Satyanarayana Puja performed inside train video: ప్రస్తుతం మనం శ్రావణ మాసంలో ఉన్నాం. ఈనెలను పండగల మాసం అని కూడా పిలుస్తారు. ప్రతి రోజు ఏదో ఒక పండగ వస్తునే ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ మాసంలో సోమ, మంగళ, శుక్ర, శనివారాలను అత్యంత పవిత్రంగా భావిస్తారు. అంతే కాకుండా ఇటీవల మనం జన్మాష్టమి వేడుకలను పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇక ఎడ్లపొలాల అమావాస్య, వినాయక చవికి ఇప్పటి నుంచి రెడీ అవుతున్నారు. అయితే.. ఇటీవల కొంత మంది రైళ్లలో తమ ఇష్టానుసారం ప్రవర్తిస్తున్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితం ట్రైన్ లో ఫస్ట్ నైట్ సెటప్ డెకొరేట్ చేశారు.
A video of a Satyanarayana Puja held inside the Mumbai–Pune–Mumbai Intercity Express has gone viral on social media.
👉Central Railway said action has been initiated in connection with the incident. pic.twitter.com/Xzyc8cOFCO
— Believer (@PredatorVolk) September 5, 2026
ఆ తర్వాత రన్నింగ్ రైలులో మంత్రాలు చదువుతుహోమాలు చేసిన ఒక వీడియో కూడా తెర మీదకు వచ్చింది. మరో ఘటనలో ఒక వ్యక్తి రన్నింగ్ ట్రైన్ లో ఏకంగా దీపం పెట్టి ఆరతి కూడా ఇచ్చాడు. ఇక కొంత మంది రైల్వే సిబ్బంది తమ బర్త్ డే వేడుకలను రన్నింగ్ ట్రైన్ లో చేసుకొవడం కాంట్రవర్సీగా మారింది. ఈ ఘటనలపై ఇండియన్ రైల్వేస్ సీరియస్ అయ్యింది. ఇక తాజాగా.. రైలులో సత్యనారాయణ వ్రతం చేసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తుంది.
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తున్నారు. అది కూడా ముంబై, పూణె ఎక్స్ ప్రెస్ లో అని ఆ వీడియోలో రాసి ఉంది. అందులో చాలా మంది ప్యాసింజర్ లు ఉన్నారు. సత్యనారాయణ పీట, అందులో స్వామి వారి ఫోటోను అందంగా అలంకరించి మరీ పెట్టారు. కోచ్ అంత కూడా భక్తులు బొట్టు పెట్టుకుని, భజనలు చేస్తున్నారు.
పండితులు సత్యనారాయణ వ్రత కథ కూడా చెప్తున్నట్లు వీడియోలో ఉంది. అయితే... ఇది నిజమైన వీడియోనో లేదా ఏదైన ప్రాంక్ చేయాలని అచ్చం ట్రైన్ సెటప్ చేశారో తెలీదు కానీ.. ఈ వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ గా మారింది. కొంత మంది ఇటీవల ఏదైన చేసి సోషల్ మీడియాలో ఫాలోయింగ్, లైక్ లు, కామెంట్ ల కోసం ఏపనైన చేస్తున్నారు.
ఇది అచ్చం అలాంటిదే నంటూ కొంత మంది అంటుండగా మరికొంత మంది ఇలాంటి పవిత్రమైన పూజలు ఎక్కడంటే అక్కడ చేస్తున్నట్లు వీడియోలు తీసి.. హిందూ ధర్మంను ఎందుకు పలుచన చేస్తున్నారని నిఖార్సైన సనాతన భక్తులు సీరియస్ అవుతున్నారు. మరికొంత మంది ఇండియన్ రైల్వేస్ దీనిపై విచారణకు ఆదేశించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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