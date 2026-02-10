Russells Viper Video: మెట్ల కింద భారీ రక్తపింజర.. ఎలా పట్టుకున్నారో..ఈ వీడియోలో చూడండి..

Russells Viper Video Watch Here: ఇటీవలే ఓ నివాసిత ప్రదేశంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన రక్తపింజర పాము ప్రత్యక్షమై స్థానికులను తీవ్రభయాందోళనకు గురిచేసింది. ఇంట్లోని మెట్ల కింద ఉన్న చిన్న చిన్న వస్తువుల మధ్య దాగి ఉన్న పామును ఒక వన్యప్రాణి సంరక్షకుడు రెస్క్యూ చేసిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. సాధారణంగా అడవికి దగ్గరగా ఉండే ప్రదేశాలు ఇలా ప్రమాదకరమైన పాములు సంచారం చేయడం సర్వసాధారణమే. కానీ, వీరు ఎల్లప్పుడు ఇంటి పరిసరాలపై ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే ప్రాణానికే ముప్పు.. అయితే ఈ వీడియోలో అతను ఆ ప్రమాదకరమైన రక్తపింజర పాము (Russell’s Viper)ను ఎలా పట్టుకున్నాడో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వీడియోకు సంబంధించిన సమాచారం ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇంటి లోపల మెట్ల కింద ఉన్న కొన్ని వస్తువుల్లో భారీ రక్తపింజర పాము ఉన్నట్లుండి యజమాని గుర్తించారు. అయితే వెంటనే అతను వన్యప్రాణి సంరక్షకుల బృందానికి సమాచారం అందించారు. ఆ స్నేక్ క్యాచర్ టీం వెంటనే అక్కడికి చేరుకొని ఆ పామును రెస్క్యూ చేపట్టేందుకు ప్రయత్నించారు.. అయితే ఈ రక్త పింజర పాము చాలా డేంజర్.. కాబట్టి దీని పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అందుకే వారు ఈ పాముకు చాలా దూరంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ఎంతో ఉత్కంఠ భరితంగా కొనసాగింది.
స్నేక్ క్యాచర్ ముందుగా ఆ పామును పట్టుకోవడానికి మెట్ల కింద ఉన్న వస్తువులను అటు ఇటు కలిపాడు.. వెంటనే వారికి ఒక గిన్నెలో రక్తపింజర పాము కనిపిస్తుంది. దానిని అతని దగ్గర ఉన్న స్నేక్ హుక్కుతో బయటికి తీసేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. ఈ సమయంలో ఆ పాము దాని నుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అయితే, ఆ స్నేక్ క్యాచర్ ఎంతో ఓపికతో ఆ పామును బయటికి తీసి ఒక ప్లాస్టిక్ బకెట్లో వేసుకొని బయటికి ఎంతో జాగ్రత్తగా తీసుకువస్తాడు. ఆ తర్వాత అతను ఆ ప్రమాదకరమైన పామును ఎంతో తేలికగా ఒక ప్లాస్టిక్ డబ్బా నుంచి మరో ప్లాస్టిక్ డబ్బాలోకి మార్చుతాడు.
Also Read: Cobra Hood Video: వామ్మో.. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో ఇదే చూడండి..
ఇలా ఆ పామును డబ్బా మార్చే క్రమంలో అక్కడి నుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అతను ఎంతో చాకచక్యంగా ఆ పామును పట్టుకొని.. డబ్బాలో బంధించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఈ సమయంలో చుట్టుపక్కన ఉన్న వారంతా పామును చూసి ఆశ్చర్యపోతారు. భయంతో దూరంగా నిలబడడం మీరు ఈ వీడియోలో గమనించవచ్చు. ఇలా డబ్బాలో బంధించిన పామును అక్కడి నుంచి ఒక సురక్షితమైన ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లి వదిలిపెట్టారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
Also Read: Cobra Hood Video: వామ్మో.. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో ఇదే చూడండి..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook