉంది బాబోయ్.. అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoCobra VideoViral newsRattle snake videoKing Cobra Video

Trending News