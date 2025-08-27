Ganesh Idol: హిందూ సంఘాల తీవ్ర అభ్యంతరం.. వివాదంలో రేవంత్‌ రెడ్డి విగ్రహం

Ganesh Chaturthi Dispute: రాజకీయ నాయకులు దేవుడి ఉత్సవాలను కూడా వదలడం లేదు. వినాయక చవితి ఉత్సవాలను కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు రాజకీయం చేస్తున్నారు. పవిత్రమైన.. ఎంతో భక్తితో జరగాల్సిన వినాయక ఉత్సవాను రాజకీయం చేయడం తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. ఈ వివాదానికి రేవంత్ రెడ్డి గెటప్లో ఉన్న వినాయక విగ్రహం కారణంగా నిలుస్తోంది. ఆ విగ్రహం వెంటనే తొలగించాలని హిందూత్వ నాయకుడు, ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ డిమాండ్ చేశారు.
హైదరాబాద్లోని గోషామహల్ నియోజకవర్గం ఆఘపురలో ఫిషరీస్ కమిటీ చైర్మన్ మెట్టు సాయి కుమార్ వినాయక మండపం ఏర్పాటుచేశారు. అయితే అందులో వినాయకుడి విగ్రహం బదులుగా రేవంత్ రెడ్డిది పెట్టారు. అంటే రేవంత్ రెడ్డి రూపంలో వినాయకుడిని రూపొందించి ప్రతిష్టించారు. ఆ విగ్రహన్ని చూసి అందరూ నోరెళ్లబెట్టారు. దేవుడి రూపంలో ఉండాల్సిన వినాయక విగ్రహం ఇలా ఓ వ్యక్తి రూపంలో చేయడం సరికాదని భక్తులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి విగ్రహం ఫొటోలు, వీడియోలు వైరల్గా మారాయి.
ఈ అంశంపై హిందూ సమాజ నాయకుడు, గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఇలా విగ్రహం ఏర్పాటు చేయడం సరికాదని స్పష్టం చేశారు. వెంటనే ఆ విగ్రహం తొలగించాలని పోలీసు అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. కోట్లాది మంది హిందూ భక్తుల మనోభావాలు ఆ విగ్రహంతో దెబ్బతింటాయని బీజేపీ మాజీ నాయకుడు, ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ చెప్పారు. 'అలా విగ్రహం ఏర్పాటు చేయడం సరికాదు. ఇది హిందూ సమాజం మనోభావాలను దెబ్బతీస్తుంది. హబీబ్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఏర్పాటుచేసిన వినాయక మండపాన్ని తొలగించాలి' అని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్కు ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
మండపంలోని ఆ విగ్రహం చూసిన భక్తులు అందరూ తప్పుబడుతున్నారు. వెంటనే ఆ విగ్రహాన్ని నిమజ్జనం చేసేయాలని.. అలా ఏర్పాటు చేయడం సబబు కాదని అభిప్రాయ పడుతున్నారు. మెట్టు సాయికుమార్ పై చర్యలు తీసుకోవాలని హిందూ సంఘాలు, హిందూ సమాజ నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ విగ్రహంపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం ఉంది.
