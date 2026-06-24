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Cobra Video: ప్రాణాలతో చెలగాటం.. కింగ్‌ కోబ్రాకు ముద్దు పెట్టిన యువతి.. నెటిజన్లు షాక్!

Woman Kisses King Cobra Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ చీరకట్టిన యువతి కింగ్‌ కోబ్రాను ముద్దు పెట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న వీడియో వైరల్‌గా మారింది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 24, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:47 PM IST
Cobra Video: ప్రాణాలతో చెలగాటం.. కింగ్‌ కోబ్రాకు ముద్దు పెట్టిన యువతి.. నెటిజన్లు షాక్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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ప్రాణాలతో చెలగాటం.. కింగ్‌ కోబ్రాకు ముద్దు పెట్టిన యువతి.. నెటిజన్లు షాక్!
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