Nagmani Real Video: పాము తలను కట్ చేసి.. నాగమణి బయటికి తీసిన స్నేక్ క్యాచర్.. వీడియో ఇదే..

Nagmani Real Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ వ్యక్తి పాము తలభాగం నుంచి అరుదైన రాయిని తీస్తున్న ఒక వీడియో ఇంటర్నెట్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది.. చాలామంది నాగమణి గురించి మాట్లాడుకుంటారు. అయితే ఆ నాగమణి ఏదో కాదు ఇదే. ఆ వ్యక్తి తలభాగం నుంచి తీస్తుంది నాగమణి రత్నమే.. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన నేటిజన్స్ అంతా నివ్వెర పోతున్నారు.. అయితే ఈ వీడియో ఇంతలా వైరల్ అవ్వడానికి గల కారణాలేంటో? వీడియోలో మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి ఏం చెబుతున్నాడో? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
స్నేక్ స్టోన్ అనేది అరుదైన నాగుపాము తల భాగంలో ఏర్పడే ఒక రకమైన ఖనిజమని పురాణాల గ్రంథాలలో క్లుప్తంగా పేర్కొన్నారు. అప్పట్లో ఈ అత్యంత అరుదైన నాగమణితో చాలామంది పాముకాటుకు గురైన వారికి చికిత్సగా కూడా అందించే వారట. ఈ రత్నాన్ని పాము కరిచిన చోట ఉంచడం వల్ల ఒంట్లోకి వెళ్లిన విషయం రాయి పీల్చుకుంటుందని ఇప్పటికీ చాలామంది నమ్ముతూ ఉంటారు. అందుకే పల్లె ప్రాంతాల్లో చాలామంది ఇప్పటికి ఈ రాయిని విక్రయిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పాములు పట్టే చాలామంది ఇలా పాము తలభాగాన్ని కట్ చేసి రాయిని తీసి అమ్ముతున్నారని సమాచారం.
ఈ వీడియోలో చూపించినట్లుగా.. పాము తలపాకం నుంచి రాయిని తీయడం చాలా ప్రమాదకరమైన పని. తెలిసి కూడా చాలామంది పాము తలను పట్టుకుని దానిని ముక్కలుగా చేసి అందులో నుంచి రాయిని తీస్తున్నారు. కొంతమంది ఇలా రాయిని తీసే క్రమంలో వాటి దాడి బారిన పడి మరణిస్తున్నారు కూడా.. కొంతమంది అయితే ఏది ఏమైనా పాముల నుంచి రాళ్లను తీసి విక్రయిస్తున్నారు..
ఈ వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ముందుగా ఒక వ్యక్తి తన సంచిలో నుంచి ఒక అత్యంత ప్రమాదకరమైన భారీ నాగుపాములు తీసి తన బైక్ పై పెట్టడం మీరు గమనించవచ్చు. అలాగే ఆ యువకుడు దాని తలభాగాన్ని పట్టుకొని మరో చేతిలో కత్తి పట్టుకుని రెండు ముక్కలుగా చేస్తున్నట్లు మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు. తలభాగాన్ని రెండు ముక్కలుగా చేసి అందులో నుంచి ఓ అరుదైన నాగమణి రత్నాన్ని బయటకు తీయడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. అయితే అక్కడే ఉన్న స్థానికులు దీనిని చూసి ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు.
