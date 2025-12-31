English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Sara Tendulkar: చేతిలో బీర్ బాటిల్‌తో దొరికిపోయిన సారా టెండూల్కర్.. వీడియో ఇదిగో..!

Sara Tendulkar: చేతిలో బీర్ బాటిల్‌తో దొరికిపోయిన సారా టెండూల్కర్.. వీడియో ఇదిగో..!

Sara Tendulkar Viral Video: చేతిలో బీర్ బాటిల్‌తో గోవా వీధుల్లో తిరుగుతున్న సారా టెండూల్కర్ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది. న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్‌ కోసం ఆమె ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి గోవా వెళ్లగా.. అక్కడ ఇలా బీర్‌తో కెమెరా కంట పడినట్లు తెలుస్తోంది.

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Dec 31, 2025, 06:41 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: గుడ్ న్యూస్ తగ్గిన బంగారం ధర.. ప్యూచర్ మార్కెట్లో బొక్కాబోర్లాపడిన వెండి.. నేడు డిసెంబర్ 30వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!
6
Gold prices today
Gold Rate Today: గుడ్ న్యూస్ తగ్గిన బంగారం ధర.. ప్యూచర్ మార్కెట్లో బొక్కాబోర్లాపడిన వెండి.. నేడు డిసెంబర్ 30వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!
Ne Zha 2: రూ.19 వేల కోట్ల కలెక్షన్లతో 2025లో దుమ్మురేపిన సినిమా ఏదో తెలుసా?
5
Ne Zha 2 Movie
Ne Zha 2: రూ.19 వేల కోట్ల కలెక్షన్లతో 2025లో దుమ్మురేపిన సినిమా ఏదో తెలుసా?
Telugu Actors Married in 2025: 2025 లో పెళ్లి చేసుకున్న తెలుగు నటులు వీళ్లే..!
6
Telugu Actors Married in 2025
Telugu Actors Married in 2025: 2025 లో పెళ్లి చేసుకున్న తెలుగు నటులు వీళ్లే..!
Venus Transit : కొత్త యేడాదిలో శుక్రుడి అద్భుత సంచారం.. ఈ 3 రాశులు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..!
7
Shukra Transit Shukra Graha Transit
Venus Transit : కొత్త యేడాదిలో శుక్రుడి అద్భుత సంచారం.. ఈ 3 రాశులు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..!
Sara Tendulkar: చేతిలో బీర్ బాటిల్‌తో దొరికిపోయిన సారా టెండూల్కర్.. వీడియో ఇదిగో..!

Add Zee News as a Preferred Source

Sara Tendulkar Viral Video: సచిన్ టెండూల్కర్ కూతురు సారా టెండూల్కర్ పేరు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. గతంలో శుభ్‌మన్ గిల్‌తో డేటింగ్‌లో ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తరువాత సోషల్ మీడియాలో ఒకరినొకరు అన్‌ఫాలో చేసుకోవడంతో ఇద్దరు బ్రేకప్ చెప్పుకున్నారని ప్రచారం జరిగింది. ప్రస్తుతం సొంతంగా బిజినెస్ ప్రారంభించిన సారా.. తనకు ఇష్టమైన రంగంలో రాణించేందుకు కష్టపడుతోంది. అయితే తాజాగా బీర్‌ బాటిల్ పట్టుకుని తిరుగుతున్న ఓ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది. న్యూ ఇయర్ వేడుకలు జరుపుకునేందుకు తన ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి సారా గోవా వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. అక్కడ వీధుల్లో తిరుగుతుండగా.. ఓ నెటిజన్ అనుకోకుండా వీడియో తీశాడు. అందులో ఆమె చేతిలో బీర్ ఉండడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఈ వీడియోలో సారా టెండూల్కర్ ఎరుపు పూల పొట్టి దుస్తులు ధరించి.. ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి గోవా వీధుల్లో తిరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. చేతిలో బీరు బాటిల్‌తో క్యాజువల్‌గా నడుచుకుంటూ వెళుతోంది. ఈ వైరల్ వీడియోలో సారాతోపాటు గోవాకు చెందిన కళాకారుడు సిద్ధార్థ్ కేల్కర్, సారా కాబోయే వదిన సన్యా చందోక్ ఉన్నారు. ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా.. నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. కొందరు ఆమెను విమర్శిస్తుండగా.. మరికొందరు ఆమెకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. ఆమె వ్యక్తిగత జీవితాన్ని గౌరవించాలని.. స్వేచ్ఛగా జీవించే హక్కు ఉందని అంటున్నారు. ఆమె హాలీ డే ట్రిప్‌ను ఎంజాయ్ చేస్తే తప్పేముందంటున్నారు.

 

అయితే సచిన్ టెండూల్కర్ మద్యం, మాదకద్రవ్యాలకు వ్యతిరేకమని ప్రచారం చేస్తారని.. కూతురు మాత్రం ఇలా పబ్లిక్‌గా మద్యం బాటిల్‌తో తిరుగుతోందంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. సచిన్ తన కెరీర్‌లో ఎప్పుడూ కూడా ఏ ఆల్కహాల్ బ్రాండ్‌ను గానీ.. సిగరేట్ కంపెనీలను గానీ ప్రమోట్ చేయలేదంటున్నారు. మొత్తానికి సారా టెండూల్కర్ చేతిలో బీర్‌ బాటిల్‌ పట్టుకుని మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది.

సారాకు సోషల్ మీడియాలో భారీ ఫాలోయింగ్ ఉంది. వెల్నెస్ వ్యవస్థాపకురాలిగా ఉన్న సారా.. సచిన్ టెండూల్కర్ ఫౌండేషన్‌లో డైరెక్టర్‌గా పనిచేస్తోంది. అదేవిధంగా సొంతంగా పైలేట్స్ స్టూడియోను నడుపుతోంది. హెల్త్, ఫిట్‌నెస్, ఎడ్యుకేషన్‌పై బ్రాండ్‌లతో సహకరిస్తుంది. UCL నుంచి క్లినికల్, పబ్లిక్ హెల్త్ న్యూట్రిషన్‌లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ అందుకుంది. సారా అంబానీ స్కూల్‌లో ఆమె విద్యనభ్యసించడంతో బాలీవుడ్ స్టార్ పిల్లలతో ఫ్రెండ్‌షిప్ ఏర్పడింది.

Also Read: IPL 2026 Updates: ఈ ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో టాప్-10 ఖరీదైన ఆటగాళ్లు.. ఎక్కువ ధర ఎవరికంటే..?

Alsor Read: Harmanpreet Kaur: హ‌ర్మ‌న్ ప్రీత్ కౌర్‌ అరుదైన ఘనత.. టీ20ల్లో ఏకైక కెప్టెన్‌‌గా రికార్డు..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Sara TendulkarSara Tendulkar newsSachin TendulkarSara Tendulkar VideoSara Tendulkar Viral Video

Trending News