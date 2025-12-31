Sara Tendulkar Viral Video: సచిన్ టెండూల్కర్ కూతురు సారా టెండూల్కర్ పేరు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. గతంలో శుభ్మన్ గిల్తో డేటింగ్లో ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తరువాత సోషల్ మీడియాలో ఒకరినొకరు అన్ఫాలో చేసుకోవడంతో ఇద్దరు బ్రేకప్ చెప్పుకున్నారని ప్రచారం జరిగింది. ప్రస్తుతం సొంతంగా బిజినెస్ ప్రారంభించిన సారా.. తనకు ఇష్టమైన రంగంలో రాణించేందుకు కష్టపడుతోంది. అయితే తాజాగా బీర్ బాటిల్ పట్టుకుని తిరుగుతున్న ఓ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది. న్యూ ఇయర్ వేడుకలు జరుపుకునేందుకు తన ఫ్రెండ్స్తో కలిసి సారా గోవా వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. అక్కడ వీధుల్లో తిరుగుతుండగా.. ఓ నెటిజన్ అనుకోకుండా వీడియో తీశాడు. అందులో ఆమె చేతిలో బీర్ ఉండడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఈ వీడియోలో సారా టెండూల్కర్ ఎరుపు పూల పొట్టి దుస్తులు ధరించి.. ఫ్రెండ్స్తో కలిసి గోవా వీధుల్లో తిరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. చేతిలో బీరు బాటిల్తో క్యాజువల్గా నడుచుకుంటూ వెళుతోంది. ఈ వైరల్ వీడియోలో సారాతోపాటు గోవాకు చెందిన కళాకారుడు సిద్ధార్థ్ కేల్కర్, సారా కాబోయే వదిన సన్యా చందోక్ ఉన్నారు. ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా.. నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. కొందరు ఆమెను విమర్శిస్తుండగా.. మరికొందరు ఆమెకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. ఆమె వ్యక్తిగత జీవితాన్ని గౌరవించాలని.. స్వేచ్ఛగా జీవించే హక్కు ఉందని అంటున్నారు. ఆమె హాలీ డే ట్రిప్ను ఎంజాయ్ చేస్తే తప్పేముందంటున్నారు.
Sachin Tendulkar : I will never promote alcohol and tobacco.
Le his daughter Sara on streets of Goa with 🥲:https://t.co/zkDbfPHhsT
— Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) December 31, 2025
అయితే సచిన్ టెండూల్కర్ మద్యం, మాదకద్రవ్యాలకు వ్యతిరేకమని ప్రచారం చేస్తారని.. కూతురు మాత్రం ఇలా పబ్లిక్గా మద్యం బాటిల్తో తిరుగుతోందంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. సచిన్ తన కెరీర్లో ఎప్పుడూ కూడా ఏ ఆల్కహాల్ బ్రాండ్ను గానీ.. సిగరేట్ కంపెనీలను గానీ ప్రమోట్ చేయలేదంటున్నారు. మొత్తానికి సారా టెండూల్కర్ చేతిలో బీర్ బాటిల్ పట్టుకుని మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది.
సారాకు సోషల్ మీడియాలో భారీ ఫాలోయింగ్ ఉంది. వెల్నెస్ వ్యవస్థాపకురాలిగా ఉన్న సారా.. సచిన్ టెండూల్కర్ ఫౌండేషన్లో డైరెక్టర్గా పనిచేస్తోంది. అదేవిధంగా సొంతంగా పైలేట్స్ స్టూడియోను నడుపుతోంది. హెల్త్, ఫిట్నెస్, ఎడ్యుకేషన్పై బ్రాండ్లతో సహకరిస్తుంది. UCL నుంచి క్లినికల్, పబ్లిక్ హెల్త్ న్యూట్రిషన్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ అందుకుంది. సారా అంబానీ స్కూల్లో ఆమె విద్యనభ్యసించడంతో బాలీవుడ్ స్టార్ పిల్లలతో ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడింది.
