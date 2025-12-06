Robot Haircut Machine Video: వావ్.. నిమిషాల్లో 100 మందికి కటింగ్ తీసే యంత్రం.. వీడియో ఇదే..

Automatic Haircut Machine Video Watch Here: సాంకేతిక ఆవిష్కరణలో భాగంగా కొన్ని దేశాలు విపరీతంగా ముందుకు సాగుతున్నాయి. కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ తో అద్భుతమైన వస్తువులను విడుదల చేస్తూ వస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే ఇప్పుడు దుబాయ్ ఒక కొత్త సాంకేతిక ఆవిష్కరణలో భాగంగా హెయిర్ కట్ మిషన్ను విడుదల చేసినట్లు కొన్ని వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే ఇప్పుడు తాజాగా సోషల్ మీడియాలో 11 సెకండ్ల నిరుదిగల వీడియో కూడా వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి ఎలాంటి మనిషి సహాయం లేకుండా హెయిర్ కట్ చేసుకోవడం చూడొచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో తెలుసుకుందాం.
వీడియో ప్రారంభంలోనే ఒక కస్టమర్ హై-టెక్ సెలూన్ సెట్టింగ్లో రిలాక్స్డ్ మోడ్లో నిలబడి ఉండడం చూడొచ్చు. అయితే, అతని ముందే హెయిర్ కట్ మిషన్ కనిపిస్తుంది. ఆ యువకుడు వెంటనే అందులో తలపెట్టగా.. అతని జుట్టును మొత్తం సెకండ్ల వ్యవధిలోనే కత్తిరించేసింది. అతడు అనుకున్న స్టైల్ లోనే హెయిర్ కటింగ్ చేసేసింది. సాధారణంగా ఎలాంటి యంత్రాలను వాడకుండానే ఆ రోబో హెయిర్ కటింగ్ మిషన్.. యువకుడికి స్టైలిష్ కటింగ్ చేసేసింది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలను అక్కడే ఉన్న కొంతమంది మొబైల్స్లో రికార్డు చేశారు.
కస్టమర్ తలపై ఎలాంటి భౌతిక స్పర్శ లేకుండానే ఎంతో సున్నితంగా తక్కువ సమయంలో రోబో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ద్వారా హెయిర్ కట్ చేయడం చూసి చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. అంతేకాకుండా అక్కడున్న స్థానికులు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు. సాధారణంగా హెయిర్ కట్ చేయడానికి బయట సెలూన్స్ లో దాదాపు గంట సమయం పడుతుంది. అలాంటిది ఈ రోబో కేవలం కొన్ని సెకండ్లలో మాత్రమే కటింగ్ తీయడం చూసి అక్కడున్నవారు ఆశ్చర్యానికి గురైనట్లు తెలుస్తోంది.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీతో తయారుచేసిన చాలా యంత్రాలు ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే ఈ యంత్రాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది మాత్రం ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ సృష్టించిన వీడియోనని.. ఇలాంటి యంత్రాలు ఇప్పటివరకు మార్కెట్లో అందుబాటులోకి రాలేవని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఈ వీడియోను ఫ్యాక్ట్ చెక్ లో చెక్ చేస్తే.. ఫేక్ వీడియో అని తేలింది. కావాలనే కొంతమంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా వీడియోలను సృష్టించి ఇలా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారని ఫ్యాక్ట్ చెక్లో పేర్కొన్నారు.
