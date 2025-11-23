Red Cobra Snake: ప్రపంచంలో దొరికే అరుదైన రెడ్ కోబ్రా..విషాన్ని మనుషులపై ఊదేస్తుంది జాగ్రత్త..!

Red Spitting Cobra Venom: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో అనేక వీడియోలు తరచూ వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. అందులో మరీ ముఖ్యంగా పాముల వీడియోలు తెగ చక్కర్లు కొడతాయి. పాముల జాతుల్లో అనేక వైవిధ్యభరితమైన రంగులతో ప్రత్యేక లక్షణాలతో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇటువంటి అరుదైన పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో నిత్యం వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా, ఒక ప్రత్యేకమైన పాము వీడియో నెటిజన్లను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.
ఎర్ర కోబ్రాను చూసి అవాక్కైన నెటిజన్లు..
సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల ఒక వ్యక్తి ఒక విచిత్రమైన పామును రక్షించే వీడియో వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియోలో కనిపించే పాము సాధారణమైన కోబ్రా (నాగుపాము)లా ఉన్నప్పటికీ, దాని రంగు మాత్రం అసాధారణంగా ఉంది. ఆ పాము పూర్తిగా ఎర్రటి రంగులో మెరుస్తూ కనిపించింది. దీనిని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యారు. ఈ పామును 'రెడ్ కోబ్రా'గా పేర్కొంటూ వీడియో విస్తృతంగా షేర్ అవుతోంది.
నిజమైన పామా? రంగు వేశారా?
ఈ ప్రత్యేకమైన పాము వీడియోపై సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది. చాలా మంది నెటిజన్లు ఈ పాము రంగు సహజమైనదా, లేక దానికి కృత్రిమంగా రంగు వేశారా అని ప్రశ్నించారు. ఈ అయోమయం కారణంగానే ఈ వీడియోకు మరింత ఎక్కువగా వైరల్ అయ్యింది.
'స్నేక్ ఫ్రెండ్' అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో "స్నేక్ రెస్క్యూ అండ్ రిలీజ్" అనే క్యాప్షన్తో షేర్ చేయబడిన ఈ వీడియో వేలాది మంది వీక్షణలను పొందింది. ఈ పాము విషాన్ని ఉమ్మివేయగలదని (స్పిట్టింగ్ కోబ్రా) కొందరు వ్యాఖ్యానించారు.గమనిక: వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో పాము ఉన్న ప్రాంతం లేదా దాని రంగు ప్రామాణికత గురించి నిర్దిష్టమైన సమాచారం లేదు. సాధారణంగా, ఆల్బినో లేదా ల్యూసిస్టిక్ వంటి జన్యుపరమైన మార్పుల కారణంగా పాములలో అరుదైన రంగులు కనిపిస్తాయి. అయితే, ఈ పాము ఏ జాతికి చెందినది, దీనికి ఎరుపు రంగు ఎలా వచ్చిందనే వివరాలను మాత్రం జీ తెలుగు న్యూస్ ఎలాంటి ధ్రువీకరణ చేయడం లేదు. ఈ వీడియో అరుదైన పాముల ప్రపంచంపై ప్రజల ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
