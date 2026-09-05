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Video Viral: ఇదెందిరా సామి.!. రన్నింగ్ ట్రైన్‌లో సత్యనారాయణ వ్రతం.. మంత్రాలు చెబుతున్న పండితుడు.!. వీడియో వైరల్..

Puja in running train Video: ముంబై, పూణె ఎక్స్ ప్రెస్ ట్రైన్ లో సత్యనారాయణ వ్రతంను కొంత మంది భక్తులు చేస్తున్నారు.  ట్రైన్ లో అందంగా పీటను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 05, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:52 PM IST
Video Viral: ఇదెందిరా సామి.!. రన్నింగ్ ట్రైన్‌లో సత్యనారాయణ వ్రతం.. మంత్రాలు చెబుతున్న పండితుడు.!. వీడియో వైరల్..
Image Credit: pujainrailvideorow

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Video Viral: ఇదెందిరా సామి.. ముంబై, పూణె ఎక్స్‌ప్రెస్ ట్రైన్‌లో సత్యనారాయణ వ్రతం.. వీడియో వైరల్..
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