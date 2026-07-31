Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /RTC Bus Driver: సెల్‌ఫోన్‌ చూస్తూ బస్‌ డ్రైవింగ్‌.. వీడియో వైరల్‌ కావడంతో డ్రైవర్‌ సస్పెండ్‌

RTC Bus Driver: సెల్‌ఫోన్‌ చూస్తూ బస్‌ డ్రైవింగ్‌.. వీడియో వైరల్‌ కావడంతో డ్రైవర్‌ సస్పెండ్‌

RTC Bus Driver Using Mobile Phone In Driving Video Goes Viral: ఆదర్శంగా ఉండాల్సిన ఆర్టీసీ డ్రైవర్‌ నిర్లక్ష్యం వహించారు. పదుల సంఖ్యలో ప్రయాణికులను ఎక్కించుకుని వెళ్లే ఆర్టీసీ డ్రైవర్‌ సెల్‌ఫోన్‌తో మాట్లాడుతూ డ్రైవింగ్ చేయగా.. ఆ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. దీంతో అతడిని విధుల నుంచి తొలగించారు. ఈ వార్త వైరల్‌గా మారింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 31, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:14 PM IST
RTC Bus Driver: సెల్‌ఫోన్‌ చూస్తూ బస్‌ డ్రైవింగ్‌.. వీడియో వైరల్‌ కావడంతో డ్రైవర్‌ సస్పెండ్‌
Image Credit: RTC Bus Driver Using Mobile Phone In Driving

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Madhuri Dixit: మాధురీ దీక్షిత్ ప్రేమను తిరస్కరించిన స్టార్ హీరో.. విడిపోవడానికి కారణం ఇదేనా?
2
3
4
5