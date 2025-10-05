English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Romance Video: బస్సులో ఆంటీ నడుంపై చేయి వేసిన వృద్ధుడు.. కుర్ర కారుకు పిచ్చెక్కిస్తున్న వీడియో..

Aunty Romance Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో బస్సులో ఓ ఆంటీతో పాటు వృద్ధుడు చేసిన వింత ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. వృద్ధుడు ఆంటీ నడుంపై చేయి వేసి ఉండడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 5, 2025, 11:22 AM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Radhika Apte
Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Worlds Largest Snake: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాము శిలాజం గుజరాత్‌లో గుర్తింపు.. టైటనోబోవా కాదు 49 ఫీట్‌ పొడవు, 1000 కిలోల బరువున్న వైరల్‌ ఫోటోలు..
5
world's biggest snake
Worlds Largest Snake: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాము శిలాజం గుజరాత్‌లో గుర్తింపు.. టైటనోబోవా కాదు 49 ఫీట్‌ పొడవు, 1000 కిలోల బరువున్న వైరల్‌ ఫోటోలు..
Old Coins Sale: ఈ కాయిన్ మీ దగ్గర ఉంటే కోటీశ్వరులు అవుతారు.. ఇలా అమ్మితే రూ.44 కోట్లు మీ సొంతం..
7
Hair Dollar Value
Old Coins Sale: ఈ కాయిన్ మీ దగ్గర ఉంటే కోటీశ్వరులు అవుతారు.. ఇలా అమ్మితే రూ.44 కోట్లు మీ సొంతం..
Romance Video: బస్సులో ఆంటీ నడుంపై చేయి వేసిన వృద్ధుడు.. కుర్ర కారుకు పిచ్చెక్కిస్తున్న వీడియో..

Aunty Romance Video: ప్రస్తుతం యూట్యూబ్‌కు సంబంధించిన ఓ షార్ట్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోని చూసిన చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. కదులుతున్న బస్సులో ఓ ఆంటీ నడుము పై వృద్ధుడు చెయ్యివేసి అటు ఇటు నడపడానికి సంబంధించిన ఘటనే ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. సాధారణంగా మెట్రోలో రొమాన్స్‌కు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇప్పుడు యూట్యూబ్‌లో ఇప్పుడు ఇలాంటి వీడియోలు ట్రెండ్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఇవి చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కి సంబంధించిన చాలా వీడియోలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఏది నిజమైన వీడియోనో, ఏది AI సృష్టించిన వీడియో అనేది తెలియడం లేదు.. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సృష్టించిన రొమాంటిక్ వీడియోలైతే విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా హీరో హీరోయిన్లకు సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సంచలనం రేపుతున్నాయి. ఇలాంటి వీడియోలే ఎక్కువగా ట్రెండింగ్‌లోకి రావడం వల్ల చాలామంది AI ద్వారా వీడియోలను సృష్టించి విపరీతంగా సోషల్ మీడియాలో వదులుతున్నారు. తాజాగా ఇలా వదిలిన వీడియోనే ఇప్పుడు తీవ్రంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. 

ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న AI సృష్టించిన వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే... ఈ వీడియోలో ఓ వృద్ధుడు కదులుతున్న బస్సులో పక్క సీట్లో కూర్చున్న ఆంటీ నడుంపై చేయి వేసి అటు ఇటు రుద్దడం మీరు గమనించవచ్చు. దీనికి ఆ ఆంటీ రొమాంటిక్ గా ఫీల్ అవ్వడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఆ వృద్ధుడు దాదాపు 8 సెకండ్ల పాటు ఆంటీ నడుము పైనే అలా రుద్దుతూనే ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురై.. అందరూ చూస్తుండగా ఇలాంటి పనులు ఏంటని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కానీ ఈ వీడియో క్లియర్‌గా చూసిన తర్వాత తెలిసింది.. ఇది కేవలం ai వీడియోనేనని.. దీనిని ఎవరో కావాలని సృష్టించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తెలుపుతున్నారు.

ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను AI Saree Models అనే యూట్యూబ్ ఖాతా నుంచి పోస్ట్ చేశారు. అక్టోబర్ మూడో తేదీన పోస్ట్ చేసిన ఈ వీడియో చాలా తక్కువ కాలంలోనే విపరీతంగా వైరల్ అవ్వడం ప్రారంభించింది. ముఖ్యంగా ఈ వీడియోని ఇప్పటివరకు 14000 మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. అంతేకాకుండా 140 కంటే ఎక్కువ మంది లైక్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

Also Read:Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

hot romancehot videoViral newsLatest Viral NewsViral video

Trending News