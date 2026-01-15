English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Video Viral: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. శివలింగం మీద బతికున్న ఎండ్రికాయల్ని పెడుతున్న భక్తులు.. వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. శివలింగం మీద బతికున్న ఎండ్రికాయల్ని పెడుతున్న భక్తులు.. వీడియో వైరల్..

Surat Ram Shivaghela Temple Crab News :  చాలా మంది భక్తులు తమ చేతుల్లో బతికున్న ఎండ్రికాయల్ని పట్టుకుని ఆలయంకు వచ్చారు .ఆ తర్వాత శివలింగం మీద ఎండ్రికాయల్ని అర్పించారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 15, 2026, 03:52 PM IST
  • శివలింగం మీద ఎండ్రికాయల్ని పెట్టిన భక్తులు..
  • వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. శివలింగం మీద బతికున్న ఎండ్రికాయల్ని పెడుతున్న భక్తులు.. వీడియో వైరల్..

Devotees offer live crabs on ramnath shiv ghela temple in surat: దేశ మంతట కూడా సంక్రాంతి పండగ సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయని చెప్పుకొవచ్చు. ముఖ్యంగా సంక్రాంతి పండగ వేళ ఒక్కొప్రాంతంలో ఒక్కొ ఆచారం ఉంటుంది. కొన్ని ఆచారాలు చాలా చిత్ర, విచిత్రంగా ఉంటాయి. వీటిని చూస్తే చాలా వింతగా అన్పిస్తుంది. అయితే.. గుజరాజ్ లోని సూరత్ లో ఒక  వింత ఆచారంను పాటిస్తున్నారు. మొత్తంగా మనం శివుడి మీద బిల్వపత్రాలు, పూలు, చెంబెడు నీళ్లు సమర్పిస్తుంటాం. కానీ సూరత్ లోని ఒక శివుడి ఆలయంలో మాత్రం సంక్రాంతి రోజున బతికున్న ఎండ్రికాయల్ని అర్పిస్తారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

గుజరాత్ లోని సూరత్ లో ఉన్నరామనాథ్ శివ ఘేలా ఆలయంలో ఉన్న శివలింగానికి ప్రతి ఏడాది సంక్రాంతి రోజున బతికున్న ఎండ్రికాయల్ని అర్పిస్తారు. అచ్చం బిల్వపత్రాలు, పూలు ఎక్కించినట్లు ఎండ్రికాయలు అర్పిస్తారు. త్రేతాయుగంలో శ్రీ రాముడు వనవాసంలో సముద్రం దగ్గర ఉండగా.. పీతలు రాముడ్ని శివుడి పూజలో తాము కూడా భాగమయ్యేలా వరం కోరాయంట. అప్పుడు రాముడు వారికి ఏడాదికి ఒకరోజున  అంటే సంక్రాంతి రోజున శివుడి పూజలో పీతలు భాగమయ్యేలా వరం ఇచ్చారంట.

అదే విధంగా ఈ ఒక్కరోజు మాత్రం పీతలు మనుషులకు ఏవిధమైన  ఆపదను కల్గజేయవు. నార్మల్ గా పీతలుపట్టుకుంటే అవి తమ పదునైన వాటి కత్తెర లాంటి వెళ్లతో దాడికి యత్నిస్తాయి. కానీ సంక్రాంతి రోజున మాత్రం పీతలు భక్తులకు అస్సలు హనీ కల్గజేయవంట.

అదే విధంగా ప్రతి ఏడాది ఈ ఆలయంకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు శివుడి మీద పీతల్ని అర్పించడానికి వస్తారు. దీని వల్ల కోరిన కోరికలు నెరవేరడంతో పాటు, చెడు ప్రభావం కూడా ఉండదని  అక్కడి వారు నమ్ముతుంటారు. అదే విధంగా శివుడిమీద పీతలను అర్పించిన తర్వాత వాటిని మరల సముద్రంలో తీసుకెళ్లి వదిలేస్తారని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

Read more: Video Viral: నాగుపామును పిసికేస్తా అంటూ ఫోజులు.!. ఇంతలో షాకింగ్  ఘటన.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో...

మొత్తంగా ఈ వింత ఆచారంకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఈసారి కూడా భక్తులు సంక్రాంతిని పురస్కరించుకుని భారీగా సూరత్ లోని  రామనాథ్ శివ ఘేలా ఆలయంలో శివయ్య మీద పీతలు సమర్పించడానికి భారీగా బారులు తీరారు. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

