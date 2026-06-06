/Cobra Video: బాప్ రే.. బతికున్న పామును బంతిలా ఎగిరేసి గుటుక్కున మింగిన కొంగ.. వీడియో వైరల్..

Sarus Crane Swallows Snake Video goes viral: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు కుప్పలు తెప్పలుగా వీడియోలు వైరల్ గా మారుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి. మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే షాక్ కు గురి చేస్తాయి. ఇటీవల పాముల వీడియోలకు నెట్టింట బాగా క్రేజ్ పెరిగింది. దీంతో నెటిజన్లు వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పాములు ఎక్కువగా చెట్లు, పొదల్లో నక్కి దాక్కుంటాయి. అంతే కాకుండా చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో కూడా ఎక్కువగా ఆవాసం చేస్తాయి. ఈ క్రమంలో కోబ్రాల వీడియోలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటాయి.
పాములకు ముంగీసలు, గద్దలు బద్ద శత్రువులని చెప్తారు. కొన్ని సందర్భాల్లో కొంగలు గద్దలు సైతం పాములపై దాడులు చేస్తాయి. ప్రస్తుతం ఒక కొంగ పాముపై దాడి చేసింది. దాన్ని తన నోటిలో పట్టుకుంది. మరీ ఆ కొంగ నీళ్లలో ఉండగా పాము దాని నోటికి దొరికింది. అది ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా పామున తన నోట్లోకి తీసుకొవడానికి నానా పాట్లు పడింది.
మరోవైపు కోబ్రా కూడా కొంగ పట్టు నుంచి తప్పించుకొవడానికి శాయశక్తుల ప్రయత్నాలు చేసింది. కానీ కొంగ మాత్రం తన పట్టును విడవలేదు. పామును నోటితో పట్టుకుని గాల్లో బంతిని ఎగరవేసినట్లు పైకి వేసి మరీ దాన్ని నోట్లోకి పడేలా గుటుక్కున కరిచి మింగేసింది. దీంతో పాపం.. అప్పటి వరకు బతకడానికి నానా పాట్లుపడిన కోబ్రా కాస్త కొంగకు ఆహరం అయిపోయింది.
ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. బాబోయ్ ఎలా బతికున్న పామును కొంగ గుటుక్కున మింగిందని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.