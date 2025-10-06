Petroleum Reserves: గల్ఫ్ దేశాల్లోనే ఎక్కువగా పెట్రోలియం నిల్వలు ఎందుకుంటాయి? వెనుకున్న అసలు రహస్యాలు ఇవే..

Gulf Countries Petroleum Reserves Telugu: భారతీయ కార్మికులు ఇప్పటికీ గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉండే వివిధ పెట్రోలియం వెలికి తీసే పరిశ్రమల్లో పనిచేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పల్లె ప్రాంతాల్లో ఉపాధి నిమిత్తం గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్లిన చాలా మంది ఇదే పరిశ్రమల్లో పని చేస్తూ ఉంటున్నారు. గల్ఫ్ దేశాల్లో పెట్రోలియం నిల్వలు అధిక మోతాదులో ఉంటాయి. అక్కడి కార్మికులు పనిచేసినప్పటికీ.. అధికంగా పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ ను తయారు చేసేందుకు కార్మికులు ఎక్కువ సంఖ్యల అవసరమవుతుంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని గల్ఫ్ దేశాలు ఎక్కువగా భారత్తో పాటు చైనా ఇతర కార్మికులను ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుని పెట్రోలియం బావుల్లో కార్మికులుగా పనులు చేయించుకుంటున్నారు. అయితే, గల్ఫ్ దేశాల్లో మాత్రమే పెట్రోల్ బావులు ఉండడానికి గల కారణాలు ఏంటి? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలతో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
మిడిలిస్ట్ దేశాల్లో ఎక్కువగా చమురు నిల్వలు ఉంటాయి. అయితే ఇలా ఉండడానికి భౌగోళిక కారణమేనని కొంతమంది పర్యావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా సౌదీ అరేబియా వంటి ప్రాంతాల్లో ఉండడానికి ప్రధాన కారణం ఇదేనని వారు అంటున్నారు. క్రూడ్ ఆయిల్ అనేది కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం సముద్రంలో నివసించిన సూక్ష్మజీవులు, ప్లాంక్టన్ వంటి చిన్న జలచరాల అవశేషాల నుంచి ఏర్పడుతుంది. కొన్ని లక్షల ఏళ్ల క్రితం మిడిలిస్ట్ దేశాలు ఎక్కువగా సముద్రభాగాన్ని కలిగి ఉండేవని ఆ సమయంలో అక్కడ ఎక్కువగా జలచల జీవులు ఉండేవని వీటి కారణంగానే ముడి చెముడు ఏర్పడిందని మరికొంతమంది చెబుతున్నారు. ఇలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా ముడిచములు ఏర్పడడానికి గల కారణాలు చెబుతున్నారు.
ఇక చారిత్రక నేపథ్యం వివరాల్లోకి వెళితే.. సుమారు 100 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఖండాలు అన్ని కలిసి ఉండేవట.. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మెడిలిస్ట్ గా ఉన్న ప్రాంతాలన్నీ అప్పుడు సముద్రం చేత కప్పబడి ఉండేవట. విశాలమైన సముద్రంలో అనేక జలచన జీవులతో ఈ ప్రాంతం నిండి ఉండేదట.. సూక్ష్మజీవులు భారీగా వృద్ధి చెంది.. నెమ్మది నెమ్మదిగా మిడిలిస్ట్ భూభాగం పైకి తేలడం ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత జలచర జీవుల అవశేషాలు కూడా అక్కడే కలవడం ప్రారంభమయ్యాయి. దీని కారణంగా ముడిచమురు నిల్వలు కూడా అక్కడే పెరగడం ప్రారంభమయ్యాయని కొంతమంది సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా సముద్ర జీవులు చనిపోయినప్పుడు.. అవి సముద్రం అడుగున పేరుకుపోవడం ప్రారంభమవుతాయి.. అలాగే అదే చోట ఆక్సిజన్ లేని వాతావరణం, అధిక ఒత్తిడి, ప్రత్యేకమైన ఉష్ణోగ్రతకు గురవడం కారణంగా ముడిచమురులా రూపాంతరం చెందుతాయి. ఇక కాలం మారుతున్న కొద్ది చామురు నిల్వలు భూమి పనుల కింద కూడా చిక్కుకుపోతూ ఉంటాయి. దీంతో మిడిలిస్ట్ కంట్రీళ్లలో ఉండే సముద్ర పరిసర ప్రాంతాల్లో చమురు బావులు తవ్వగానే ముడిచమురు బయటికి రావడం ప్రారంభమవుతుంది. ఇలా కొన్ని వందల ఏళ్ల క్రితం ఏర్పడిన చమురు నిల్వలే ఇప్పుడు భారీ పెట్రోల్ ప్రోడక్ట్కి నిలయమయ్యాయి..
