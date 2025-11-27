Sarpanch Elections: ఎకరం భూమి, రూ.50 వేలు ఇస్తా.. గ్రామస్తులకు సర్పంచ్‌ అభ్యర్థి వరాల జల్లు

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sarpanch Candidate Bumper Offers To Village Voters: సర్పంచ్‌ ఎన్నికలు రావడంతో తెలంగాణ పల్లెలు రాజకీయంగా వేడెక్కాయి. ఈ సందర్భంగా ఓ సర్పంచ్‌ అభ్యర్థి తన గ్రామస్తులపై వరాల జల్లు కురిపించాడు. పుట్టుక నుంచి చావు వరకు అన్నీ హామీలు ఇచ్చాడు. అతడి హామీలు వైరల్‌గా మారాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 27, 2025, 10:31 PM IST

Local Body Elections: తెలంగాణలో గ్రామీణ రాజకీయం మొదలైంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్‌ రావడంతో పల్లెలు రాజకీయంగా వేడెక్కాయి. ఈ క్రమంలోనే పోటీ చేయాలనుకుంటున్న ఆశావహులు గ్రామీణ ఓటర్లను బుట్టలో వేసుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు. సర్పంచ్‌గా ఎలాగైనా గెలిచేందుకు గ్రామస్తులకు తాయిలాలు ప్రకటిస్తున్నారు. కోటికి తక్కువ కాకుండా ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ సర్పంచ్‌ తన గ్రామ ప్రజలపై వరాల జల్లు కురిపించాడు. సర్పంచ్‌గా గెలిస్తే ఎకరం భూమి ఇస్తానని బంపర్‌ ఆఫర్‌ ప్రకటించాడు. ఇంతకీ ఎవరు? ఏ గ్రామంలో ఇచ్చారో తెలుసుకుందాం.

Also Read: KTR vs Revanth Reddy: బీసీ రిజర్వేషన్‌లో రేవంత్‌ రెడ్డి తీరని మోసం.. బుద్ధి చెప్పాలి: కేటీఆర్‌

ఖమ్మం జిల్లా నేలకొండపల్లి మండలం ముఠాపురం పంచాయతీలో సర్పంచ్‌, వార్డు సభ్యుల ఎన్నిక జరగనుంది. గ్రామ సర్పంచ్‌గా పోటీ చేయాలనుకుంటున్న ఓ అభ్యర్థి ఈ సందర్భంగా గ్రామస్తులకు భారీ ఆఫర్లు ప్రకటించాడు. వెనుకా ముందు ఆలోచించకుండా గ్రామ ఓటర్లకు ఆఫర్ల మీద ఆఫర్లు ఇచ్చాడు. పండుగలు, చావులు.. గ్రామంలో ఏది జరిగినా తాను సహాయం చేస్తానని సర్పంచ్‌ అభ్యర్థి గ్రామస్తులపై హామీల వర్షం కురిపించాడు. 

Also Read: Harish Rao: కేసీఆర్‌కు కాంగ్రెస్ నాయకులకు పోలిక లేదు: హరీశ్‌ రావు

ముఠాపురం గ్రామ ప్రజలకు సర్పంచ్ అభ్యర్థి‌గా పోటీదారు ప్రకటించిన మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీలు ఇవే.!

==> గ్రామంలోని వీరన్న స్వామి ఆలయం కోసం ఒక ఎకరం భూమి విరాళంగా ఇస్తా
==> సర్పంచ్‌ పదవిలో ఉన్న ఐదు సంవత్సరాలు గ్రామస్తుల ఇంటి పన్ను నేనే చెల్లిస్తా
==> ఐదు సంవత్సరాలు నల్లా బిల్లులు నేనే కడుతా
==> ప్రతి నెల ఉచిత వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించి పేదలకు ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేస్తా
==> గ్రామంలోని ప్రతి దేవాలయానికి ఉత్సవాల కోసం ప్రతి సంవత్సరం రూ.50,000 ఇస్తా
==> వినాయక చవితి సందర్భంగా అన్ని ఉత్సవ కమిటీలకు ఉచితంగా విగ్రహాలు ఇస్తా
==> గ్రామంలోని మసీదు, చర్చిలకు ప్రతి సంవత్సరం రూ.50,000 ఇస్తా
==> ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఆగస్టు 15, జనవరి 26వ తేదీ కార్యక్రమాలకు పోటీల బహుమతులు నేనే అందిస్తా
==> బాగా చదివే విద్యార్థులకు ప్రతి తరగతి నుంచి ఇద్దరికి ప్రతి సంవత్సరం రూ.2,000 స్కాలర్‌షిప్
==> ప్రతి సంవత్సరం ఇతర గ్రామాల్లో చదివే 10 మంది విద్యార్థులకు ఉచితంగా సైకిళ్లు పంపిణీ చేస్తా
==> సంక్రాంతి పండుగకు ముగ్గుల పోటీ బహుమతులకు రూ.5,000 ఇస్తా
==> అయ్యప్ప మాలధారులకు నిత్య అన్నదానం చేస్తా
==> దసరా సందర్భంగా 100 మంది పేదలకు బట్టల పంపిణీ చేస్తా
==> ఎంపిక చేసిన 10 మంది పేద మహిళలకు కుట్టు మిషన్లు ఉచితంగా అందిస్తా
==> గ్రామంలో సొంత ఖర్చులతో గ్రంథాలయం నిర్వహిస్తా
==> సొంత ఖర్చులతో వాటర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసి ఇంటింటికి ఉచితంగా మినరల్ వాటర్ సరఫరా చేస్తా
==> పెళ్లిళ్లు, జాతరలకు డీజే, మైక్ ఉచితంగా అందిస్తా
==> మరణించిన వారికి శవ భద్రపరిచేందుకు ఫ్రీజర్ ఉచితంగా ఇస్తా
==> శ్మశానానికి వైకుంఠ రథం ఏర్పాటు చేయిస్తా
==> పేద కుటుంబాల్లో ఆడపిల్ల వివాహానికి చీర–సారె కానుక ఇస్తా
==> దివ్యాంగులకు ఉచిత ట్రై సైకిళ్లు పంపిణీ చేస్తా

