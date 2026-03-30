Swetha naagu Video: గుండెలు గుభేల్.. నడి రోడ్డు మీద భారీ శ్వేత నాగు హల్ చల్.. అరుదైన వీడియో..

Real swetha naagu snake on road: భారీ శ్వేత నాగు చెట్ల నుంచి రోడ్డుమీదకు రావడంతో అక్కడున్న ప్రజలు భయంతో వణికిపోయారు. జయశంకర్ భూపాలపల్లిలో జరిగిన ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 30, 2026, 02:16 PM IST
Real Swetha naagu Snake spotted in jai shankar bhupalpally district video: ఇటీవల పాములు పుట్టలో నుంచి జనాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి . ఒకవైపు ఎండలతో అడవిలో వాతావరణం అంతా చాలా వేడిగా ఉంటుంది. పలు చోట్ల కార్చిచ్చులతో మూగ జీవాలు అల్లాడిపోతున్నాయి. ఇక తాగు నీరు ,వేట దొరక్క అడవిలోకి జంతువులు ఇటీవల జనా సముదాయాల్లోకి వస్తున్నాయి.  పాములు, ఎలుగు బంట్లు, చిరుతలు, కొండ చిలువలు అడవులకు దగ్గరగా ఉండే ప్రాంతంలోకి వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో జనాలు బెంబెలెత్తిపోతున్నారు.  ముఖ్యంగా పాములు  ఇళ్లలోకి కార్లు, బైక్ లలో దూరి దాక్కుంటున్నాయి. చల్లగా ఉండే ప్రదేశంలో ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి.  

అయితే.. పాములలో శ్వేత నాగు పాము చాలా అరుదైనదిగా చెప్తారు. శ్వేత నాగు పాము విషం చాలా డెంజర్ అని ఇది కాటేస్తే వెంటనే ప్రాణాలు పోవాల్సిందే అంటారు. ఈ పాములు చాలా అరుదుగా ఉంటాయి.  ఈ క్రమంలో జయ శంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా పరశు రామ పల్లి గ్రామంలో చెట్ల నుంచి భారీ శ్వేత నాగు పాము రోడ్డు మీదకువచ్చింది.

ఆ మార్గంలో వెళ్తున్న వారుగమనించారు. వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం ఇచ్చారు. సయ్యద్ రహీమ్ అక్కడకు చేరుకుని శ్వేత నాగు పాములను చాకచక్యంగా పట్టుకుని బంధించాడు.

ఇది చాలా విషపూరిమైన పాము అని , దాని వయసు 40 ఏళ్ల వరకు ఉంటుందని కూడా చెప్పాడు. అది పలు మార్లు అతడ్ని కాటు వేసేందుకు యత్నించింది. కానీ అతను ఎంతో జాగ్రత్తగా పామును పట్టుకుని దట్టమైన అడవిలోకి తీసుకెళ్లి దాన్ని వదిలేశాడు. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీయగా అది కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ మారింది.

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

