Romance Video: రైలును OYOగా మార్చిన లవర్స్‌.. అందరు చూస్తుండగా రొమాన్స్.. Video..

Lovers Romance Video: రైలులోని ప్రేమ జంట బెర్తులపై పడుకొని రొమాన్స్ చేసుకుంటున్న దృశ్యాలు అక్కడే ఉన్న స్థానికులు మొబైల్లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోలను చూసిన కొంతమంది కామెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 14, 2025, 02:16 PM IST

Lovers Romance Video viral: ఇటీవల కొన్ని రోజుల నుంచి రైల్లో ఎన్నో రకాల షాకింగ్ ఘటనలకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రయాణకులకు ఇబ్బంది కలిగించే కొన్ని చేయకూడని పనులు తోటి ప్రయాణికులు చేయడంతో వారే కావాలని స్మార్ట్ ఫోన్స్‌లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియా ద్వారా ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి క్రమంలోని వీడియోలు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. తాజాగా కూడా కదులుతున్న రైలులో ఓ ప్రేమ జంట రొమాన్స్ చేసుకుంటున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతున్నాయి. చాలామంది ఈ వీడియోను చూసి రైల్వే సిబ్బందికి కంప్లైంట్ కూడా ఇస్తున్నారు. అయితే, ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో.. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ జంట రైల్లో చేయకూడని పనులు చేయడం మీరు క్లియర్‌గా వీడియోలో చూడొచ్చు. నిజానికి స్లీపర్ ట్రైన్‌లో జనాలు విచ్చలవిడిగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ కూర్చొని ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా ఈ భోగిలన్నీ చాలా రద్దీగా ఉంటాయి. చాలామంది నిలబడి ఒకచోట నుంచి మరొక చోటికి కూడా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటిది ఇలాంటి భోగిల్లోని.. ఓ జంట రొమాన్స్ చేస్తూ రెచ్చిపోయింది. ఎవరు చూస్తే లేరు అనుకోని రొమాన్స్ చేసుకోవడం ప్రారంభించింది. అంతేకాకుండా పడుకొని మరి ఒకరికొకరు కౌగిలించుకుంటూ ముద్దులు పెట్టేసుకుంటున్నారు. దీనిని, అక్కడే ఉన్న ప్రయాణికులు గమనించి స్మార్ట్ఫోన్లో చిత్రీకరించారు. 

ఇలా చిత్రీకరించిన వీడియోను వెంటనే వారి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. పోస్ట్ చేసిన క్షణాల్లోనే వైరల్ అవ్వడం ప్రారంభమైంది. ఇలా వైరల్ అవుతుంది ఏకంగా ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది. దీనిని చూసిన రైల్వే సిబ్బంది వారిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా ఈ వీడియో పై రైల్వే శాఖ కూడా రియాక్ట్ అయింది. ఇలా భవిష్యత్తులో జరగదని.. ప్రయాణికులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇలా జరగకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామని తెలిపింది. అంతేకాకుండా ఇలా చేసిన వారిని హెచ్చరించింది..

గతంలో కూడా ఇలా రొమాన్స్ చేసుకుంటున్న వీడియోలు వైర్లైన సంగతి తెలిసిందే. ఒక పెళ్లి కాని జంట ఏకంగా రైళ్లు బాత్రూంలోకి వెళ్లి.. రొమాన్స్ చేసుకొని బయటికి వస్తున్న సందర్భంలో తీసిన వీడియోలు వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఇటీవల ఓ జంట రైల్వే బెర్త్ పై పడుకొని మరి రొమాన్స్ చేసుకుంటూ ఉండడానికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవ్వడం ఆశ్చర్యమేస్తోంది. చాలామంది దీనిని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు.. అది రైలని.. ఓయూ రూమ్ కాదని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరి కొంతమంది ఈ జంట రైలుని ఏకంగా ఓయో రూములుగా మార్చేసిందని కామెంట్లు పెడుతూ వస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో ఇలాంటి అశ్లీలమైన పనులు చేసే ముందు ఒకడికి రెండు ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది.

