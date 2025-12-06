English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Robot Haircut Machine Video: వావ్.. నిమిషాల్లో 100 మందికి కటింగ్ తీసే యంత్రం.. వీడియో ఇదే..

Robot Haircut Machine Video: వావ్.. నిమిషాల్లో 100 మందికి కటింగ్ తీసే యంత్రం.. వీడియో ఇదే..

Automatic Haircut Machine Video Watch: సోషల్ మీడియాలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ సహాయంతో నడిచే కటింగ్ యంత్రానికి సంబంధించిన ఓ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోను చాలా స్పీడ్‌గా కటింగ్ తీస్తున్న యంత్రాన్ని చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 6, 2025, 05:51 PM IST

Trending Photos

Zeptoలో దిమ్మతిరిగే ఆఫర్స్‌.. వీటిపై 60 శాతం తగ్గింపు!
6
Blinkit Zepto
Zeptoలో దిమ్మతిరిగే ఆఫర్స్‌.. వీటిపై 60 శాతం తగ్గింపు!
Bank Holiday Tomorrow: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడ? ఎందుకో తెలుసా?
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holiday Tomorrow: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడ? ఎందుకో తెలుసా?
Ind Vs SA Playing 11: ఫైనల్‌గా దారికొచ్చిన గౌతమ్‌ గంభీర్.. ఆ సూపర్ ప్లేయర్‌కు తుది జట్టులో ఛాన్స్..!
7
Ind vs SA
Ind Vs SA Playing 11: ఫైనల్‌గా దారికొచ్చిన గౌతమ్‌ గంభీర్.. ఆ సూపర్ ప్లేయర్‌కు తుది జట్టులో ఛాన్స్..!
Rithu Chowdary: మామూలు ట్విస్ట్ కాదు భయ్యా.. ఊహించని షాక్ ఇచ్చిన బిగ్ బాస్.. రీతూ చౌదరి ఎలిమినేట్..!
5
Rithu Chowdary Elimination
Rithu Chowdary: మామూలు ట్విస్ట్ కాదు భయ్యా.. ఊహించని షాక్ ఇచ్చిన బిగ్ బాస్.. రీతూ చౌదరి ఎలిమినేట్..!
Robot Haircut Machine Video: వావ్.. నిమిషాల్లో 100 మందికి కటింగ్ తీసే యంత్రం.. వీడియో ఇదే..

Automatic Haircut Machine Video Watch Here: సాంకేతిక ఆవిష్కరణలో భాగంగా కొన్ని దేశాలు విపరీతంగా ముందుకు సాగుతున్నాయి. కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ తో అద్భుతమైన వస్తువులను విడుదల చేస్తూ వస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే ఇప్పుడు దుబాయ్ ఒక కొత్త సాంకేతిక ఆవిష్కరణలో భాగంగా హెయిర్ కట్ మిషన్‌ను విడుదల చేసినట్లు కొన్ని వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే ఇప్పుడు తాజాగా సోషల్ మీడియాలో 11 సెకండ్ల నిరుదిగల వీడియో కూడా వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి ఎలాంటి మనిషి సహాయం లేకుండా హెయిర్ కట్ చేసుకోవడం చూడొచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

వీడియో ప్రారంభంలోనే ఒక కస్టమర్ హై-టెక్ సెలూన్ సెట్టింగ్‌లో రిలాక్స్‌డ్ మోడ్‌లో నిలబడి ఉండడం చూడొచ్చు. అయితే, అతని ముందే హెయిర్ కట్ మిషన్ కనిపిస్తుంది. ఆ యువకుడు వెంటనే అందులో తలపెట్టగా.. అతని జుట్టును మొత్తం సెకండ్ల వ్యవధిలోనే కత్తిరించేసింది. అతడు అనుకున్న స్టైల్ లోనే హెయిర్ కటింగ్ చేసేసింది. సాధారణంగా ఎలాంటి యంత్రాలను వాడకుండానే ఆ రోబో హెయిర్ కటింగ్ మిషన్.. యువకుడికి స్టైలిష్ కటింగ్ చేసేసింది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలను అక్కడే ఉన్న కొంతమంది మొబైల్స్‌లో రికార్డు చేశారు.

Also Read: King Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఏం చేస్తున్నారో మీరే చూడండి..

కస్టమర్ తలపై ఎలాంటి భౌతిక స్పర్శ లేకుండానే ఎంతో సున్నితంగా తక్కువ సమయంలో రోబో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ద్వారా హెయిర్ కట్ చేయడం చూసి చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. అంతేకాకుండా అక్కడున్న స్థానికులు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు. సాధారణంగా హెయిర్ కట్ చేయడానికి బయట సెలూన్స్ లో దాదాపు గంట సమయం పడుతుంది. అలాంటిది ఈ రోబో కేవలం కొన్ని సెకండ్లలో మాత్రమే కటింగ్ తీయడం చూసి అక్కడున్నవారు ఆశ్చర్యానికి గురైనట్లు తెలుస్తోంది. 

ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీతో తయారుచేసిన చాలా యంత్రాలు ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే ఈ యంత్రాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది మాత్రం ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ సృష్టించిన వీడియోనని.. ఇలాంటి యంత్రాలు ఇప్పటివరకు మార్కెట్‌లో అందుబాటులోకి రాలేవని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఈ వీడియోను ఫ్యాక్ట్ చెక్ లో చెక్ చేస్తే.. ఫేక్ వీడియో అని తేలింది. కావాలనే కొంతమంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా వీడియోలను సృష్టించి ఇలా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారని ఫ్యాక్ట్ చెక్‌లో పేర్కొన్నారు.

Also Read: King Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఏం చేస్తున్నారో మీరే చూడండి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Robot Hair Cutting VideoRobot Hair Cutting MachineRobot Hair Cutting Machine VideoCutting Machine Video

Trending News