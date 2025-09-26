Dead Camel: చనిపోయిన ఒంటెను ముట్టుకుంటే మరణం తప్పదా? అసలు రహస్యం తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!

Dead Camel Explode Viral News: చాలామంది ఎడారి ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఒంటెలను చూస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే ఎడారి ప్రాంతాల్లో నివసించేవారు తప్పకుండా ఒంటెలను పెంచుకుంటూ ఉంటారు. ఇది ఇసుక ప్రాంతాల్లో కూడా చాలా చక్కగా ఒక చోటు నుంచి మరో చోటికి ప్రయాణం చేసేందుకు ఎంతగానో సహాయపడతాయి. అందుకే ఎడారి ప్రాంతాల్లో జీవించే వ్యక్తులు తప్పకుండా ఇంటికి ఒక ఒంటెను పెంచుకుంటూ ఉంటారు. అయితే చాలామందికి తెలియని ఒంటెకు సంబంధించిన ఎన్నో రహస్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతు వస్తున్నాయి. ఇవి తెలుసుకున్న చాలామంది ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోతున్నారు. అయితే ఈరోజు మనం ఒంటె గురించి ఓ అత్యంత విలువైన రహస్యం తెలుసుకోబోతున్నాం..
కొంతమంది చనిపోయిన ఒంటెల దగ్గరికి వెళ్లేందుకు అంతగా ఇష్టపడరు.. ఎందుకో తెలుసా? చనిపోయిన ఒంటెల కళేబరాలు రెండు ప్రధాన ప్రమాదాలకు కేంద్రంగా మారుతాయని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే తెలిసినవారు ఒంటెల కళేబరం ఉందని తెలుసుకొని మరి అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్లేందుకు ఇష్టపడితే ఉంటారు. అలాగే ఒంటెల కళేబరాలను కొన్ని జంతువులు తినేందుకు కూడా ఇష్టపడట.. ముఖ్యంగా ఈ కళేబరాలను పక్షులు తిన్నప్పటికీ అవి చనిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయని కొంతమంది నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
కొంతమంది నిపుణులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఒంటెలు చనిపోయిన అనంతరం.. జీర్ణ క్రియ ఆగిపోతుంది.. దీనివల్ల ఒంటె శరీరం అంతర్గత భాగం మొత్తం శరవేగంగా కుళ్ళిపోవడం ప్రారంభమవుతుంది. జీర్ణక్రియలోని బ్యాక్టీరియా లోపల కొన్ని పదార్థాలను విచ్చిన్నం చేసేందుకు సహాయపడుతుంది. దీంతో మీథేన్, హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ (H₂S), అమ్మోనియా వంటి విషపూరితమైన వాయువులు భారీ మొత్తంలో ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఇలాగే ఉత్పత్తి అయిన కొన్ని వాయువులు ఉంటే ఉదరం లోనే పేరుకుపోయి ఉంటాయి. ఇలా కొన్ని రోజుల తర్వాత వాయువుల ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరిగి ఒంటె పొట్ట భాగం పెద్ద గాలి బుడగలా తయారవుతుంది. దీంతో శరీరంపై ఏదైనా పడినప్పుడు.. ఒంటె శరీరం హఠాత్తుగా పేలిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఇలా వంట శరీరం పేలినప్పుడు మనుషులు సమీపంలో ఉంటే ఆ ఒంటె ఉదరం నుంచి వచ్చే వివిధ రకాల వాయువులు, అలాగే కుళ్ళిపోయిన కళేబరం, ఎముకలు వేగంగా వచ్చి శరీరానికి గాయాలు కలిగించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఒంటె నుంచి వచ్చే విషవాయువు పీల్చుకోవడం వల్ల శ్వాస కోస వ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతిని ప్రాణాపాయం సంభవించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే ఉంటే కళేబరం నుంచి మనుషులకు ప్రమాదకరమైన వ్యాధికారక క్రిములు కూడా వ్యాపించే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ కరోనావైరస్ (MERS-CoV) వంటి వైరస్లు, అలాగే ఆంత్రాక్స్ వంటి బ్యాక్టీరియాలు ఒంటె కళేబరంలో అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి గాలిలో మనుషులకు వ్యాపించి శ్వాసకోసమై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశాలున్నాయి. దీనివల్ల కూడా చర్మం కళ్ళు ఇతర సమస్యలు వచ్చి ప్రజల్లో అంటువ్యాధులు సోకే అవకాశాలున్నాయి.
