English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dead Camel: చనిపోయిన ఒంటెను ముట్టుకుంటే మరణం తప్పదా? అసలు రహస్యం తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!

Dead Camel Explode Viral News: ఒంటెలకు సంబంధించిన ఎన్నో రహస్యాలు ఇప్పటికీ చాలామందికి తెలియదు. అయితే ఒంటె కళేబరం దగ్గరికి వెళ్తే మరణం తప్పదని కొంతమంది నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నిజానికి ఒంటె కళేబరంలో ఏముంటుంది? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 26, 2025, 08:53 PM IST

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
6
EPFO
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
5
Ameesha patel
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
6
Samantha Second Marriage
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
Dead Camel: చనిపోయిన ఒంటెను ముట్టుకుంటే మరణం తప్పదా? అసలు రహస్యం తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!

Dead Camel Explode Viral News: చాలామంది ఎడారి ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఒంటెలను చూస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే ఎడారి ప్రాంతాల్లో నివసించేవారు తప్పకుండా ఒంటెలను పెంచుకుంటూ ఉంటారు. ఇది ఇసుక ప్రాంతాల్లో కూడా చాలా చక్కగా ఒక చోటు నుంచి మరో చోటికి ప్రయాణం చేసేందుకు ఎంతగానో సహాయపడతాయి. అందుకే ఎడారి ప్రాంతాల్లో జీవించే వ్యక్తులు తప్పకుండా ఇంటికి ఒక ఒంటెను పెంచుకుంటూ ఉంటారు. అయితే చాలామందికి తెలియని ఒంటెకు సంబంధించిన ఎన్నో రహస్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతు వస్తున్నాయి. ఇవి తెలుసుకున్న చాలామంది ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోతున్నారు. అయితే ఈరోజు మనం ఒంటె గురించి ఓ అత్యంత విలువైన రహస్యం తెలుసుకోబోతున్నాం.. 

Add Zee News as a Preferred Source

కొంతమంది చనిపోయిన ఒంటెల దగ్గరికి వెళ్లేందుకు అంతగా ఇష్టపడరు.. ఎందుకో తెలుసా? చనిపోయిన ఒంటెల కళేబరాలు రెండు ప్రధాన ప్రమాదాలకు కేంద్రంగా మారుతాయని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే తెలిసినవారు ఒంటెల కళేబరం ఉందని తెలుసుకొని మరి అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్లేందుకు ఇష్టపడితే ఉంటారు. అలాగే ఒంటెల కళేబరాలను కొన్ని జంతువులు తినేందుకు కూడా ఇష్టపడట.. ముఖ్యంగా ఈ కళేబరాలను పక్షులు తిన్నప్పటికీ అవి చనిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయని కొంతమంది నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.

కొంతమంది నిపుణులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఒంటెలు చనిపోయిన అనంతరం.. జీర్ణ క్రియ ఆగిపోతుంది.. దీనివల్ల ఒంటె శరీరం అంతర్గత భాగం మొత్తం శరవేగంగా కుళ్ళిపోవడం ప్రారంభమవుతుంది. జీర్ణక్రియలోని బ్యాక్టీరియా లోపల కొన్ని పదార్థాలను విచ్చిన్నం చేసేందుకు సహాయపడుతుంది. దీంతో మీథేన్, హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ (H₂S), అమ్మోనియా వంటి విషపూరితమైన వాయువులు భారీ మొత్తంలో ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఇలాగే ఉత్పత్తి అయిన కొన్ని వాయువులు ఉంటే ఉదరం లోనే పేరుకుపోయి ఉంటాయి. ఇలా కొన్ని రోజుల తర్వాత వాయువుల ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరిగి ఒంటె పొట్ట భాగం పెద్ద గాలి బుడగలా తయారవుతుంది. దీంతో శరీరంపై ఏదైనా పడినప్పుడు.. ఒంటె శరీరం హఠాత్తుగా పేలిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

ఇలా వంట శరీరం పేలినప్పుడు మనుషులు సమీపంలో ఉంటే ఆ ఒంటె ఉదరం నుంచి వచ్చే వివిధ రకాల వాయువులు, అలాగే కుళ్ళిపోయిన కళేబరం, ఎముకలు వేగంగా వచ్చి శరీరానికి గాయాలు కలిగించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఒంటె నుంచి వచ్చే విషవాయువు పీల్చుకోవడం వల్ల శ్వాస కోస వ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతిని ప్రాణాపాయం సంభవించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే ఉంటే కళేబరం నుంచి మనుషులకు ప్రమాదకరమైన వ్యాధికారక క్రిములు కూడా వ్యాపించే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ కరోనావైరస్ (MERS-CoV) వంటి వైరస్‌లు, అలాగే ఆంత్రాక్స్ వంటి బ్యాక్టీరియాలు ఒంటె కళేబరంలో అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి గాలిలో మనుషులకు వ్యాపించి శ్వాసకోసమై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశాలున్నాయి. దీనివల్ల కూడా చర్మం కళ్ళు ఇతర సమస్యలు వచ్చి ప్రజల్లో అంటువ్యాధులు సోకే అవకాశాలున్నాయి.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Dead CamelDead Camel ExplodeViral videoViral newsViral Latest Video

Trending News