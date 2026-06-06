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Cobra Video: బాప్ రే.. బతికున్న పామును బంతిలా ఎగిరేసి గుటుక్కున మింగిన కొంగ.. వీడియో వైరల్..

Sarus crane swallows Snake Video: కొంగ బతికున్న పామును అమాంతం తన నోటితోపట్టుకుంది. అది పడిపొకుండా జాగ్రత్తగా గాల్లో ఎగిరేసిమరీ గుటుక్కున మింగింది.ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 06, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:00 PM IST
Cobra Video: బాప్ రే.. బతికున్న పామును బంతిలా ఎగిరేసి గుటుక్కున మింగిన కొంగ.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: videoviral(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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