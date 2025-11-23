English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Red Cobra Snake: ప్రపంచంలో దొరికే అరుదైన రెడ్ కోబ్రా..విషాన్ని మనుషులపై ఊదేస్తుంది జాగ్రత్త..!

Red Cobra Snake: ప్రపంచంలో దొరికే అరుదైన రెడ్ కోబ్రా..విషాన్ని మనుషులపై ఊదేస్తుంది జాగ్రత్త..!

Red Spitting Cobra Venom: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో అనేక వీడియోలు తరచూ వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. అందులో మరీ ముఖ్యంగా పాముల వీడియోలు తెగ చక్కర్లు కొడతాయి. పాముల జాతుల్లో అనేక వైవిధ్యభరితమైన రంగులతో ప్రత్యేక లక్షణాలతో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా, ఒక ప్రత్యేకమైన పాము వీడియో నెటిజన్లను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 23, 2025, 12:33 PM IST

Trending Photos

December Luckiest Zodiac Signs: డిసెంబర్ నెలలో సూర్యుడి మహా అద్భుతం.. ఈ 4 రాశుల వారిని కోటీశ్వరులు చేయబోతున్న సూర్య భగవానుడు..
6
Lucky Zodiac Signs
December Luckiest Zodiac Signs: డిసెంబర్ నెలలో సూర్యుడి మహా అద్భుతం.. ఈ 4 రాశుల వారిని కోటీశ్వరులు చేయబోతున్న సూర్య భగవానుడు..
Samantha: అప్పుడు నాగచైతన్య కోసం అలా.. ఇప్పుడు రాజ్ కోసం ఇలా.. సమంత లేటెస్ట్ పోస్ట్ వైరల్..!
5
samantha
Samantha: అప్పుడు నాగచైతన్య కోసం అలా.. ఇప్పుడు రాజ్ కోసం ఇలా.. సమంత లేటెస్ట్ పోస్ట్ వైరల్..!
Eggs vs Oats: గుడ్లు మంచివా.. ఓట్స్ మంచివా..ఏ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ఆరోగ్యానికి.. బరువు కంట్రోల్ కి మంచిదో తెలుసా..
5
Eggs vs Oats
Eggs vs Oats: గుడ్లు మంచివా.. ఓట్స్ మంచివా..ఏ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ఆరోగ్యానికి.. బరువు కంట్రోల్ కి మంచిదో తెలుసా..
Sania Mirza: వాళ్ల వేశాలు చూస్తే చిరాకు కాదూ.. జాలేస్తుంది.!. సానియా మీర్జా సంచలన వ్యాఖ్యలు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Sania Mirza
Sania Mirza: వాళ్ల వేశాలు చూస్తే చిరాకు కాదూ.. జాలేస్తుంది.!. సానియా మీర్జా సంచలన వ్యాఖ్యలు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Red Cobra Snake: ప్రపంచంలో దొరికే అరుదైన రెడ్ కోబ్రా..విషాన్ని మనుషులపై ఊదేస్తుంది జాగ్రత్త..!

Red Spitting Cobra Venom: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో అనేక వీడియోలు తరచూ వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. అందులో మరీ ముఖ్యంగా పాముల వీడియోలు తెగ చక్కర్లు కొడతాయి. పాముల జాతుల్లో అనేక వైవిధ్యభరితమైన రంగులతో ప్రత్యేక లక్షణాలతో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇటువంటి అరుదైన పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో నిత్యం వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా, ఒక ప్రత్యేకమైన పాము వీడియో నెటిజన్లను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఎర్ర కోబ్రాను చూసి అవాక్కైన నెటిజన్లు..
సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల ఒక వ్యక్తి ఒక విచిత్రమైన పామును రక్షించే వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో కనిపించే పాము సాధారణమైన కోబ్రా (నాగుపాము)లా ఉన్నప్పటికీ, దాని రంగు మాత్రం అసాధారణంగా ఉంది. ఆ పాము పూర్తిగా ఎర్రటి రంగులో మెరుస్తూ కనిపించింది. దీనిని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యారు. ఈ పామును 'రెడ్ కోబ్రా'గా పేర్కొంటూ వీడియో విస్తృతంగా షేర్ అవుతోంది.

Also Read: Groceries Offer: డీమార్ట్‌ కంటే తక్కువ ధరకే సరుకులు కొనేయోచ్చు..కేవలం నెల బడ్జెట్‌తో రెండు నెలల కిరాణా!

నిజమైన పామా? రంగు వేశారా?
ఈ ప్రత్యేకమైన పాము వీడియోపై సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది. చాలా మంది నెటిజన్లు ఈ పాము రంగు సహజమైనదా, లేక దానికి కృత్రిమంగా రంగు వేశారా అని ప్రశ్నించారు. ఈ అయోమయం కారణంగానే ఈ వీడియోకు మరింత ఎక్కువగా వైరల్ అయ్యింది. 

'స్నేక్ ఫ్రెండ్' అనే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో "స్నేక్ రెస్క్యూ అండ్ రిలీజ్" అనే క్యాప్షన్‌తో షేర్ చేయబడిన ఈ వీడియో వేలాది మంది వీక్షణలను పొందింది. ఈ పాము విషాన్ని ఉమ్మివేయగలదని (స్పిట్టింగ్ కోబ్రా) కొందరు వ్యాఖ్యానించారు.గమనిక: వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో పాము ఉన్న ప్రాంతం లేదా దాని రంగు ప్రామాణికత గురించి నిర్దిష్టమైన సమాచారం లేదు. సాధారణంగా, ఆల్బినో లేదా ల్యూసిస్టిక్ వంటి జన్యుపరమైన మార్పుల కారణంగా పాములలో అరుదైన రంగులు కనిపిస్తాయి. అయితే, ఈ పాము ఏ జాతికి చెందినది, దీనికి ఎరుపు రంగు ఎలా వచ్చిందనే వివరాలను మాత్రం జీ తెలుగు న్యూస్ ఎలాంటి ధ్రువీకరణ చేయడం లేదు. ఈ వీడియో అరుదైన పాముల ప్రపంచంపై ప్రజల ఆసక్తిని పెంచుతోంది.

Also Read: Bharathi Cement: భారతి సిమెంట్‌కి షాక్ ఇచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం..అన్ని లీజులు రద్దు..భారీ డ్యామేజీ తప్పదా?!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Red King Cobra VideoViral videoRed Snake Viral VideoSnake Viral VideoViral Trending Video

Trending News