Python News Video: మాములు వింత కాదు.. అమెరికాలో కొండచిలువలను పట్టుకుంటున్న రోబో రాబిట్స్..

Python Snake News Video Watch: ఫ్లోరిడా అడవుల్లో విపరీతంగా కొండచిలువల సంఖ్య పెరుగుతూ వస్తోంది. దీని కారణంగా పర్యావరణ సమతుల్యంలో మార్పులు వస్తున్నాయి. అయితే, వీటిని నియంత్రించేందుకు అక్కడి ప్రభుత్వం రోబో రాబిట్స్‌ను అస్త్రంగా చేసుకుంది. దీంతో ఇప్పటివరకు చాలా పాములను నియంత్రించినట్లు సమాచారం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 24, 2025, 02:32 PM IST

Python Snake News Video Watch Here: అమెరికాలోని ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలో కొండచిలువల సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. గత కొద్ది సంవత్సరాల నుంచి ఎక్కడపడితే అక్కడ ఈ పాములు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. అంతే కాకుండా అక్కడి అడవిలో పర్యావరణ సమతుల్యత కూడా దెబ్బతింటూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా పర్యావరణంలో పెరగాల్సిన కొన్ని జీవులను ఈ పాములు వాటిపై దాడి చేస్తూ ఆహారంగా మలుచుకొని విపరీతంగా వాటి సంతతిని పెంచుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆ ప్రాంతాల్లోని స్థానిక జంతువులైన కుందేళ్ళతో పాటు జింకలు, అడవి పిల్లులను ఆహారంగా చేసుకుని వాటిని చంపుతున్నాయి. దీంతో అడవిలో గడ్డి అధికంగా పెరిగి.. దట్టంగా మారిపోతుంది. 

ఫ్లోరిడా అడవుల్లో పెరుగుతున్న కొండచిలువ పాముల కారణంగా జనాభాతో పాటు అక్కడి పర్యావరణానికి తీవ్రమైన ముప్పు కలుగుతోంది. దీని కారణంగా అనేక రకాల జీవజాతులు అంతరించిపోతున్నాయి. అలాగే అడవిలో జీవవైద్యానికి కూడా లోటు కలుగుతోంది.. అయితే, పర్యావరణవేత్తలు దీనిని గమనించి ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకమైన రక్షణ సూచనలను అందించారు. ఇందులో భాగంగానే కొండచిలువలను నియంత్రించేందుకు ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాలను చేపడుతూ వస్తున్నారు. అక్కడి ప్రభుత్వం ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా రోబో రాబిట్స్ ను రంగంలోకి దించారు..

కొండచిలువలను నియంత్రించేందుకు కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రోబోటిక్ కుందేళ్ళను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ఈ రోబోటిక్ కుందేలు నిజమైన కుందేళ్ళ లాగానే కనిపించడమే కాకుండా చూడడానికి అసలైన కుందేళ్ళ రంగును కలిగి ఉండేటట్లు తయారు చేశారు. అలాగే కుందేళ్ళ కళ్ళలో ప్రత్యేకమైన సెన్సార్లను అమర్చి.. వాటికి థర్మల్ కెమెరాలను కూడా రూపొందించారు. ఈ టెక్నాలజీ వల్ల రాత్రి సమయాల్లో కూడా కొండచిలువలు ఎక్కడ తిరుగుతున్నాయో సులభంగా గుర్తించవచ్చు. 

కొన్ని కొండచిలువలు ఈ రోబో రాబిట్ ను పొట్టలోకి మింగేస్తున్నాయి. అయితే స్నేక్ క్యాచర్స్ వాటి కున్న సెన్సార్ ను ట్రేస్ చేసి కొండచిలువలను పట్టుకుంటున్నారు. ఇలా స్నేక్ క్యాచర్స్ ఫ్లోరిడా అడవుల్లో పర్యావరణాన్ని సమతుల్యం చేసేందుకు ఇప్పటికీ భారీ సంఖ్యలో ఈ పాములను పట్టుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ రోబో రాబిట్స్‌ను ఫ్లోరిడాలోని అడవుల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికి ఉంచినట్లు సమాచారం. ఈ వినూత్న పద్ధతి వల్ల భవిష్యత్తులో ఫ్లోరిడా అడవి తిరిగి పూర్వ వైభవం సంతరించుకుంటుందని శాస్త్రవేత్తలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు..

